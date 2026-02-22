Barrio residencial Appartement de charme au centre du quartier neve tzedek 2 pieces rue molcho tel aviv

Situado en la calle Molcho, justo en Neve Tzedek, sus tiendas, encanto y ambiente, este apartamento goza de un ambiente urbano agradable, cerca de tiendas, cafés, transporte público y todas las comodidades de la vida cotidiana. La calle Molcho es apreciada por su calma residencial, mientras permanece a pocos minutos de los ejes principales de la ciudad. Descripción de la propiedad Apartamento 2 habitaciones con una superficie de 54 m2, situado en la primera planta de un edificio bien mantenido, sin ascensor, miklat en las inmediaciones. El apartamento es muy luminoso y ha sufrido una renovación completa, ofreciendo servicios modernos y un diseño funcional, ideal para una residencia principal, un pie a tierra o una inversión de alquiler. Características principales • 2 piezas • 54 m2 • Primera planta • Sin ascensor • Completamente renovado • Brillante • Barrio central y codiciado Excelente inversión ya sea en alquiler residencial o a largo plazo (alquiler estimado a 10-11.000NIS/mes) o AirbnB (alquiler 15-18.000NIS/mes) Precio: NIS 3 800 000