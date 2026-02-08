  1. Realting.com
Wohnviertel Projet ben yehuda 192
Wohnviertel Projet ben yehuda 192
Wohnviertel Projet ben yehuda 192
Wohnviertel Projet ben yehuda 192
Wohnviertel Projet ben yehuda 192
Wohnviertel Projet ben yehuda 192
Tel-Aviv, Israel
von
$1,22M
Modernes Wohngebäude von 7,5 Stockwerken inklusive 26 Apartments mit Privatparkplatz. Jedes Apartment ist mit einer VRF-Klimaanlage ausgestattet individuell mit unabhängiger Ausstrahlung in jedem Zimmer. High-End-Finish mit Fliesen Keramik Steinzeug, Aluminium Schreinerei überlegene Qualität…
Immobilienagentur

Wohnviertel Projet ben yehuda 192
Wohnviertel Projet ben yehuda 192
Wohnviertel Projet ben yehuda 192
Wohnviertel Projet ben yehuda 192
Wohnviertel Projet ben yehuda 192
Wohnviertel Projet ben yehuda 192
Tel-Aviv, Israel
von
$1,19M
Modernes Wohngebäude von 7,5 Stockwerken inklusive 26 Apartments mit Privatparkplatz. Jedes Apartment ist mit einer VRF-Klimaanlage ausgestattet individuell mit unabhängiger Ausstrahlung in jedem Zimmer. High-End-Finish mit Fliesen Keramik Steinzeug, Aluminium Schreinerei überlegene Qualität…
Immobilienagentur

Wohnviertel Bel appartement dans un bel immeuble haut standing luxueux neuf projet de qualite spacieux
Wohnviertel Bel appartement dans un bel immeuble haut standing luxueux neuf projet de qualite spacieux
Wohnviertel Bel appartement dans un bel immeuble haut standing luxueux neuf projet de qualite spacieux
Wohnviertel Bel appartement dans un bel immeuble haut standing luxueux neuf projet de qualite spacieux
Wohnviertel Bel appartement dans un bel immeuble haut standing luxueux neuf projet de qualite spacieux
Wohnviertel Bel appartement dans un bel immeuble haut standing luxueux neuf projet de qualite spacieux
Wohnviertel Bel appartement dans un bel immeuble haut standing luxueux neuf projet de qualite spacieux
Herzliya, Israel
von
$2,23M
Neues Projekt über Herzilya in der neuen Nachbarschaft in der vogue Galil Yam. New Floor Boutique-Gebäude mit moderner Architektur gemischt mit dem Bauhaus-Stil von TLV. Hochrangige inländische und externe Dienstleistungen . Alle Apartments sind ausgestattet und möbliert. Große Auswahl an Wo…
Immobilienagentur

Wohnviertel Nouveau programme dappartements neufs a bat yam
Wohnviertel Nouveau programme dappartements neufs a bat yam
Wohnviertel Nouveau programme dappartements neufs a bat yam
Wohnviertel Nouveau programme dappartements neufs a bat yam
Wohnviertel Nouveau programme dappartements neufs a bat yam
Wohnviertel Nouveau programme dappartements neufs a bat yam
Wohnviertel Nouveau programme dappartements neufs a bat yam
Bat Yam, Israel
von
$627,000
BAT YAM Über das Projekt Das Hotel liegt im Herzen von Bat Yam, in einer ruhigen und renovierten Wohnumgebung, Diese Residenz bietet ein modernes, komfortables und raffiniertes Wohnerlebnis. Das Projekt zeichnet sich durch seine zeitgenössische Architektur aus und kombiniert elegantes Desig…
Immobilienagentur

Wohnviertel Quartier arlozorov atsmaout magnifique projet neuf
Wohnviertel Quartier arlozorov atsmaout magnifique projet neuf
Wohnviertel Quartier arlozorov atsmaout magnifique projet neuf
Bat Yam, Israel
von
$1,50M
MAGNIFIC NEUL PROJEKT ZU BAT YAM. IDEAL LOCATION NEAR TRAMWAY, PLAGE, RUE BALFOUR MIT ALL ITS TRADES UND RUE ATSMAOUT
Immobilienagentur

Wohnviertel Tel aviv au pied de la mer
Wohnviertel Tel aviv au pied de la mer
Wohnviertel Tel aviv au pied de la mer
Wohnviertel Tel aviv au pied de la mer
Wohnviertel Tel aviv au pied de la mer
Wohnviertel Tel aviv au pied de la mer
Wohnviertel Tel aviv au pied de la mer
Tel-Aviv, Israel
von
$3,14M
Lage Privilegiert, in der Nähe des königlichen Strandes Hotelt nur wenige Schritte vom Meer entfernt. 6 Floor Shop Projekt mit High-End und luxuriösen Dienstleistungen. Eine ökologische Konstruktion. Meerblick sogar aus der ersten Etage. 1 Parkplatz für jede Wohnung. die Oberflächen der Wohn…
Immobilienagentur

Wohnviertel Nouveau programme dappartements neufs a bat yam
Wohnviertel Nouveau programme dappartements neufs a bat yam
Wohnviertel Nouveau programme dappartements neufs a bat yam
Wohnviertel Nouveau programme dappartements neufs a bat yam
Wohnviertel Nouveau programme dappartements neufs a bat yam
Wohnviertel Nouveau programme dappartements neufs a bat yam
Wohnviertel Nouveau programme dappartements neufs a bat yam
Bat Yam, Israel
von
$924,825
BAT YAM Über das Projekt Das Hotel liegt im Herzen von Bat Yam, in einer ruhigen und renovierten Wohnumgebung, Diese Residenz bietet ein modernes, komfortables und raffiniertes Wohnerlebnis. Das Projekt zeichnet sich durch seine zeitgenössische Architektur aus und kombiniert elegantes Desig…
Immobilienagentur

Wohnviertel Projet residentiel situe au coeur de tel aviv yafo
Wohnviertel Projet residentiel situe au coeur de tel aviv yafo
Wohnviertel Projet residentiel situe au coeur de tel aviv yafo
Wohnviertel Projet residentiel situe au coeur de tel aviv yafo
Wohnviertel Projet residentiel situe au coeur de tel aviv yafo
Wohnviertel Projet residentiel situe au coeur de tel aviv yafo
Wohnviertel Projet residentiel situe au coeur de tel aviv yafo
Tel-Aviv, Israel
von
$2,17M
Wohnprojekt im Herzen von Yafno, dessen strategische Lage, der Ort in der Nähe Sehenswürdigkeiten wie Strände und Cafés, in der Nähe der Straßenbahn Ein großer Innenhof im europäischen Stil bietet einen hellen und freundlichen privaten Raum für Bewohner. Um die artikuliert Wohngebäude, Misc…
Immobilienagentur

Wohnviertel Presale projet la riviera 1ere ligne de mer a bat yam conditions negociees agence
Wohnviertel Presale projet la riviera 1ere ligne de mer a bat yam conditions negociees agence
Wohnviertel Presale projet la riviera 1ere ligne de mer a bat yam conditions negociees agence
Wohnviertel Presale projet la riviera 1ere ligne de mer a bat yam conditions negociees agence
Wohnviertel Presale projet la riviera 1ere ligne de mer a bat yam conditions negociees agence
Wohnviertel Presale projet la riviera 1ere ligne de mer a bat yam conditions negociees agence
Wohnviertel Presale projet la riviera 1ere ligne de mer a bat yam conditions negociees agence
Bat Yam, Israel
von
$1,72M
VERKAUF – RIVIERA PROJECT Exklusive PRESAL Bedingungen für unsere Agentur auf den ersten 5 Wohnungen verkauft ausgehandelt. First Sealine – PRESAL – Außergewöhnliche Bedingungen Seltene Gelegenheit auf der ersten Meereslinie, nur wenige Minuten von Tel-Aviv entfernt. Die Riviera ist ein a…
Immobilienagentur

Wohnviertel Projet hagiborim vivre entre bat yam et tel aviv dans un projet luxueux pres de la mer
Wohnviertel Projet hagiborim vivre entre bat yam et tel aviv dans un projet luxueux pres de la mer
Wohnviertel Projet hagiborim vivre entre bat yam et tel aviv dans un projet luxueux pres de la mer
Wohnviertel Projet hagiborim vivre entre bat yam et tel aviv dans un projet luxueux pres de la mer
Wohnviertel Projet hagiborim vivre entre bat yam et tel aviv dans un projet luxueux pres de la mer
Wohnviertel Projet hagiborim vivre entre bat yam et tel aviv dans un projet luxueux pres de la mer
Wohnviertel Projet hagiborim vivre entre bat yam et tel aviv dans un projet luxueux pres de la mer
Bat Yam, Israel
von
$1,15M
An der Grenze von Bat Yam und Tel Aviv, nur wenige Gehminuten vom Strand und der Straßenbahnlinie entfernt, bietet das HaGiborim-Projekt zwei moderne Wohntürme, die Prestige, Komfort und Haltbarkeitsarchitektur kombinieren. Architektur und Design Das von den Innenarchitekten von Bar Orian A…
Immobilienagentur

Wohnviertel Projet residentiel haut de gamme rue hakovshim tel aviv
Wohnviertel Projet residentiel haut de gamme rue hakovshim tel aviv
Wohnviertel Projet residentiel haut de gamme rue hakovshim tel aviv
Wohnviertel Projet residentiel haut de gamme rue hakovshim tel aviv
Wohnviertel Projet residentiel haut de gamme rue hakovshim tel aviv
Tel-Aviv, Israel
von
$5,36M
Nur 200 Meter vom Meer Ein einzigartiges Wohnprojekt mit modernem Design. Nur wenige Gehminuten vom Strand, dem Souk HaCarmel, Nahalat Binyamin, dem Rothschild Boulevard und dem ikonischen Viertel Neve Tzedek entfernt, Projektstärken Nur 58 Einheiten – Privatsphäre und Exklusivität Baugeneh…
Immobilienagentur

