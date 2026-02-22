Barrio residencial Penthouse duplex dexception rue mendeli moher sefarim tel aviv

Proporcionar visualización del contenido del sitio y obtener acceso a la funcionalidad. Este tipo de cookies se utiliza únicamente para el correcto funcionamiento del sitio y no se transfiere a terceros. La desactivación es imposible sin interrumpir el funcionamiento del sitio.
Una propiedad rara en el mercado: un prestigioso ático dúplex en el corazón de Tel Aviv, que ofrece un ambiente de vida exclusivo entre el mar, la cultura y la efervescencia urbana.
Características principales
• Superficie interior: 140 m2
• Espectacular terraza: 140 m2 con vistas panorámicas de la ciudad y el mar
• Configuración dúplex: dos niveles elegantes con materiales de alta gama
• Ascensor privado: acceso directo al ático, doble entrada posible
• Acabados Premium: mármol importado, calefacción por suelo, carpintería personalizada
• Aparcamiento: dos plazas de aparcamiento subterráneo
• Exposición: N/A/E/O
Ubicación excepcional – Mendeli Moher Sefarim Street
Ubicado entre el Mar Mediterráneo y las zonas culturales más buscadas de Tel Aviv, esta emblemática calle es famosa por su tranquilidad residencial y su proximidad inmediata a los lugares emblemáticos de la ciudad:
• A 5 minutos del Dizengoff Center, Bograshov y Rothschild Boulevard
• 10 minutos a pie de playas, paseo marítimo y icónicos cafés
• Ambiente vivo y refinado, con galerías de arte, restaurantes gourmet y teatros
• Acceso rápido al distrito comercial de Ramat Gan y las principales rutas de tráfico
Un arte de vivir en la cima
Este ático combina prestigio, elegancia y confort absoluto, en una de las ubicaciones más buscadas de Tel Aviv.
Ideal para una residencia principal de lujo o inversión de alta gama, ofrece una experiencia de vida única por encima de la ciudad.
Precio: 14 900.000
