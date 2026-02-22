  1. Realting.com
  2. Israel
  3. Tel-Aviv
  4. Barrio residencial Appartement en duplex de 3 pieces

Barrio residencial Appartement en duplex de 3 pieces

Tel-Aviv, Israel
de
$2,19M
;
7
ID: 33486
ID de nuevo edificio en Realting
Última actualización: 20/2/26

Localización

  • País
    Israel
  • Región / estado
    Distrito de Tel-Aviv
  • Barrio
    Subdistrito de Tel Aviv
  • Ciudad
    Tel-Aviv

Sobre el complejo

Venta: Duplex con techo privado – Ben Yehuda / Arlozorov ✨ En un edificio renovado con ascensor ?? 5th Floor Dúplex único, 3 habitaciones incluyendo un dormitorio seguro (Mamad) Aproximadamente 100 m2 espacio habitable + techo privado de unos 40 m2 ???? ?? Primer nivel: Espaciosa sala de estar Cocina Gran sala de seguridad (Mamad) Toilets y baño ?? Segundo nivel: Suite parental de lujo Vestir Acceso a un magnífico techo con hermosa apertura y mucha luz ☀️¿? Precio: 6.980.000

Localización en el mapa

Tel-Aviv, Israel
Barrio residencial Appartement en duplex de 3 pieces
Tel-Aviv, Israel
de
$2,19M