Wohnviertel A ne pas manquer agreable au centre avec terrasse bon emplacement calme dans un immeuble neuf etage haut avec vue haut standing luxueux magnifique permis de construire proche de la mer projet de qualite
Wohnviertel A ne pas manquer agreable au centre avec terrasse bon emplacement calme dans un immeuble neuf etage haut avec vue haut standing luxueux magnifique permis de construire proche de la mer projet de qualite
Wohnviertel A ne pas manquer agreable au centre avec terrasse bon emplacement calme dans un immeuble neuf etage haut avec vue haut standing luxueux magnifique permis de construire proche de la mer projet de qualite
Wohnviertel A ne pas manquer agreable au centre avec terrasse bon emplacement calme dans un immeuble neuf etage haut avec vue haut standing luxueux magnifique permis de construire proche de la mer projet de qualite
Wohnviertel A ne pas manquer agreable au centre avec terrasse bon emplacement calme dans un immeuble neuf etage haut avec vue haut standing luxueux magnifique permis de construire proche de la mer projet de qualite
Wohnviertel A ne pas manquer agreable au centre avec terrasse bon emplacement calme dans un immeuble neuf etage haut avec vue haut standing luxueux magnifique permis de construire proche de la mer projet de qualite
Wohnviertel A ne pas manquer agreable au centre avec terrasse bon emplacement calme dans un immeuble neuf etage haut avec vue haut standing luxueux magnifique permis de construire proche de la mer projet de qualite
Bat Yam, Israel
von
$1,08M
Projekt U Bat Yam Mordecai Khayat präsentiert ein neues Projekt in Bat Yam: Die U Tours Ein außergewöhnliches Projekt im Herzen von Ramat HaNasi Willkommen bei Tours U, zwei majestätische 31-stöckige Türme, begleitet von einem kommerziellen und Freizeitkomplex, der bald zum Symbol von Bat …
Immobilienagentur

Wohnviertel Nouveau programme dappartements neufs a bat yam
Wohnviertel Nouveau programme dappartements neufs a bat yam
Wohnviertel Nouveau programme dappartements neufs a bat yam
Wohnviertel Nouveau programme dappartements neufs a bat yam
Wohnviertel Nouveau programme dappartements neufs a bat yam
Wohnviertel Nouveau programme dappartements neufs a bat yam
Wohnviertel Nouveau programme dappartements neufs a bat yam
Bat Yam, Israel
von
$790,020
BAT YAM Über das Projekt Das Hotel liegt im Herzen von Bat Yam, in einer ruhigen und renovierten Wohnumgebung, Diese Residenz bietet ein modernes, komfortables und raffiniertes Wohnerlebnis. Das Projekt zeichnet sich durch seine zeitgenössische Architektur aus und kombiniert elegantes Desig…
Immobilienagentur

Wohnviertel Projet neuf proche de la mer et de la ligne de tramway a bat yam
Wohnviertel Projet neuf proche de la mer et de la ligne de tramway a bat yam
Wohnviertel Projet neuf proche de la mer et de la ligne de tramway a bat yam
Wohnviertel Projet neuf proche de la mer et de la ligne de tramway a bat yam
Wohnviertel Projet neuf proche de la mer et de la ligne de tramway a bat yam
Bat Yam, Israel
von
$742,995
Schönes neues Projekt im Herzen von Bat yam, etwa 15 Gehminuten vom Meer und in der Nähe der Straßenbahnlinie, die nach Tel Aviv führt. Hochstehende Dienstleistungen Von 2 Zimmern bis Penthouse ab 1 900 000sh ALLE ANGABEN
Immobilienagentur

Wohnviertel A ne pas manquer avec terrasse bon emplacement calme dans un immeuble neuf endroit calme haut standing magnifique neuf permis de construire projet de qualite
Wohnviertel A ne pas manquer avec terrasse bon emplacement calme dans un immeuble neuf endroit calme haut standing magnifique neuf permis de construire projet de qualite
Wohnviertel A ne pas manquer avec terrasse bon emplacement calme dans un immeuble neuf endroit calme haut standing magnifique neuf permis de construire projet de qualite
Wohnviertel A ne pas manquer avec terrasse bon emplacement calme dans un immeuble neuf endroit calme haut standing magnifique neuf permis de construire projet de qualite
Wohnviertel A ne pas manquer avec terrasse bon emplacement calme dans un immeuble neuf endroit calme haut standing magnifique neuf permis de construire projet de qualite
Wohnviertel A ne pas manquer avec terrasse bon emplacement calme dans un immeuble neuf endroit calme haut standing magnifique neuf permis de construire projet de qualite
Wohnviertel A ne pas manquer avec terrasse bon emplacement calme dans un immeuble neuf endroit calme haut standing magnifique neuf permis de construire projet de qualite
Ramat Gan, Israel
von
$1,00M
Ramat Gan – Das Wohnzentrum von Grand Tel-Aviv Nur wenige Minuten von Tel Aviv entfernt verkörpert die Stadt Ramat Gan die perfekte Balance zwischen Modernität, Natur und Lebensqualität. Es ist ein privilegiertes Ziel für Familien und Investoren und bietet eine ruhige Wohnumgebung in unmitt…
Immobilienagentur

Wohnviertel Bat yam cote mer
Wohnviertel Bat yam cote mer
Wohnviertel Bat yam cote mer
Wohnviertel Bat yam cote mer
Wohnviertel Bat yam cote mer
Wohnviertel Bat yam cote mer
Wohnviertel Bat yam cote mer
Bat Yam, Israel
von
$1,44M
Sehr schönes Geschäft Projekt auf Fledermaus Yam befindet sich 10 Minuten von Tel Aviv in 1200 Meter Fuß vom Meer entfernt, und in der Nähe der Tramway und Bahnhof. Große Auswahl an 2-Zimmer-Wohnung im Loft Penthouse. Sehr interessante Preise Flexibler Zeitplan Lieferung 2027
Immobilienagentur

Wohnviertel Presale projet la riviera 1ere ligne de mer a bat yam conditions negociees agence
Wohnviertel Presale projet la riviera 1ere ligne de mer a bat yam conditions negociees agence
Wohnviertel Presale projet la riviera 1ere ligne de mer a bat yam conditions negociees agence
Wohnviertel Presale projet la riviera 1ere ligne de mer a bat yam conditions negociees agence
Wohnviertel Presale projet la riviera 1ere ligne de mer a bat yam conditions negociees agence
Wohnviertel Presale projet la riviera 1ere ligne de mer a bat yam conditions negociees agence
Wohnviertel Presale projet la riviera 1ere ligne de mer a bat yam conditions negociees agence
Bat Yam, Israel
von
$1,32M
VERKAUF – RIVIERA PROJECT Exklusive PRESAL Bedingungen für unsere Agentur auf den ersten 5 Wohnungen verkauft ausgehandelt. First Sealine – PRESAL – Außergewöhnliche Bedingungen Seltene Gelegenheit auf der ersten Meereslinie, nur wenige Minuten von Tel-Aviv entfernt. Die Riviera ist ein a…
Immobilienagentur

Wohnviertel Presale projet la riviera 1ere ligne de mer a bat yam conditions negociees agence
Wohnviertel Presale projet la riviera 1ere ligne de mer a bat yam conditions negociees agence
Wohnviertel Presale projet la riviera 1ere ligne de mer a bat yam conditions negociees agence
Wohnviertel Presale projet la riviera 1ere ligne de mer a bat yam conditions negociees agence
Wohnviertel Presale projet la riviera 1ere ligne de mer a bat yam conditions negociees agence
Wohnviertel Presale projet la riviera 1ere ligne de mer a bat yam conditions negociees agence
Wohnviertel Presale projet la riviera 1ere ligne de mer a bat yam conditions negociees agence
Bat Yam, Israel
von
$1,78M
VERKAUF – RIVIERA PROJECT Exklusive PRESAL Bedingungen für unsere Agentur auf den ersten 5 Wohnungen verkauft ausgehandelt. First Sealine – PRESAL – Außergewöhnliche Bedingungen Seltene Gelegenheit auf der ersten Meereslinie, nur wenige Minuten von Tel-Aviv entfernt. Die Riviera ist ein a…
Immobilienagentur

Wohnviertel A ne pas manquer bon emplacement bonne affaire luxueux projet de qualite
Wohnviertel A ne pas manquer bon emplacement bonne affaire luxueux projet de qualite
Wohnviertel A ne pas manquer bon emplacement bonne affaire luxueux projet de qualite
Wohnviertel A ne pas manquer bon emplacement bonne affaire luxueux projet de qualite
Wohnviertel A ne pas manquer bon emplacement bonne affaire luxueux projet de qualite
Wohnviertel A ne pas manquer bon emplacement bonne affaire luxueux projet de qualite
Wohnviertel A ne pas manquer bon emplacement bonne affaire luxueux projet de qualite
Bat Yam, Israel
von
$924,825
Neues Projekt – Rue Daniel - BAT YAM Im Zentrum von Bat Yam, im Herzen eines grünen und sich entwickelnden Viertels Der Bau ist im Gange, Das Gebäude wird eine Vielzahl von 2 bis 4 Zimmer Wohnungen, mit hochrangigen Oberflächen und raffiniertes Design. Das Projekt konzentriert sich auf d…
Immobilienagentur

Wohnviertel Projet neuf dexception harav kook tel aviv permis obtenu livraison 35 ans
Wohnviertel Projet neuf dexception harav kook tel aviv permis obtenu livraison 35 ans
Wohnviertel Projet neuf dexception harav kook tel aviv permis obtenu livraison 35 ans
Wohnviertel Projet neuf dexception harav kook tel aviv permis obtenu livraison 35 ans
Wohnviertel Projet neuf dexception harav kook tel aviv permis obtenu livraison 35 ans
Wohnviertel Projet neuf dexception harav kook tel aviv permis obtenu livraison 35 ans
Tel-Aviv, Israel
von
$3,95M
PRESAL COMMENCEMENT – Baugenehmigung erhalten HaRav Kook – Tel. Aviv High-End Boutique-Projekt befindet sich 1 Minute zu Fuß vom Meer, im Herzen des gesuchten Kerem HaTeimanim. Genehmigung erteilt, bevorstehende Abbruch, Lieferung geschätzt in 3,5 Jahren. Neues 6.5-stöckiges Gebäude (RDC, …
Immobilienagentur

