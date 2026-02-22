Barrio residencial Superbe 4 pieces duplex penthouse dans le lev hair avec mamad et parking

Proporcionar visualización del contenido del sitio y obtener acceso a la funcionalidad. Este tipo de cookies se utiliza únicamente para el correcto funcionamiento del sitio y no se transfiere a terceros. La desactivación es imposible sin interrumpir el funcionamiento del sitio.
Venta exclusiva
En el corazón de la ciudad, 57 rue Melchett
Cerca de Ben Zion Boulevard y a pocos pasos de Rothschild Boulevard
En un nuevo edificio boutique
Magnífico ático dúplex, con buen gusto
4 habitaciones, 5a planta, vista oeste
112 m2 + unos 32 m2 soleados terrazas
Nivel inferior:
3 dormitorios, incluyendo una suite principal con una pequeña terraza soleada, y aseos separados.
Arriba:
Una amplia zona de estar luminosa que incluye cocina y salón, con acceso a una terraza soleada.
Una bodega de 12 m2,
un ascensor
y una plaza de aparcamiento en el sótano.
El edificio también cuenta con una bicicleta y un salón de paseos.
Tel-Aviv, Israel
