  2. Israel
  3. Bat Yam
  5 pieces a vendre dans la prestigieuse tour nave a bat yam 37e etage concu et optimise par un architecte en premiere ligne de mer avec vue imprenable sur herzliya la cote et les montagnes de jerusalem

Barrio residencial 5 pieces a vendre dans la prestigieuse tour nave a bat yam 37e etage concu et optimise par un architecte en premiere ligne de mer avec vue imprenable sur herzliya la cote et les montagnes de jerusalem

Bat Yam, Israel
$1,53M
5
ID: 33781
Última actualización: 20/2/26

  • País
    Israel
  • Región / estado
    Distrito de Tel-Aviv
  • Barrio
    Subdistrito de Tel Aviv
  • Ciudad
    Bat Yam

Bat Yam, Israel
Barrio residencial 5 pieces a vendre dans la prestigieuse tour nave a bat yam 37e etage concu et optimise par un architecte en premiere ligne de mer avec vue imprenable sur herzliya la cote et les montagnes de jerusalem
Bat Yam, Israel
de
$1,53M