Wohnviertel Presale projet la riviera 1ere ligne de mer a bat yam conditions negociees agence
Wohnviertel Presale projet la riviera 1ere ligne de mer a bat yam conditions negociees agence
Wohnviertel Presale projet la riviera 1ere ligne de mer a bat yam conditions negociees agence
Wohnviertel Presale projet la riviera 1ere ligne de mer a bat yam conditions negociees agence
Wohnviertel Presale projet la riviera 1ere ligne de mer a bat yam conditions negociees agence
Wohnviertel Presale projet la riviera 1ere ligne de mer a bat yam conditions negociees agence
Wohnviertel Presale projet la riviera 1ere ligne de mer a bat yam conditions negociees agence
Bat Yam, Israel
von
$1,33M
VERKAUF – RIVIERA PROJECT Exklusive PRESAL Bedingungen für unsere Agentur auf den ersten 5 Wohnungen verkauft ausgehandelt. First Sealine – PRESAL – Außergewöhnliche Bedingungen Seltene Gelegenheit auf der ersten Meereslinie, nur wenige Minuten von Tel-Aviv entfernt. Die Riviera ist ein a…
Immobilienagentur

Wohnviertel Bel appartement dans un bel immeuble haut standing luxueux neuf projet de qualite spacieux
Wohnviertel Bel appartement dans un bel immeuble haut standing luxueux neuf projet de qualite spacieux
Wohnviertel Bel appartement dans un bel immeuble haut standing luxueux neuf projet de qualite spacieux
Wohnviertel Bel appartement dans un bel immeuble haut standing luxueux neuf projet de qualite spacieux
Wohnviertel Bel appartement dans un bel immeuble haut standing luxueux neuf projet de qualite spacieux
Wohnviertel Bel appartement dans un bel immeuble haut standing luxueux neuf projet de qualite spacieux
Wohnviertel Bel appartement dans un bel immeuble haut standing luxueux neuf projet de qualite spacieux
Herzliya, Israel
von
$3
Neues Projekt über Herzilya in der neuen Nachbarschaft in der vogue Galil Yam. New Floor Boutique-Gebäude mit moderner Architektur gemischt mit dem Bauhaus-Stil von TLV. Hochrangige inländische und externe Dienstleistungen . Alle Apartments sind ausgestattet und möbliert. Große Auswahl an Wo…
Immobilienagentur

Wohnviertel Projet hagiborim vivre entre bat yam et tel aviv dans un projet luxueux pres de la mer
Wohnviertel Projet hagiborim vivre entre bat yam et tel aviv dans un projet luxueux pres de la mer
Wohnviertel Projet hagiborim vivre entre bat yam et tel aviv dans un projet luxueux pres de la mer
Wohnviertel Projet hagiborim vivre entre bat yam et tel aviv dans un projet luxueux pres de la mer
Wohnviertel Projet hagiborim vivre entre bat yam et tel aviv dans un projet luxueux pres de la mer
Wohnviertel Projet hagiborim vivre entre bat yam et tel aviv dans un projet luxueux pres de la mer
Wohnviertel Projet hagiborim vivre entre bat yam et tel aviv dans un projet luxueux pres de la mer
Bat Yam, Israel
von
$846,450
An der Grenze von Bat Yam und Tel Aviv, nur wenige Gehminuten vom Strand und der Straßenbahnlinie entfernt, bietet das HaGiborim-Projekt zwei moderne Wohntürme, die Prestige, Komfort und Haltbarkeitsarchitektur kombinieren. Architektur und Design Das von den Innenarchitekten von Bar Orian A…
Immobilienagentur

Wohnviertel A ne pas manquer avec terrasse bon emplacement calme dans un immeuble neuf endroit calme etage haut avec vue grand jardin haut standing magnifique neuf permis de construire proche de la mer projet de qualite
Wohnviertel A ne pas manquer avec terrasse bon emplacement calme dans un immeuble neuf endroit calme etage haut avec vue grand jardin haut standing magnifique neuf permis de construire proche de la mer projet de qualite
Wohnviertel A ne pas manquer avec terrasse bon emplacement calme dans un immeuble neuf endroit calme etage haut avec vue grand jardin haut standing magnifique neuf permis de construire proche de la mer projet de qualite
Wohnviertel A ne pas manquer avec terrasse bon emplacement calme dans un immeuble neuf endroit calme etage haut avec vue grand jardin haut standing magnifique neuf permis de construire proche de la mer projet de qualite
Wohnviertel A ne pas manquer avec terrasse bon emplacement calme dans un immeuble neuf endroit calme etage haut avec vue grand jardin haut standing magnifique neuf permis de construire proche de la mer projet de qualite
Wohnviertel A ne pas manquer avec terrasse bon emplacement calme dans un immeuble neuf endroit calme etage haut avec vue grand jardin haut standing magnifique neuf permis de construire proche de la mer projet de qualite
Bat Yam, Israel
von
$1,29M
Willkommen auf der Insel – Leben zwischen Himmel, Meer und Eleganz Schließen Sie die Augen und stellen Sie sich einen Ort vor, wo das Meer zu Ihrem Horizont wird. Auf der Insel wohnen Sie ein paar Schritte vom Strand entfernt, in einer geräumigen und hellen Wohnung, die für Ihren Komfort un…
Immobilienagentur

Wohnviertel Bel appartement dans un bel immeuble haut standing luxueux neuf projet de qualite spacieux
Wohnviertel Bel appartement dans un bel immeuble haut standing luxueux neuf projet de qualite spacieux
Wohnviertel Bel appartement dans un bel immeuble haut standing luxueux neuf projet de qualite spacieux
Wohnviertel Bel appartement dans un bel immeuble haut standing luxueux neuf projet de qualite spacieux
Wohnviertel Bel appartement dans un bel immeuble haut standing luxueux neuf projet de qualite spacieux
Wohnviertel Bel appartement dans un bel immeuble haut standing luxueux neuf projet de qualite spacieux
Wohnviertel Bel appartement dans un bel immeuble haut standing luxueux neuf projet de qualite spacieux
Herzliya, Israel
von
$2,57M
Neues Projekt über Herzilya in der neuen Nachbarschaft in der vogue Galil Yam. New Floor Boutique-Gebäude mit moderner Architektur gemischt mit dem Bauhaus-Stil von TLV. Hochrangige inländische und externe Dienstleistungen . Alle Apartments sind ausgestattet und möbliert. Große Auswahl an Wo…
Immobilienagentur

Wohnviertel Avec terrasse dans un immeuble neuf neuf projet de qualite renove
Wohnviertel Avec terrasse dans un immeuble neuf neuf projet de qualite renove
Wohnviertel Avec terrasse dans un immeuble neuf neuf projet de qualite renove
Wohnviertel Avec terrasse dans un immeuble neuf neuf projet de qualite renove
Wohnviertel Avec terrasse dans un immeuble neuf neuf projet de qualite renove
Wohnviertel Avec terrasse dans un immeuble neuf neuf projet de qualite renove
Wohnviertel Avec terrasse dans un immeuble neuf neuf projet de qualite renove
Tel-Aviv, Israel
von
$1,52M
Yedidia Frankel Projekt 40 Gebäude nur klassifiziert, wenn die Fassade rehabilitiert wird (der Rest wird ein neuer Bau sein) in Herzl 82 Yedidia Frankel im neuen VIBE in Tel Aviv im Herzen des lebhaften florentinischen Bezirks 6 Store-Shop-Projekt zum Verkauf 2 Geschäfte 2 Zimmer mit Terra…
Immobilienagentur

Wohnviertel Projet residentiel haut de gamme rue hakovshim tel aviv
Wohnviertel Projet residentiel haut de gamme rue hakovshim tel aviv
Wohnviertel Projet residentiel haut de gamme rue hakovshim tel aviv
Wohnviertel Projet residentiel haut de gamme rue hakovshim tel aviv
Wohnviertel Projet residentiel haut de gamme rue hakovshim tel aviv
Tel-Aviv, Israel
von
$4,01M
Nur 200 Meter vom Meer Ein einzigartiges Wohnprojekt mit modernem Design. Nur wenige Gehminuten vom Strand, dem Souk HaCarmel, Nahalat Binyamin, dem Rothschild Boulevard und dem ikonischen Viertel Neve Tzedek entfernt, Projektstärken Nur 58 Einheiten – Privatsphäre und Exklusivität Baugeneh…
Immobilienagentur

Wohnviertel Projet residentiel situe au coeur de tel aviv yafo
Wohnviertel Projet residentiel situe au coeur de tel aviv yafo
Wohnviertel Projet residentiel situe au coeur de tel aviv yafo
Wohnviertel Projet residentiel situe au coeur de tel aviv yafo
Wohnviertel Projet residentiel situe au coeur de tel aviv yafo
Wohnviertel Projet residentiel situe au coeur de tel aviv yafo
Wohnviertel Projet residentiel situe au coeur de tel aviv yafo
Tel-Aviv, Israel
von
$1,16M
Wohnprojekt im Herzen von Yafno, dessen strategische Lage, der Ort in der Nähe Sehenswürdigkeiten wie Strände und Cafés, in der Nähe der Straßenbahn Ein großer Innenhof im europäischen Stil bietet einen hellen und freundlichen privaten Raum für Bewohner. Um die artikuliert Wohngebäude, Misc…
Immobilienagentur

Wohnviertel Nouveau programme dappartements neufs a bat yam
Wohnviertel Nouveau programme dappartements neufs a bat yam
Wohnviertel Nouveau programme dappartements neufs a bat yam
Wohnviertel Nouveau programme dappartements neufs a bat yam
Wohnviertel Nouveau programme dappartements neufs a bat yam
Wohnviertel Nouveau programme dappartements neufs a bat yam
Wohnviertel Nouveau programme dappartements neufs a bat yam
Bat Yam, Israel
von
$846,450
BAT YAM Über das Projekt Das Hotel liegt im Herzen von Bat Yam, in einer ruhigen und renovierten Wohnumgebung, Diese Residenz bietet ein modernes, komfortables und raffiniertes Wohnerlebnis. Das Projekt zeichnet sich durch seine zeitgenössische Architektur aus und kombiniert elegantes Desig…
Immobilienagentur

