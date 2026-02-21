  1. Realting.com
Barrio residencial Superbe appartement de 2 pieces concu par un architecte

Tel-Aviv, Israel
$956,175
20/2/26
$956,175
7/4/25
$856,745
9
ID: 25684
Última actualización: 20/2/26

Localización

  • País
    Israel
  • Región / estado
    Distrito de Tel-Aviv
  • Barrio
    Subdistrito de Tel Aviv
  • Ciudad
    Tel-Aviv

Sobre el complejo

Magnífico apartamento de 2 habitaciones, diseñado por un arquitecto, con estacionamiento y almacenamiento en el proyecto de Four Florentine muy solicitado, a un precio atractivo. Ubicación: - A 5 minutos de Neve Tzedek - A 5 minutos de la calle Rothschild y del parque HaMasila - Mercado de pulgas y más. Características: - Amplia sala de estar y cocina con acceso a una terraza soleada orientada al oeste - Brillante y espacioso - Gran habitación con acceso a la soleada terraza - 3a planta (con ascensor) - 51 m2 construidos + 7 m2 de terraza soleada - Bonito y acogedor hall de entrada - Proyecto de calidad con cafés alrededor - Aparcamiento privado - Almacenamiento de 7 m2, techo alto Precio: 3.050.000 NSI

Localización en el mapa

Tel-Aviv, Israel
