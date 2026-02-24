  1. Realting.com
  2. Israel
  3. Tel-Aviv
  4. Barrio residencial Superbe studio pres du shuk hacarmel

Barrio residencial Superbe studio pres du shuk hacarmel

Tel-Aviv, Israel
$749,265
Última actualización: 23/2/26

Localización

  • País
    Israel
  • Región / estado
    Distrito de Tel-Aviv
  • Barrio
    Subdistrito de Tel Aviv
  • Ciudad
    Tel-Aviv

Sobre el complejo

8 Carmel Street (a un minuto del mar) Nueva y exclusiva Estudio de unos 50 m2 (habitación separada y sala) ¡Facing y encantador! Brillante y funcional 2a y media planta (sin ascensor) Orientación Este-Oeste

Localización en el mapa

Tel-Aviv, Israel
Otros complejos
Barrio residencial Appartement tres spacieux a deux pas du kikar et de la plage
Barrio residencial Appartement tres spacieux a deux pas du kikar et de la plage
Barrio residencial Appartement tres spacieux a deux pas du kikar et de la plage
Barrio residencial Appartement tres spacieux a deux pas du kikar et de la plage
Barrio residencial Appartement tres spacieux a deux pas du kikar et de la plage
Mostrar todo Barrio residencial Appartement tres spacieux a deux pas du kikar et de la plage
Barrio residencial Appartement tres spacieux a deux pas du kikar et de la plage
Netanya, Israel
de
$752,400
Apartamento con una vista muy espaciosa, muy clara y completamente sin obstáculos Situe tiene dos pasos del kikar y la playa Excelente apartamento para vivienda o inversión
Agencia
Immobilier.co.il
Barrio residencial baka maison arabe
Barrio residencial baka maison arabe
Barrio residencial baka maison arabe
Jerusalén, Israel
de
$3,70M
Agencia
Immobilier.co.il
Barrio residencial A vendre bien dexception unique sur le marche
Barrio residencial A vendre bien dexception unique sur le marche
Barrio residencial A vendre bien dexception unique sur le marche
Tel-Aviv, Israel
de
$15,68M
Venta – Productos excepcionales, individuales en el mercado American Colony District – Tel Aviv–Jaffa En un edificio muy alto con patio interior, gimnasio y sala de tenis de mesa, descubra un apartamento absolutamente único, que ofrece unas vistas panorámicas tranquilas y espectaculares de…
Agencia
Immobilier.co.il