Wohnviertel A ne pas manquer avec terrasse bon emplacement dans rue calme endroit calme luxueux neuf proche de la mer
Wohnviertel A ne pas manquer avec terrasse bon emplacement dans rue calme endroit calme luxueux neuf proche de la mer
Wohnviertel A ne pas manquer avec terrasse bon emplacement dans rue calme endroit calme luxueux neuf proche de la mer
Wohnviertel A ne pas manquer avec terrasse bon emplacement dans rue calme endroit calme luxueux neuf proche de la mer
Wohnviertel A ne pas manquer avec terrasse bon emplacement dans rue calme endroit calme luxueux neuf proche de la mer
Wohnviertel A ne pas manquer avec terrasse bon emplacement dans rue calme endroit calme luxueux neuf proche de la mer
Wohnviertel A ne pas manquer avec terrasse bon emplacement dans rue calme endroit calme luxueux neuf proche de la mer
Bat Yam, Israel
von
$705,375
BAT YAM – Gold Square Luxus intime Residenz PREVENT – Bau im Fortschritt Geplante Lieferung : Juni 2026 Strand nur 150 m entfernt Straßenbahn 200 m (12 min von Tel-Aviv) Zentraler Bezirk, in der Nähe aller Annehmlichkeiten Projektvorteile Günstige Zahlungsbedingungen: 20% bei Anmeldung – 8…
Immobilienagentur

Wohnviertel A ne pas manquer avec terrasse bon emplacement dans rue calme endroit calme luxueux neuf proche de la mer
Wohnviertel A ne pas manquer avec terrasse bon emplacement dans rue calme endroit calme luxueux neuf proche de la mer
Wohnviertel A ne pas manquer avec terrasse bon emplacement dans rue calme endroit calme luxueux neuf proche de la mer
Wohnviertel A ne pas manquer avec terrasse bon emplacement dans rue calme endroit calme luxueux neuf proche de la mer
Wohnviertel A ne pas manquer avec terrasse bon emplacement dans rue calme endroit calme luxueux neuf proche de la mer
Wohnviertel A ne pas manquer avec terrasse bon emplacement dans rue calme endroit calme luxueux neuf proche de la mer
Wohnviertel A ne pas manquer avec terrasse bon emplacement dans rue calme endroit calme luxueux neuf proche de la mer
Bat Yam, Israel
von
$815,100
BAT YAM – Gold Square Luxus intime Residenz PREVENT – Bau im Fortschritt Geplante Lieferung : Juni 2026 Strand nur 150 m entfernt Straßenbahn 200 m (12 min von Tel-Aviv) Zentraler Bezirk, in der Nähe aller Annehmlichkeiten Projektvorteile Günstige Zahlungsbedingungen: 20% bei Anmeldung – 8…
Immobilienagentur

Wohnviertel A ne pas manquer agreable au centre avec terrasse bon emplacement calme dans un immeuble neuf etage haut avec vue haut standing luxueux magnifique permis de construire proche de la mer projet de qualite
Wohnviertel A ne pas manquer agreable au centre avec terrasse bon emplacement calme dans un immeuble neuf etage haut avec vue haut standing luxueux magnifique permis de construire proche de la mer projet de qualite
Wohnviertel A ne pas manquer agreable au centre avec terrasse bon emplacement calme dans un immeuble neuf etage haut avec vue haut standing luxueux magnifique permis de construire proche de la mer projet de qualite
Wohnviertel A ne pas manquer agreable au centre avec terrasse bon emplacement calme dans un immeuble neuf etage haut avec vue haut standing luxueux magnifique permis de construire proche de la mer projet de qualite
Wohnviertel A ne pas manquer agreable au centre avec terrasse bon emplacement calme dans un immeuble neuf etage haut avec vue haut standing luxueux magnifique permis de construire proche de la mer projet de qualite
Wohnviertel A ne pas manquer agreable au centre avec terrasse bon emplacement calme dans un immeuble neuf etage haut avec vue haut standing luxueux magnifique permis de construire proche de la mer projet de qualite
Wohnviertel A ne pas manquer agreable au centre avec terrasse bon emplacement calme dans un immeuble neuf etage haut avec vue haut standing luxueux magnifique permis de construire proche de la mer projet de qualite
Bat Yam, Israel
von
$1,22M
Projekt U Bat Yam Mordecai Khayat präsentiert ein neues Projekt in Bat Yam: Die U Tours Ein außergewöhnliches Projekt im Herzen von Ramat HaNasi Willkommen bei Tours U, zwei majestätische 31-stöckige Türme, begleitet von einem kommerziellen und Freizeitkomplex, der bald zum Symbol von Bat …
Immobilienagentur

Wohnviertel A ne pas manquer agreable au centre avec terrasse bon emplacement calme dans un immeuble neuf etage haut avec vue haut standing luxueux magnifique permis de construire proche de la mer projet de qualite
Wohnviertel A ne pas manquer agreable au centre avec terrasse bon emplacement calme dans un immeuble neuf etage haut avec vue haut standing luxueux magnifique permis de construire proche de la mer projet de qualite
Wohnviertel A ne pas manquer agreable au centre avec terrasse bon emplacement calme dans un immeuble neuf etage haut avec vue haut standing luxueux magnifique permis de construire proche de la mer projet de qualite
Wohnviertel A ne pas manquer agreable au centre avec terrasse bon emplacement calme dans un immeuble neuf etage haut avec vue haut standing luxueux magnifique permis de construire proche de la mer projet de qualite
Wohnviertel A ne pas manquer agreable au centre avec terrasse bon emplacement calme dans un immeuble neuf etage haut avec vue haut standing luxueux magnifique permis de construire proche de la mer projet de qualite
Wohnviertel A ne pas manquer agreable au centre avec terrasse bon emplacement calme dans un immeuble neuf etage haut avec vue haut standing luxueux magnifique permis de construire proche de la mer projet de qualite
Wohnviertel A ne pas manquer agreable au centre avec terrasse bon emplacement calme dans un immeuble neuf etage haut avec vue haut standing luxueux magnifique permis de construire proche de la mer projet de qualite
Bat Yam, Israel
von
$846,450
Projekt U Bat Yam Mordecai Khayat präsentiert ein neues Projekt in Bat Yam: Die U Tours Ein außergewöhnliches Projekt im Herzen von Ramat HaNasi Willkommen bei Tours U, zwei majestätische 31-stöckige Türme, begleitet von einem kommerziellen und Freizeitkomplex, der bald zum Symbol von Bat …
Immobilienagentur

Wohnviertel Projet residentiel haut de gamme rue hakovshim tel aviv
Wohnviertel Projet residentiel haut de gamme rue hakovshim tel aviv
Wohnviertel Projet residentiel haut de gamme rue hakovshim tel aviv
Wohnviertel Projet residentiel haut de gamme rue hakovshim tel aviv
Wohnviertel Projet residentiel haut de gamme rue hakovshim tel aviv
Tel-Aviv, Israel
von
$3,73M
Nur 200 Meter vom Meer Ein einzigartiges Wohnprojekt mit modernem Design. Nur wenige Gehminuten vom Strand, dem Souk HaCarmel, Nahalat Binyamin, dem Rothschild Boulevard und dem ikonischen Viertel Neve Tzedek entfernt, Projektstärken Nur 58 Einheiten – Privatsphäre und Exklusivität Baugeneh…
Immobilienagentur

Wohnviertel Bel appartement dans un bel immeuble haut standing luxueux neuf projet de qualite spacieux
Wohnviertel Bel appartement dans un bel immeuble haut standing luxueux neuf projet de qualite spacieux
Wohnviertel Bel appartement dans un bel immeuble haut standing luxueux neuf projet de qualite spacieux
Wohnviertel Bel appartement dans un bel immeuble haut standing luxueux neuf projet de qualite spacieux
Wohnviertel Bel appartement dans un bel immeuble haut standing luxueux neuf projet de qualite spacieux
Wohnviertel Bel appartement dans un bel immeuble haut standing luxueux neuf projet de qualite spacieux
Wohnviertel Bel appartement dans un bel immeuble haut standing luxueux neuf projet de qualite spacieux
Herzliya, Israel
von
$2,07M
Neues Projekt über Herzilya in der neuen Nachbarschaft in der vogue Galil Yam. New Floor Boutique-Gebäude mit moderner Architektur gemischt mit dem Bauhaus-Stil von TLV. Hochrangige inländische und externe Dienstleistungen . Alle Apartments sind ausgestattet und möbliert. Große Auswahl an Wo…
Immobilienagentur

Wohnviertel Projet residentiel situe au coeur de tel aviv yafo
Wohnviertel Projet residentiel situe au coeur de tel aviv yafo
Wohnviertel Projet residentiel situe au coeur de tel aviv yafo
Wohnviertel Projet residentiel situe au coeur de tel aviv yafo
Wohnviertel Projet residentiel situe au coeur de tel aviv yafo
Wohnviertel Projet residentiel situe au coeur de tel aviv yafo
Wohnviertel Projet residentiel situe au coeur de tel aviv yafo
Tel-Aviv, Israel
von
$1,38M
Wohnprojekt im Herzen von Yafno, dessen strategische Lage, der Ort in der Nähe Sehenswürdigkeiten wie Strände und Cafés, in der Nähe der Straßenbahn Ein großer Innenhof im europäischen Stil bietet einen hellen und freundlichen privaten Raum für Bewohner. Um die artikuliert Wohngebäude, Misc…
Immobilienagentur

Wohnviertel Projet dexception rue shenkin appartements 2 a 5 pieces haut de gamme
Wohnviertel Projet dexception rue shenkin appartements 2 a 5 pieces haut de gamme
Wohnviertel Projet dexception rue shenkin appartements 2 a 5 pieces haut de gamme
Tel-Aviv, Israel
von
$4,82M
Seltenes und prestigeträchtiges Projekt in einem unabhängigen Gebäude von nur 23 exklusiven Wohnungen. Premium Lage im Herzen der legendären Shenkin Street, in der Nähe des Carmel Market, Rothschild Boulevard und der Strände. Apartments von 2 bis 5 Zimmern, hell und geräumig, mit großen Te…
Immobilienagentur

