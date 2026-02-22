Barrio residencial Penthouse duplex dexception rue mendeli moher sefarim tel aviv

Una propiedad rara en el mercado: un prestigioso ático dúplex en el corazón de Tel Aviv, que ofrece un ambiente de vida exclusivo entre el mar, la cultura y la efervescencia urbana. Características principales • Superficie interior: 140 m2 • Espectacular terraza: 140 m2 con vistas panorámicas de la ciudad y el mar • Configuración dúplex: dos niveles elegantes con materiales de alta gama • Ascensor privado: acceso directo al ático, doble entrada posible • Acabados Premium: mármol importado, calefacción por suelo, carpintería personalizada • Aparcamiento: dos plazas de aparcamiento subterráneo • Exposición: N/A/E/O Ubicación excepcional – Mendeli Moher Sefarim Street Ubicado entre el Mar Mediterráneo y las zonas culturales más buscadas de Tel Aviv, esta emblemática calle es famosa por su tranquilidad residencial y su proximidad inmediata a los lugares emblemáticos de la ciudad: • A 5 minutos del Dizengoff Center, Bograshov y Rothschild Boulevard • 10 minutos a pie de playas, paseo marítimo y icónicos cafés • Ambiente vivo y refinado, con galerías de arte, restaurantes gourmet y teatros • Acceso rápido al distrito comercial de Ramat Gan y las principales rutas de tráfico Un arte de vivir en la cima Este ático combina prestigio, elegancia y confort absoluto, en una de las ubicaciones más buscadas de Tel Aviv. Ideal para una residencia principal de lujo o inversión de alta gama, ofrece una experiencia de vida única por encima de la ciudad. Precio: 14 900.000