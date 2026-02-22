Barrio residencial Appartement de charme au centre du quartier neve tzedek 2 pieces rue molcho tel aviv

Proporcionar visualización del contenido del sitio y obtener acceso a la funcionalidad. Este tipo de cookies se utiliza únicamente para el correcto funcionamiento del sitio y no se transfiere a terceros. La desactivación es imposible sin interrumpir el funcionamiento del sitio.
Cookies analíticas
Ayúdenos a mejorar el rendimiento del sitio, su experiencia al utilizar el sitio y hacerlo más cómodo de usar. La información que recogen este tipo de cookies es agregada y por ello anónima. Se utiliza para proporcionar indicadores estadísticos del uso del sitio sin identificar a los usuarios.
Galletas publicitarias
Permítanos reducir nuestros costos de marketing y mejorar la experiencia del usuario.
Guardar
Realting.com utiliza cookies para mejorar su interacción con el sitio web. Puedes configurar qué cookies se guardarán en tu dispositivo.
Más información
Situado en la calle Molcho, justo en Neve Tzedek, sus tiendas, encanto y ambiente, este apartamento goza de un ambiente urbano agradable, cerca de tiendas, cafés, transporte público y todas las comodidades de la vida cotidiana.
La calle Molcho es apreciada por su calma residencial, mientras permanece a pocos minutos de los ejes principales de la ciudad.
Descripción de la propiedad
Apartamento 2 habitaciones con una superficie de 54 m2, situado en la primera planta de un edificio bien mantenido, sin ascensor, miklat en las inmediaciones.
El apartamento es muy luminoso y ha sufrido una renovación completa, ofreciendo servicios modernos y un diseño funcional, ideal para una residencia principal, un pie a tierra o una inversión de alquiler.
Características principales
• 2 piezas
• 54 m2
• Primera planta
• Sin ascensor
• Completamente renovado
• Brillante
• Barrio central y codiciado
Excelente inversión ya sea en alquiler residencial o a largo plazo (alquiler estimado a 10-11.000NIS/mes) o AirbnB (alquiler 15-18.000NIS/mes)
Precio: NIS 3 800 000
Localización en el mapa
Tel-Aviv, Israel
Cuidado de la salud
Tiendas de comestibles
Alimentación
Ocio
Calculadora hipotecaria
Tipo de interés, %
Plazo del préstamo, años
Coste de la propiedad
Pago inicial, %
{{ initialPaymentCurrency }} USD
Atención Ha cambiado el parámetro del coste de la vivienda a {{ differentPrice }}%. Esto afecta a la pertinencia de calcular los pagos mensuales de la propiedad actual.
Devuélvelo