Wohnviertel Presale projet la riviera 1ere ligne de mer a bat yam conditions negociees agence
Wohnviertel Presale projet la riviera 1ere ligne de mer a bat yam conditions negociees agence
Wohnviertel Presale projet la riviera 1ere ligne de mer a bat yam conditions negociees agence
Wohnviertel Presale projet la riviera 1ere ligne de mer a bat yam conditions negociees agence
Wohnviertel Presale projet la riviera 1ere ligne de mer a bat yam conditions negociees agence
Wohnviertel Presale projet la riviera 1ere ligne de mer a bat yam conditions negociees agence
Wohnviertel Presale projet la riviera 1ere ligne de mer a bat yam conditions negociees agence
Bat Yam, Israel
von
$1,69M
VERKAUF – RIVIERA PROJECT Exklusive PRESAL Bedingungen für unsere Agentur auf den ersten 5 Wohnungen verkauft ausgehandelt. First Sealine – PRESAL – Außergewöhnliche Bedingungen Seltene Gelegenheit auf der ersten Meereslinie, nur wenige Minuten von Tel-Aviv entfernt. Die Riviera ist ein a…
Immobilienagentur

Wohnviertel Projet de qualite rue nahalat benyamin entre les quartiers neve tzedek et florentine a pas de la coulee verte
Wohnviertel Projet de qualite rue nahalat benyamin entre les quartiers neve tzedek et florentine a pas de la coulee verte
Wohnviertel Projet de qualite rue nahalat benyamin entre les quartiers neve tzedek et florentine a pas de la coulee verte
Wohnviertel Projet de qualite rue nahalat benyamin entre les quartiers neve tzedek et florentine a pas de la coulee verte
Wohnviertel Projet de qualite rue nahalat benyamin entre les quartiers neve tzedek et florentine a pas de la coulee verte
Wohnviertel Projet de qualite rue nahalat benyamin entre les quartiers neve tzedek et florentine a pas de la coulee verte
Wohnviertel Projet de qualite rue nahalat benyamin entre les quartiers neve tzedek et florentine a pas de la coulee verte
Tel-Aviv, Israel
von
$1,15M
Exklusives Wohnprojekt auf der Nahalat Benyamin Street: 5 Etagen Luxus-Boutique-Gebäude mit 23 Wohnungen und zwei außergewöhnlichen Penthouses mit Terrassen und privatem Jacuzzi. Apartments mit großzügiger Deckenhöhe und ordentlichen Oberflächen * 2 Zimmer 49m2 + 10m2 Terrasse ab 3.086.000…
Immobilienagentur

Wohnviertel Projet dexception rue shenkin appartements 2 a 5 pieces haut de gamme
Wohnviertel Projet dexception rue shenkin appartements 2 a 5 pieces haut de gamme
Wohnviertel Projet dexception rue shenkin appartements 2 a 5 pieces haut de gamme
Tel-Aviv, Israel
von
$1,18M
Seltenes und prestigeträchtiges Projekt in einem unabhängigen Gebäude von nur 23 exklusiven Wohnungen. Premium Lage im Herzen der legendären Shenkin Street, in der Nähe des Carmel Market, Rothschild Boulevard und der Strände. Apartments von 2 bis 5 Zimmern, hell und geräumig, mit großen Te…
Immobilienagentur

Wohnviertel Projet de qualite rue nahalat benyamin entre les quartiers neve tzedek et florentine a pas de la coulee verte
Wohnviertel Projet de qualite rue nahalat benyamin entre les quartiers neve tzedek et florentine a pas de la coulee verte
Wohnviertel Projet de qualite rue nahalat benyamin entre les quartiers neve tzedek et florentine a pas de la coulee verte
Wohnviertel Projet de qualite rue nahalat benyamin entre les quartiers neve tzedek et florentine a pas de la coulee verte
Wohnviertel Projet de qualite rue nahalat benyamin entre les quartiers neve tzedek et florentine a pas de la coulee verte
Wohnviertel Projet de qualite rue nahalat benyamin entre les quartiers neve tzedek et florentine a pas de la coulee verte
Wohnviertel Projet de qualite rue nahalat benyamin entre les quartiers neve tzedek et florentine a pas de la coulee verte
Tel-Aviv, Israel
von
$2,40M
Exklusives Wohnprojekt auf der Nahalat Benyamin Street: 5 Etagen Luxus-Boutique-Gebäude mit 23 Wohnungen und zwei außergewöhnlichen Penthouses mit Terrassen und privatem Jacuzzi. Apartments mit großzügiger Deckenhöhe und ordentlichen Oberflächen * 2 Zimmer 49m2 + 10m2 Terrasse ab 3.086.000…
Immobilienagentur

Wohnviertel Occasion a saisir projet appartements spacieux dans projet de 2 immeubles luxueux rue mivtza sinai bat yam
Wohnviertel Occasion a saisir projet appartements spacieux dans projet de 2 immeubles luxueux rue mivtza sinai bat yam
Wohnviertel Occasion a saisir projet appartements spacieux dans projet de 2 immeubles luxueux rue mivtza sinai bat yam
Wohnviertel Occasion a saisir projet appartements spacieux dans projet de 2 immeubles luxueux rue mivtza sinai bat yam
Wohnviertel Occasion a saisir projet appartements spacieux dans projet de 2 immeubles luxueux rue mivtza sinai bat yam
Wohnviertel Occasion a saisir projet appartements spacieux dans projet de 2 immeubles luxueux rue mivtza sinai bat yam
Wohnviertel Occasion a saisir projet appartements spacieux dans projet de 2 immeubles luxueux rue mivtza sinai bat yam
Bat Yam, Israel
von
$1,21M
Im Herzen von Bat-Yam, Mivtza Sinai Street, bietet das Projekt zwei grüne Wohngebäude (zertifiziertes Grünes Gebäude). Geräumige und moderne Apartments bieten Komfort, Innovation und Wohlbefinden, in der Nähe aller Annehmlichkeiten. Das Projekt basiert auf starken Werten: Qualität, Profess…
Immobilienagentur

Wohnviertel A ne pas manquer bon emplacement bonne affaire luxueux projet de qualite
Wohnviertel A ne pas manquer bon emplacement bonne affaire luxueux projet de qualite
Wohnviertel A ne pas manquer bon emplacement bonne affaire luxueux projet de qualite
Wohnviertel A ne pas manquer bon emplacement bonne affaire luxueux projet de qualite
Wohnviertel A ne pas manquer bon emplacement bonne affaire luxueux projet de qualite
Wohnviertel A ne pas manquer bon emplacement bonne affaire luxueux projet de qualite
Wohnviertel A ne pas manquer bon emplacement bonne affaire luxueux projet de qualite
Bat Yam, Israel
von
$846,450
Neues Projekt – Rue Daniel - BAT YAM Im Zentrum von Bat Yam, im Herzen eines grünen und sich entwickelnden Viertels Der Bau ist im Gange, Das Gebäude wird eine Vielzahl von 2 bis 4 Zimmer Wohnungen, mit hochrangigen Oberflächen und raffiniertes Design. Das Projekt konzentriert sich auf d…
Immobilienagentur

Wohnviertel Nouveau programme dappartements neufs a bat yam
Wohnviertel Nouveau programme dappartements neufs a bat yam
Wohnviertel Nouveau programme dappartements neufs a bat yam
Wohnviertel Nouveau programme dappartements neufs a bat yam
Wohnviertel Nouveau programme dappartements neufs a bat yam
Wohnviertel Nouveau programme dappartements neufs a bat yam
Wohnviertel Nouveau programme dappartements neufs a bat yam
Bat Yam, Israel
von
$909,150
BAT YAM Über das Projekt Das Hotel liegt im Herzen von Bat Yam, in einer ruhigen und renovierten Wohnumgebung, Diese Residenz bietet ein modernes, komfortables und raffiniertes Wohnerlebnis. Das Projekt zeichnet sich durch seine zeitgenössische Architektur aus und kombiniert elegantes Desig…
Immobilienagentur

Wohnviertel Presale projet la riviera 1ere ligne de mer a bat yam conditions negociees agence
Wohnviertel Presale projet la riviera 1ere ligne de mer a bat yam conditions negociees agence
Wohnviertel Presale projet la riviera 1ere ligne de mer a bat yam conditions negociees agence
Wohnviertel Presale projet la riviera 1ere ligne de mer a bat yam conditions negociees agence
Wohnviertel Presale projet la riviera 1ere ligne de mer a bat yam conditions negociees agence
Wohnviertel Presale projet la riviera 1ere ligne de mer a bat yam conditions negociees agence
Wohnviertel Presale projet la riviera 1ere ligne de mer a bat yam conditions negociees agence
Bat Yam, Israel
von
$1,69M
VERKAUF – RIVIERA PROJECT Exklusive PRESAL Bedingungen für unsere Agentur auf den ersten 5 Wohnungen verkauft ausgehandelt. First Sealine – PRESAL – Außergewöhnliche Bedingungen Seltene Gelegenheit auf der ersten Meereslinie, nur wenige Minuten von Tel-Aviv entfernt. Die Riviera ist ein a…
Immobilienagentur

Wohnviertel A ne pas manquer bon emplacement bonne affaire luxueux projet de qualite
Wohnviertel A ne pas manquer bon emplacement bonne affaire luxueux projet de qualite
Wohnviertel A ne pas manquer bon emplacement bonne affaire luxueux projet de qualite
Wohnviertel A ne pas manquer bon emplacement bonne affaire luxueux projet de qualite
Wohnviertel A ne pas manquer bon emplacement bonne affaire luxueux projet de qualite
Wohnviertel A ne pas manquer bon emplacement bonne affaire luxueux projet de qualite
Wohnviertel A ne pas manquer bon emplacement bonne affaire luxueux projet de qualite
Bat Yam, Israel
von
$579,975
Neues Projekt – Rue Daniel - BAT YAM Im Zentrum von Bat Yam, im Herzen eines grünen und sich entwickelnden Viertels Der Bau ist im Gange, Das Gebäude wird eine Vielzahl von 2 bis 4 Zimmer Wohnungen, mit hochrangigen Oberflächen und raffiniertes Design. Das Projekt konzentriert sich auf d…
Immobilienagentur

