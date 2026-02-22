  1. Realting.com
  2. Israel
  3. Tel-Aviv
  4. Barrio residencial Superbe 4 pieces duplex penthouse dans le lev hair avec mamad et parking

Barrio residencial Superbe 4 pieces duplex penthouse dans le lev hair avec mamad et parking

Tel-Aviv, Israel
de
$2,48M
;
10
Dejar una solicitud
ID: 33395
ID de nuevo edificio en Realting
Última actualización: 20/2/26

Localización

Mostrar en el mapa
  • País
    Israel
  • Región / estado
    Distrito de Tel-Aviv
  • Barrio
    Subdistrito de Tel Aviv
  • Ciudad
    Tel-Aviv

Sobre el complejo

Transferir
Mostrar original
Français Français
Venta exclusiva En el corazón de la ciudad, 57 rue Melchett Cerca de Ben Zion Boulevard y a pocos pasos de Rothschild Boulevard En un nuevo edificio boutique Magnífico ático dúplex, con buen gusto 4 habitaciones, 5a planta, vista oeste 112 m2 + unos 32 m2 soleados terrazas Nivel inferior: 3 dormitorios, incluyendo una suite principal con una pequeña terraza soleada, y aseos separados. Arriba: Una amplia zona de estar luminosa que incluye cocina y salón, con acceso a una terraza soleada. Una bodega de 12 m2, un ascensor y una plaza de aparcamiento en el sótano. El edificio también cuenta con una bicicleta y un salón de paseos.

Localización en el mapa

Tel-Aviv, Israel
Cuidado de la salud
Tiendas de comestibles
Alimentación
Ocio

Calculadora hipotecaria

Tipo de interés, %
Plazo del préstamo, años
Coste de la propiedad
Pago inicial, %
{{ initialPaymentCurrency }} USD
Atención Ha cambiado el parámetro del coste de la vivienda a {{ differentPrice }}%. Esto afecta a la pertinencia de calcular los pagos mensuales de la propiedad actual. Devuélvelo
Tipo de interés
{{ loanPercentValue.toLocaleString() }} %
Tipo de interés
Importe del préstamo
{{ mortgageAmount }} USD
Importe del préstamo
Fecha límite
{{ loanPeriodValue | pluralize("año", "años") }}
Fecha límite
Pago mensual
{{ paymentPerMonth }} USD
Pago mensual
Complejos similares
Barrio residencial Au centre
Jerusalén, Israel
de
$197,505
Barrio residencial Bonne affaire
Jerusalén, Israel
de
$752,400
Barrio residencial Appartement de style europeen au coeur de tel aviv
Tel-Aviv, Israel
de
$1,49M
Barrio residencial Renove au coeur de kiryat moche
Jerusalén, Israel
de
$971,850
Barrio residencial Place de parking a louer en centre ville agrippas
Jerusalén, Israel
de
$172
Está viendo
Barrio residencial Superbe 4 pieces duplex penthouse dans le lev hair avec mamad et parking
Tel-Aviv, Israel
de
$2,48M
Pregunte lo que quiera
Deje su consulta
¡Gracias! Su solicitud ha sido aceptada
Tengo interés en la propiedad de su anuncio. Deseo más información sobre el inmueble. ¿Cuales las condiciones de compra para extranjeros? Me gustaría visitar un apartamento/casa. Me gustaría que me informaran del precio total (incluidos impuestos, gastos de agencia, etc.). ¿Es posible comprar a crédito/hipoteca?
Volver a Dejar una solicitud
Otros complejos
Barrio residencial Nouveau projet boutique standing
Barrio residencial Nouveau projet boutique standing
Barrio residencial Nouveau projet boutique standing
Barrio residencial Nouveau projet boutique standing
Barrio residencial Nouveau projet boutique standing
Barrio residencial Nouveau projet boutique standing
Jerusalén, Israel
de
$1,72M
Estamos encantados de presentar nuestro nuevo producto exclusivo en el prestigioso barrio Arnona de Jerusalén. En el proyecto de tienda "Bustan arnona" compuesto de sólo 6 plantas incluyendo 22 apartamentos en el edificio. Último ático 4 habitaciones de 139m2 + 54.5m2 de terrazas soucca. E…
Agencia
Immobilier.co.il
Dejar una solicitud
Barrio residencial A vendre 4 pieces quartier montefiore tel aviv
Barrio residencial A vendre 4 pieces quartier montefiore tel aviv
Barrio residencial A vendre 4 pieces quartier montefiore tel aviv
Barrio residencial A vendre 4 pieces quartier montefiore tel aviv
Barrio residencial A vendre 4 pieces quartier montefiore tel aviv
Mostrar todo Barrio residencial A vendre 4 pieces quartier montefiore tel aviv
Barrio residencial A vendre 4 pieces quartier montefiore tel aviv
Tel-Aviv, Israel
de
$1,11M
Venta – 4 habitaciones modernas, Rue Montefiore, Tel Aviv Situado en el corazón del distrito transformador de Montefiore, este apartamento goza de una ubicación estratégica, cerca de Azrieli, el metro y todas las comodidades. Un sector dinámico, moderno y evolutivo, que proporciona acceso r…
Agencia
Immobilier.co.il
Dejar una solicitud
Barrio residencial Kyriat yovel rehov shtern 2 5 p neuf
Barrio residencial Kyriat yovel rehov shtern 2 5 p neuf
Barrio residencial Kyriat yovel rehov shtern 2 5 p neuf
Barrio residencial Kyriat yovel rehov shtern 2 5 p neuf
Jerusalén, Israel
de
$736,725
PARA LA VENTA - OPORTUNIDAD RARE Kyriat Hayovel – Proyecto 2.5 piezas 64 m2 2 terrazas – 5,5 m2 cada una Aparcamiento Mahsan Entrega en 8 meses
Agencia
Immobilier.co.il
Dejar una solicitud
Realting.com
Ir