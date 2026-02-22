  1. Realting.com
  2. Israel
  3. Tel-Aviv
  4. Barrio residencial Penthouse duplex dexception rue mendeli moher sefarim tel aviv

Barrio residencial Penthouse duplex dexception rue mendeli moher sefarim tel aviv

Tel-Aviv, Israel
de
$4,67M
;
6
Dejar una solicitud
ID: 33623
ID de nuevo edificio en Realting
Última actualización: 20/2/26

Localización

Mostrar en el mapa
  • País
    Israel
  • Región / estado
    Distrito de Tel-Aviv
  • Barrio
    Subdistrito de Tel Aviv
  • Ciudad
    Tel-Aviv

Sobre el complejo

Transferir
Mostrar original
Français Français
Una propiedad rara en el mercado: un prestigioso ático dúplex en el corazón de Tel Aviv, que ofrece un ambiente de vida exclusivo entre el mar, la cultura y la efervescencia urbana. Características principales • Superficie interior: 140 m2 • Espectacular terraza: 140 m2 con vistas panorámicas de la ciudad y el mar • Configuración dúplex: dos niveles elegantes con materiales de alta gama • Ascensor privado: acceso directo al ático, doble entrada posible • Acabados Premium: mármol importado, calefacción por suelo, carpintería personalizada • Aparcamiento: dos plazas de aparcamiento subterráneo • Exposición: N/A/E/O Ubicación excepcional – Mendeli Moher Sefarim Street Ubicado entre el Mar Mediterráneo y las zonas culturales más buscadas de Tel Aviv, esta emblemática calle es famosa por su tranquilidad residencial y su proximidad inmediata a los lugares emblemáticos de la ciudad: • A 5 minutos del Dizengoff Center, Bograshov y Rothschild Boulevard • 10 minutos a pie de playas, paseo marítimo y icónicos cafés • Ambiente vivo y refinado, con galerías de arte, restaurantes gourmet y teatros • Acceso rápido al distrito comercial de Ramat Gan y las principales rutas de tráfico Un arte de vivir en la cima Este ático combina prestigio, elegancia y confort absoluto, en una de las ubicaciones más buscadas de Tel Aviv. Ideal para una residencia principal de lujo o inversión de alta gama, ofrece una experiencia de vida única por encima de la ciudad. Precio: 14 900.000

Localización en el mapa

Tel-Aviv, Israel
Cuidado de la salud
Tiendas de comestibles
Alimentación
Ocio

Calculadora hipotecaria

Tipo de interés, %
Plazo del préstamo, años
Coste de la propiedad
Pago inicial, %
{{ initialPaymentCurrency }} USD
Atención Ha cambiado el parámetro del coste de la vivienda a {{ differentPrice }}%. Esto afecta a la pertinencia de calcular los pagos mensuales de la propiedad actual. Devuélvelo
Tipo de interés
{{ loanPercentValue.toLocaleString() }} %
Tipo de interés
Importe del préstamo
{{ mortgageAmount }} USD
Importe del préstamo
Fecha límite
{{ loanPeriodValue | pluralize("año", "años") }}
Fecha límite
Pago mensual
{{ paymentPerMonth }} USD
Pago mensual
Complejos similares
Barrio residencial Espaces de bureaux guivat shaoul
Jerusalén, Israel
de
$707,256
Barrio residencial Beit vagan kiriat yovel
Jerusalén, Israel
de
$1,49M
Barrio residencial Appartement a vendre centre bat yam rue jabotinsky zone recherchee
Bat Yam, Israel
de
$752,400
Barrio residencial Au centre
Jerusalén, Israel
de
$548,625
Barrio residencial Spectaculaire penthouse avec vue sur la mer a andromeda reborn
Tel-Aviv, Israel
de
$14,11M
Está viendo
Barrio residencial Penthouse duplex dexception rue mendeli moher sefarim tel aviv
Tel-Aviv, Israel
de
$4,67M
Pregunte lo que quiera
Deje su consulta
¡Gracias! Su solicitud ha sido aceptada
Tengo interés en la propiedad de su anuncio. Deseo más información sobre el inmueble. ¿Cuales las condiciones de compra para extranjeros? Me gustaría visitar un apartamento/casa. Me gustaría que me informaran del precio total (incluidos impuestos, gastos de agencia, etc.). ¿Es posible comprar a crédito/hipoteca?
Volver a Dejar una solicitud
Otros complejos
Barrio residencial Rasco rare appartement neuf avec jardin prive dans immeuble renove jerusalem immobilier 026786595
Barrio residencial Rasco rare appartement neuf avec jardin prive dans immeuble renove jerusalem immobilier 026786595
Jerusalén, Israel
de
$937,365
En el corazón del barrio de Rasco en Jerusalén, descubra este hermoso apartamento de 67 m2, situado en la primera planta de un edificio completamente renovado después de TAMA con ascensor de Shabat. La luminosa sala de estar con cocina semiseparada se abre directamente a un hermoso jardín va…
Agencia
Immobilier.co.il
Dejar una solicitud
Barrio residencial A vendre superbe appartement 4 pieces en deuxieme ligne de mer avec vue mer
Barrio residencial A vendre superbe appartement 4 pieces en deuxieme ligne de mer avec vue mer
Barrio residencial A vendre superbe appartement 4 pieces en deuxieme ligne de mer avec vue mer
Barrio residencial A vendre superbe appartement 4 pieces en deuxieme ligne de mer avec vue mer
Barrio residencial A vendre superbe appartement 4 pieces en deuxieme ligne de mer avec vue mer
Mostrar todo Barrio residencial A vendre superbe appartement 4 pieces en deuxieme ligne de mer avec vue mer
Barrio residencial A vendre superbe appartement 4 pieces en deuxieme ligne de mer avec vue mer
Bat Yam, Israel
de
$971,850
Agencia
Immobilier.co.il
Dejar una solicitud
Barrio residencial Tres rare tel aviv yaffo residence haut de gamme avec piscine
Barrio residencial Tres rare tel aviv yaffo residence haut de gamme avec piscine
Barrio residencial Tres rare tel aviv yaffo residence haut de gamme avec piscine
Barrio residencial Tres rare tel aviv yaffo residence haut de gamme avec piscine
Barrio residencial Tres rare tel aviv yaffo residence haut de gamme avec piscine
Barrio residencial Tres rare tel aviv yaffo residence haut de gamme avec piscine
Tel-Aviv, Israel
de
$1,38M
Niche en el corazón de una residencia verde con piscina de agua marina .un apartamento de 2 habitaciones con vistas al mar. solicitar ser rerachichi. La residencia es hermosa justo detrás del puerto de Yaffo. Piscina de agua de mar. Spa. sótano muy grande. 1 estacionamiento. Mamad incluido
Agencia
Immobilier.co.il
Dejar una solicitud
Realting.com
Ir