Wohnviertel Bel appartement dans un bel immeuble haut standing luxueux neuf projet de qualite spacieux
Wohnviertel Bel appartement dans un bel immeuble haut standing luxueux neuf projet de qualite spacieux
Wohnviertel Bel appartement dans un bel immeuble haut standing luxueux neuf projet de qualite spacieux
Wohnviertel Bel appartement dans un bel immeuble haut standing luxueux neuf projet de qualite spacieux
Wohnviertel Bel appartement dans un bel immeuble haut standing luxueux neuf projet de qualite spacieux
Wohnviertel Bel appartement dans un bel immeuble haut standing luxueux neuf projet de qualite spacieux
Wohnviertel Bel appartement dans un bel immeuble haut standing luxueux neuf projet de qualite spacieux
Herzliya, Israel
von
$5,96M
Neues Projekt über Herzilya in der neuen Nachbarschaft in der vogue Galil Yam. New Floor Boutique-Gebäude mit moderner Architektur gemischt mit dem Bauhaus-Stil von TLV. Hochrangige inländische und externe Dienstleistungen . Alle Apartments sind ausgestattet und möbliert. Große Auswahl an Wo…
Immobilienagentur

Wohnviertel Projet dexception rue shenkin appartements 2 a 5 pieces haut de gamme
Wohnviertel Projet dexception rue shenkin appartements 2 a 5 pieces haut de gamme
Wohnviertel Projet dexception rue shenkin appartements 2 a 5 pieces haut de gamme
Tel-Aviv, Israel
von
$1,43M
Seltenes und prestigeträchtiges Projekt in einem unabhängigen Gebäude von nur 23 exklusiven Wohnungen. Premium Lage im Herzen der legendären Shenkin Street, in der Nähe des Carmel Market, Rothschild Boulevard und der Strände. Apartments von 2 bis 5 Zimmern, hell und geräumig, mit großen Te…
Immobilienagentur

Wohnviertel Tel aviv au pied de la mer
Wohnviertel Tel aviv au pied de la mer
Wohnviertel Tel aviv au pied de la mer
Wohnviertel Tel aviv au pied de la mer
Wohnviertel Tel aviv au pied de la mer
Wohnviertel Tel aviv au pied de la mer
Wohnviertel Tel aviv au pied de la mer
Tel-Aviv, Israel
von
$2,98M
Lage Privilegiert, in der Nähe des königlichen Strandes Hotelt nur wenige Schritte vom Meer entfernt. 6 Floor Shop Projekt mit High-End und luxuriösen Dienstleistungen. Eine ökologische Konstruktion. Meerblick sogar aus der ersten Etage. 1 Parkplatz für jede Wohnung. die Oberflächen der Wohn…
Immobilienagentur

Wohnviertel Quartier arlozorov atsmaout magnifique projet neuf
Wohnviertel Quartier arlozorov atsmaout magnifique projet neuf
Wohnviertel Quartier arlozorov atsmaout magnifique projet neuf
Bat Yam, Israel
von
$1,19M
MAGNIFIC NEUL PROJEKT ZU BAT YAM. IDEAL LOCATION NEAR TRAMWAY, PLAGE, RUE BALFOUR MIT ALL ITS TRADES UND RUE ATSMAOUT
Immobilienagentur

Wohnviertel Projet hagiborim vivre entre bat yam et tel aviv dans un projet luxueux pres de la mer
Wohnviertel Projet hagiborim vivre entre bat yam et tel aviv dans un projet luxueux pres de la mer
Wohnviertel Projet hagiborim vivre entre bat yam et tel aviv dans un projet luxueux pres de la mer
Wohnviertel Projet hagiborim vivre entre bat yam et tel aviv dans un projet luxueux pres de la mer
Wohnviertel Projet hagiborim vivre entre bat yam et tel aviv dans un projet luxueux pres de la mer
Wohnviertel Projet hagiborim vivre entre bat yam et tel aviv dans un projet luxueux pres de la mer
Wohnviertel Projet hagiborim vivre entre bat yam et tel aviv dans un projet luxueux pres de la mer
Bat Yam, Israel
von
$1,08M
An der Grenze von Bat Yam und Tel Aviv, nur wenige Gehminuten vom Strand und der Straßenbahnlinie entfernt, bietet das HaGiborim-Projekt zwei moderne Wohntürme, die Prestige, Komfort und Haltbarkeitsarchitektur kombinieren. Architektur und Design Das von den Innenarchitekten von Bar Orian A…
Immobilienagentur

Wohnviertel A ne pas manquer avec terrasse bon emplacement calme dans un immeuble neuf endroit calme haut standing magnifique neuf permis de construire projet de qualite
Wohnviertel A ne pas manquer avec terrasse bon emplacement calme dans un immeuble neuf endroit calme haut standing magnifique neuf permis de construire projet de qualite
Wohnviertel A ne pas manquer avec terrasse bon emplacement calme dans un immeuble neuf endroit calme haut standing magnifique neuf permis de construire projet de qualite
Wohnviertel A ne pas manquer avec terrasse bon emplacement calme dans un immeuble neuf endroit calme haut standing magnifique neuf permis de construire projet de qualite
Wohnviertel A ne pas manquer avec terrasse bon emplacement calme dans un immeuble neuf endroit calme haut standing magnifique neuf permis de construire projet de qualite
Wohnviertel A ne pas manquer avec terrasse bon emplacement calme dans un immeuble neuf endroit calme haut standing magnifique neuf permis de construire projet de qualite
Wohnviertel A ne pas manquer avec terrasse bon emplacement calme dans un immeuble neuf endroit calme haut standing magnifique neuf permis de construire projet de qualite
Ramat Gan, Israel
von
$827,640
Ramat Gan – Das Wohnzentrum von Grand Tel-Aviv Nur wenige Minuten von Tel Aviv entfernt verkörpert die Stadt Ramat Gan die perfekte Balance zwischen Modernität, Natur und Lebensqualität. Es ist ein privilegiertes Ziel für Familien und Investoren und bietet eine ruhige Wohnumgebung in unmitt…
Immobilienagentur

Wohnviertel Projet neuf proche de la mer et de la ligne de tramway a bat yam
Wohnviertel Projet neuf proche de la mer et de la ligne de tramway a bat yam
Wohnviertel Projet neuf proche de la mer et de la ligne de tramway a bat yam
Wohnviertel Projet neuf proche de la mer et de la ligne de tramway a bat yam
Wohnviertel Projet neuf proche de la mer et de la ligne de tramway a bat yam
Bat Yam, Israel
von
$830,775
Schönes neues Projekt im Herzen von Bat yam, etwa 15 Gehminuten vom Meer und in der Nähe der Straßenbahnlinie, die nach Tel Aviv führt. Hochstehende Dienstleistungen Von 2 Zimmern bis Penthouse ab 1 900 000sh ALLE ANGABEN
Immobilienagentur

Wohnviertel Nouveau programme dappartements neufs a bat yam
Wohnviertel Nouveau programme dappartements neufs a bat yam
Wohnviertel Nouveau programme dappartements neufs a bat yam
Wohnviertel Nouveau programme dappartements neufs a bat yam
Wohnviertel Nouveau programme dappartements neufs a bat yam
Wohnviertel Nouveau programme dappartements neufs a bat yam
Wohnviertel Nouveau programme dappartements neufs a bat yam
Bat Yam, Israel
von
$579,975
BAT YAM Über das Projekt Das Hotel liegt im Herzen von Bat Yam, in einer ruhigen und renovierten Wohnumgebung, Diese Residenz bietet ein modernes, komfortables und raffiniertes Wohnerlebnis. Das Projekt zeichnet sich durch seine zeitgenössische Architektur aus und kombiniert elegantes Desig…
Immobilienagentur

Wohnviertel Projet dexception rue shenkin appartements 2 a 5 pieces haut de gamme
Wohnviertel Projet dexception rue shenkin appartements 2 a 5 pieces haut de gamme
Wohnviertel Projet dexception rue shenkin appartements 2 a 5 pieces haut de gamme
Tel-Aviv, Israel
von
$3,61M
Seltenes und prestigeträchtiges Projekt in einem unabhängigen Gebäude von nur 23 exklusiven Wohnungen. Premium Lage im Herzen der legendären Shenkin Street, in der Nähe des Carmel Market, Rothschild Boulevard und der Strände. Apartments von 2 bis 5 Zimmern, hell und geräumig, mit großen Te…
Immobilienagentur

Wohnviertel Projet hagiborim vivre entre bat yam et tel aviv dans un projet luxueux pres de la mer
Wohnviertel Projet hagiborim vivre entre bat yam et tel aviv dans un projet luxueux pres de la mer
Wohnviertel Projet hagiborim vivre entre bat yam et tel aviv dans un projet luxueux pres de la mer
Wohnviertel Projet hagiborim vivre entre bat yam et tel aviv dans un projet luxueux pres de la mer
Wohnviertel Projet hagiborim vivre entre bat yam et tel aviv dans un projet luxueux pres de la mer
Wohnviertel Projet hagiborim vivre entre bat yam et tel aviv dans un projet luxueux pres de la mer
Wohnviertel Projet hagiborim vivre entre bat yam et tel aviv dans un projet luxueux pres de la mer
Bat Yam, Israel
von
$2,57M
An der Grenze von Bat Yam und Tel Aviv, nur wenige Gehminuten vom Strand und der Straßenbahnlinie entfernt, bietet das HaGiborim-Projekt zwei moderne Wohntürme, die Prestige, Komfort und Haltbarkeitsarchitektur kombinieren. Architektur und Design Das von den Innenarchitekten von Bar Orian A…
Immobilienagentur

Wohnviertel Bat yam cote mer
Wohnviertel Bat yam cote mer
Wohnviertel Bat yam cote mer
Wohnviertel Bat yam cote mer
Wohnviertel Bat yam cote mer
Wohnviertel Bat yam cote mer
Wohnviertel Bat yam cote mer
Bat Yam, Israel
von
$1,01M
Sehr schönes Geschäft Projekt auf Fledermaus Yam befindet sich 10 Minuten von Tel Aviv in 1200 Meter Fuß vom Meer entfernt, und in der Nähe der Tramway und Bahnhof. Große Auswahl an 2-Zimmer-Wohnung im Loft Penthouse. Sehr interessante Preise Flexibler Zeitplan Lieferung 2027
Immobilienagentur

Wohnviertel A ne pas manquer avec terrasse bon emplacement proche de la mer projet de qualite
Wohnviertel A ne pas manquer avec terrasse bon emplacement proche de la mer projet de qualite
Wohnviertel A ne pas manquer avec terrasse bon emplacement proche de la mer projet de qualite
Wohnviertel A ne pas manquer avec terrasse bon emplacement proche de la mer projet de qualite
Wohnviertel A ne pas manquer avec terrasse bon emplacement proche de la mer projet de qualite
Wohnviertel A ne pas manquer avec terrasse bon emplacement proche de la mer projet de qualite
Wohnviertel A ne pas manquer avec terrasse bon emplacement proche de la mer projet de qualite
Bat Yam, Israel
von
$1,47M
TAMA IMMOBILAR PROJEKT 38 – BAT YAM Leben Sie in der Nähe des Meeres, in einer der beliebtesten Straßen von Bat Yam – Ha'Atsmaout Street. Projekt bereits gut fortgeschritten, geplante Lieferung: aktuell 2026 Das Hotel liegt in einer eleganten und ruhigen Straße in der Nähe des Meeres, mit…
Immobilienagentur

Wohnviertel Bat yam cote mer
Wohnviertel Bat yam cote mer
Wohnviertel Bat yam cote mer
Wohnviertel Bat yam cote mer
Wohnviertel Bat yam cote mer
Wohnviertel Bat yam cote mer
Wohnviertel Bat yam cote mer
Bat Yam, Israel
von
$630,135
Sehr schönes Geschäft Projekt auf Fledermaus Yam befindet sich 10 Minuten von Tel Aviv in 1200 Meter Fuß vom Meer entfernt, und in der Nähe der Tramway und Bahnhof. Große Auswahl an 2-Zimmer-Wohnung im Loft Penthouse. Sehr interessante Preise Flexibler Zeitplan Lieferung 2027
Immobilienagentur

Wohnviertel Occasion a saisir projet appartements spacieux dans projet de 2 immeubles luxueux rue mivtza sinai bat yam
Wohnviertel Occasion a saisir projet appartements spacieux dans projet de 2 immeubles luxueux rue mivtza sinai bat yam
Wohnviertel Occasion a saisir projet appartements spacieux dans projet de 2 immeubles luxueux rue mivtza sinai bat yam
Wohnviertel Occasion a saisir projet appartements spacieux dans projet de 2 immeubles luxueux rue mivtza sinai bat yam
Wohnviertel Occasion a saisir projet appartements spacieux dans projet de 2 immeubles luxueux rue mivtza sinai bat yam
Wohnviertel Occasion a saisir projet appartements spacieux dans projet de 2 immeubles luxueux rue mivtza sinai bat yam
Wohnviertel Occasion a saisir projet appartements spacieux dans projet de 2 immeubles luxueux rue mivtza sinai bat yam
Bat Yam, Israel
von
$940,187
Im Herzen von Bat-Yam, Mivtza Sinai Street, bietet das Projekt zwei grüne Wohngebäude (zertifiziertes Grünes Gebäude). Geräumige und moderne Apartments bieten Komfort, Innovation und Wohlbefinden, in der Nähe aller Annehmlichkeiten. Das Projekt basiert auf starken Werten: Qualität, Profess…
Immobilienagentur

Wohnviertel A proximite de la mer neve tsedek
Wohnviertel A proximite de la mer neve tsedek
Wohnviertel A proximite de la mer neve tsedek
Wohnviertel A proximite de la mer neve tsedek
Wohnviertel A proximite de la mer neve tsedek
Tel-Aviv, Israel
von
$2,73M
sehr schönes Projekt auf Tel Aviv in der Nähe des Meeres und des berühmten Viertels Neve Tsedek. Penthouse mit 4 Zimmern, 3 Bett mit 2 schmutzigen Bädern. eine schöne Terrasse von 56 m2 im 7. Stock. mit 1 Parkplatz. Lieferung 8 Monate
Immobilienagentur

Wohnviertel Nouveau programme dappartements neufs a bat yam
Wohnviertel Nouveau programme dappartements neufs a bat yam
Wohnviertel Nouveau programme dappartements neufs a bat yam
Wohnviertel Nouveau programme dappartements neufs a bat yam
Wohnviertel Nouveau programme dappartements neufs a bat yam
Wohnviertel Nouveau programme dappartements neufs a bat yam
Wohnviertel Nouveau programme dappartements neufs a bat yam
Bat Yam, Israel
von
$1,55M
BAT YAM Über das Projekt Das Hotel liegt im Herzen von Bat Yam, in einer ruhigen und renovierten Wohnumgebung, Diese Residenz bietet ein modernes, komfortables und raffiniertes Wohnerlebnis. Das Projekt zeichnet sich durch seine zeitgenössische Architektur aus und kombiniert elegantes Desig…
Immobilienagentur

Wohnviertel Projet neuf dexception harav kook tel aviv permis obtenu livraison 35 ans
Wohnviertel Projet neuf dexception harav kook tel aviv permis obtenu livraison 35 ans
Wohnviertel Projet neuf dexception harav kook tel aviv permis obtenu livraison 35 ans
Wohnviertel Projet neuf dexception harav kook tel aviv permis obtenu livraison 35 ans
Wohnviertel Projet neuf dexception harav kook tel aviv permis obtenu livraison 35 ans
Wohnviertel Projet neuf dexception harav kook tel aviv permis obtenu livraison 35 ans
Tel-Aviv, Israel
von
$3,39M
PRESAL COMMENCEMENT – Baugenehmigung erhalten HaRav Kook – Tel. Aviv High-End Boutique-Projekt befindet sich 1 Minute zu Fuß vom Meer, im Herzen des gesuchten Kerem HaTeimanim. Genehmigung erteilt, bevorstehende Abbruch, Lieferung geschätzt in 3,5 Jahren. Neues 6.5-stöckiges Gebäude (RDC, …
Immobilienagentur

Wohnviertel A proximite de la mer neve tsedek
Wohnviertel A proximite de la mer neve tsedek
Wohnviertel A proximite de la mer neve tsedek
Wohnviertel A proximite de la mer neve tsedek
Wohnviertel A proximite de la mer neve tsedek
Tel-Aviv, Israel
von
$3,04M
sehr schönes Projekt auf Tel Aviv in der Nähe des Meeres und des berühmten Viertels Neve Tsedek. Penthouse mit 4 Zimmern, 3 Bett mit 2 schmutzigen Bädern. eine schöne Terrasse von 56 m2 im 7. Stock. mit 1 Parkplatz. Lieferung 8 Monate
Immobilienagentur

Wohnviertel Occasion a saisir projet appartements spacieux dans projet de 2 immeubles luxueux rue mivtza sinai bat yam
Wohnviertel Occasion a saisir projet appartements spacieux dans projet de 2 immeubles luxueux rue mivtza sinai bat yam
Wohnviertel Occasion a saisir projet appartements spacieux dans projet de 2 immeubles luxueux rue mivtza sinai bat yam
Wohnviertel Occasion a saisir projet appartements spacieux dans projet de 2 immeubles luxueux rue mivtza sinai bat yam
Wohnviertel Occasion a saisir projet appartements spacieux dans projet de 2 immeubles luxueux rue mivtza sinai bat yam
Wohnviertel Occasion a saisir projet appartements spacieux dans projet de 2 immeubles luxueux rue mivtza sinai bat yam
Wohnviertel Occasion a saisir projet appartements spacieux dans projet de 2 immeubles luxueux rue mivtza sinai bat yam
Bat Yam, Israel
von
$1,10M
Im Herzen von Bat-Yam, Mivtza Sinai Street, bietet das Projekt zwei grüne Wohngebäude (zertifiziertes Grünes Gebäude). Geräumige und moderne Apartments bieten Komfort, Innovation und Wohlbefinden, in der Nähe aller Annehmlichkeiten. Das Projekt basiert auf starken Werten: Qualität, Profess…
Immobilienagentur

Wohnviertel A ne pas manquer bon emplacement bonne affaire luxueux projet de qualite
Wohnviertel A ne pas manquer bon emplacement bonne affaire luxueux projet de qualite
Wohnviertel A ne pas manquer bon emplacement bonne affaire luxueux projet de qualite
Wohnviertel A ne pas manquer bon emplacement bonne affaire luxueux projet de qualite
Wohnviertel A ne pas manquer bon emplacement bonne affaire luxueux projet de qualite
Wohnviertel A ne pas manquer bon emplacement bonne affaire luxueux projet de qualite
Wohnviertel A ne pas manquer bon emplacement bonne affaire luxueux projet de qualite
Bat Yam, Israel
von
$627,000
Neues Projekt – Rue Daniel - BAT YAM Im Zentrum von Bat Yam, im Herzen eines grünen und sich entwickelnden Viertels Der Bau ist im Gange, Das Gebäude wird eine Vielzahl von 2 bis 4 Zimmer Wohnungen, mit hochrangigen Oberflächen und raffiniertes Design. Das Projekt konzentriert sich auf d…
Immobilienagentur

Wohnviertel Projet neuf dexception harav kook tel aviv permis obtenu livraison 35 ans
Wohnviertel Projet neuf dexception harav kook tel aviv permis obtenu livraison 35 ans
Wohnviertel Projet neuf dexception harav kook tel aviv permis obtenu livraison 35 ans
Wohnviertel Projet neuf dexception harav kook tel aviv permis obtenu livraison 35 ans
Wohnviertel Projet neuf dexception harav kook tel aviv permis obtenu livraison 35 ans
Wohnviertel Projet neuf dexception harav kook tel aviv permis obtenu livraison 35 ans
Tel-Aviv, Israel
von
$5,33M
PRESAL COMMENCEMENT – Baugenehmigung erhalten HaRav Kook – Tel. Aviv High-End Boutique-Projekt befindet sich 1 Minute zu Fuß vom Meer, im Herzen des gesuchten Kerem HaTeimanim. Genehmigung erteilt, bevorstehende Abbruch, Lieferung geschätzt in 3,5 Jahren. Neues 6.5-stöckiges Gebäude (RDC, …
Immobilienagentur

Wohnviertel Occasion a saisir projet appartements spacieux dans projet de 2 immeubles luxueux rue mivtza sinai bat yam
Wohnviertel Occasion a saisir projet appartements spacieux dans projet de 2 immeubles luxueux rue mivtza sinai bat yam
Wohnviertel Occasion a saisir projet appartements spacieux dans projet de 2 immeubles luxueux rue mivtza sinai bat yam
Wohnviertel Occasion a saisir projet appartements spacieux dans projet de 2 immeubles luxueux rue mivtza sinai bat yam
Wohnviertel Occasion a saisir projet appartements spacieux dans projet de 2 immeubles luxueux rue mivtza sinai bat yam
Wohnviertel Occasion a saisir projet appartements spacieux dans projet de 2 immeubles luxueux rue mivtza sinai bat yam
Wohnviertel Occasion a saisir projet appartements spacieux dans projet de 2 immeubles luxueux rue mivtza sinai bat yam
Bat Yam, Israel
von
$1,03M
Im Herzen von Bat-Yam, Mivtza Sinai Street, bietet das Projekt zwei grüne Wohngebäude (zertifiziertes Grünes Gebäude). Geräumige und moderne Apartments bieten Komfort, Innovation und Wohlbefinden, in der Nähe aller Annehmlichkeiten. Das Projekt basiert auf starken Werten: Qualität, Profess…
Immobilienagentur

Wohnviertel Dernier appartement A vendre dans projet rue kehilat eden kerem atemanim
Wohnviertel Dernier appartement A vendre dans projet rue kehilat eden kerem atemanim
Wohnviertel Dernier appartement A vendre dans projet rue kehilat eden kerem atemanim
Wohnviertel Dernier appartement A vendre dans projet rue kehilat eden kerem atemanim
Tel-Aviv, Israel
von
$3,76M
Nur wenige Schritte von Royal Beach, Shouk HaCarmel und dem Meer entfernt, entdecken Sie ein neues High-End-Projekt in einer ruhigen Straße im historischen Stadtteil Kerem HaTeimanim. 4 Etagengebäude Nur zu verkaufen ein 4 Zimmer 123m2 + Terrasse 14m2 2 Badezimmer/Wc 1 Parkplatz High-End-…
Immobilienagentur

Wohnviertel A ne pas manquer avec terrasse bon emplacement proche de la mer projet de qualite
Wohnviertel A ne pas manquer avec terrasse bon emplacement proche de la mer projet de qualite
Wohnviertel A ne pas manquer avec terrasse bon emplacement proche de la mer projet de qualite
Wohnviertel A ne pas manquer avec terrasse bon emplacement proche de la mer projet de qualite
Wohnviertel A ne pas manquer avec terrasse bon emplacement proche de la mer projet de qualite
Wohnviertel A ne pas manquer avec terrasse bon emplacement proche de la mer projet de qualite
Wohnviertel A ne pas manquer avec terrasse bon emplacement proche de la mer projet de qualite
Bat Yam, Israel
von
$777,480
TAMA IMMOBILAR PROJEKT 38 – BAT YAM Leben Sie in der Nähe des Meeres, in einer der beliebtesten Straßen von Bat Yam – Ha'Atsmaout Street. Projekt bereits gut fortgeschritten, geplante Lieferung: aktuell 2026 Das Hotel liegt in einer eleganten und ruhigen Straße in der Nähe des Meeres, mit…
Immobilienagentur

Wohnviertel Tel aviv au pied de la mer
Wohnviertel Tel aviv au pied de la mer
Wohnviertel Tel aviv au pied de la mer
Wohnviertel Tel aviv au pied de la mer
Wohnviertel Tel aviv au pied de la mer
Wohnviertel Tel aviv au pied de la mer
Wohnviertel Tel aviv au pied de la mer
Tel-Aviv, Israel
von
$3,79M
Lage Privilegiert, in der Nähe des königlichen Strandes Hotelt nur wenige Schritte vom Meer entfernt. 6 Floor Shop Projekt mit High-End und luxuriösen Dienstleistungen. Eine ökologische Konstruktion. Meerblick sogar aus der ersten Etage. 1 Parkplatz für jede Wohnung. die Oberflächen der Wohn…
Immobilienagentur

Wohnviertel Bat yam cote mer
Wohnviertel Bat yam cote mer
Wohnviertel Bat yam cote mer
Wohnviertel Bat yam cote mer
Wohnviertel Bat yam cote mer
Wohnviertel Bat yam cote mer
Wohnviertel Bat yam cote mer
Bat Yam, Israel
von
$850,526
Sehr schönes Geschäft Projekt auf Fledermaus Yam befindet sich 10 Minuten von Tel Aviv in 1200 Meter Fuß vom Meer entfernt, und in der Nähe der Tramway und Bahnhof. Große Auswahl an 2-Zimmer-Wohnung im Loft Penthouse. Sehr interessante Preise Flexibler Zeitplan Lieferung 2027
Immobilienagentur

Wohnviertel Projet neuf dexception harav kook tel aviv permis obtenu livraison 35 ans
Wohnviertel Projet neuf dexception harav kook tel aviv permis obtenu livraison 35 ans
Wohnviertel Projet neuf dexception harav kook tel aviv permis obtenu livraison 35 ans
Wohnviertel Projet neuf dexception harav kook tel aviv permis obtenu livraison 35 ans
Wohnviertel Projet neuf dexception harav kook tel aviv permis obtenu livraison 35 ans
Wohnviertel Projet neuf dexception harav kook tel aviv permis obtenu livraison 35 ans
Tel-Aviv, Israel
von
$2,98M
PRESAL COMMENCEMENT – Baugenehmigung erhalten HaRav Kook – Tel. Aviv High-End Boutique-Projekt befindet sich 1 Minute zu Fuß vom Meer, im Herzen des gesuchten Kerem HaTeimanim. Genehmigung erteilt, bevorstehende Abbruch, Lieferung geschätzt in 3,5 Jahren. Neues 6.5-stöckiges Gebäude (RDC, …
Immobilienagentur

Wohnviertel Projet hagiborim vivre entre bat yam et tel aviv dans un projet luxueux pres de la mer
Wohnviertel Projet hagiborim vivre entre bat yam et tel aviv dans un projet luxueux pres de la mer
Wohnviertel Projet hagiborim vivre entre bat yam et tel aviv dans un projet luxueux pres de la mer
Wohnviertel Projet hagiborim vivre entre bat yam et tel aviv dans un projet luxueux pres de la mer
Wohnviertel Projet hagiborim vivre entre bat yam et tel aviv dans un projet luxueux pres de la mer
Wohnviertel Projet hagiborim vivre entre bat yam et tel aviv dans un projet luxueux pres de la mer
Wohnviertel Projet hagiborim vivre entre bat yam et tel aviv dans un projet luxueux pres de la mer
Bat Yam, Israel
von
$717,915
An der Grenze von Bat Yam und Tel Aviv, nur wenige Gehminuten vom Strand und der Straßenbahnlinie entfernt, bietet das HaGiborim-Projekt zwei moderne Wohntürme, die Prestige, Komfort und Haltbarkeitsarchitektur kombinieren. Architektur und Design Das von den Innenarchitekten von Bar Orian A…
Immobilienagentur

Wohnviertel A ne pas manquer avec terrasse bon emplacement proche de la mer projet de qualite
Wohnviertel A ne pas manquer avec terrasse bon emplacement proche de la mer projet de qualite
Wohnviertel A ne pas manquer avec terrasse bon emplacement proche de la mer projet de qualite
Wohnviertel A ne pas manquer avec terrasse bon emplacement proche de la mer projet de qualite
Wohnviertel A ne pas manquer avec terrasse bon emplacement proche de la mer projet de qualite
Wohnviertel A ne pas manquer avec terrasse bon emplacement proche de la mer projet de qualite
Wohnviertel A ne pas manquer avec terrasse bon emplacement proche de la mer projet de qualite
Bat Yam, Israel
von
$762,432
TAMA IMMOBILAR PROJEKT 38 – BAT YAM Leben Sie in der Nähe des Meeres, in einer der beliebtesten Straßen von Bat Yam – Ha'Atsmaout Street. Projekt bereits gut fortgeschritten, geplante Lieferung: aktuell 2026 Das Hotel liegt in einer eleganten und ruhigen Straße in der Nähe des Meeres, mit…
Immobilienagentur

Wohnviertel A ne pas manquer avec terrasse bon emplacement calme dans un immeuble neuf endroit calme haut standing magnifique neuf permis de construire projet de qualite
Wohnviertel A ne pas manquer avec terrasse bon emplacement calme dans un immeuble neuf endroit calme haut standing magnifique neuf permis de construire projet de qualite
Wohnviertel A ne pas manquer avec terrasse bon emplacement calme dans un immeuble neuf endroit calme haut standing magnifique neuf permis de construire projet de qualite
Wohnviertel A ne pas manquer avec terrasse bon emplacement calme dans un immeuble neuf endroit calme haut standing magnifique neuf permis de construire projet de qualite
Wohnviertel A ne pas manquer avec terrasse bon emplacement calme dans un immeuble neuf endroit calme haut standing magnifique neuf permis de construire projet de qualite
Wohnviertel A ne pas manquer avec terrasse bon emplacement calme dans un immeuble neuf endroit calme haut standing magnifique neuf permis de construire projet de qualite
Wohnviertel A ne pas manquer avec terrasse bon emplacement calme dans un immeuble neuf endroit calme haut standing magnifique neuf permis de construire projet de qualite
Ramat Gan, Israel
von
$1,08M
Ramat Gan – Das Wohnzentrum von Grand Tel-Aviv Nur wenige Minuten von Tel Aviv entfernt verkörpert die Stadt Ramat Gan die perfekte Balance zwischen Modernität, Natur und Lebensqualität. Es ist ein privilegiertes Ziel für Familien und Investoren und bietet eine ruhige Wohnumgebung in unmitt…
Immobilienagentur

Wohnviertel Presale nouveau projet haut de gamme rue bloch
Wohnviertel Presale nouveau projet haut de gamme rue bloch
Wohnviertel Presale nouveau projet haut de gamme rue bloch
Wohnviertel Presale nouveau projet haut de gamme rue bloch
Wohnviertel Presale nouveau projet haut de gamme rue bloch
Tel-Aviv, Israel
von
$2,35M
Verkaufen – Old North Tel-Aviv Ultra-recherched Adresse im Herzen des alten Nordens, in der Nähe von Dizengoff, Geschäfte, renommierte Schulen und Annehmlichkeiten. Elegante und grüne Wohnanlage, ideal für anspruchsvolle Familien und Investoren. Neubau mit erworbener Lizenz, Arbeit im Forts…
Immob
Immobilier.co.il
Wohnviertel A vendre projet residence de prestige au cOEur du nord ancien de tel aviv
Wohnviertel A vendre projet residence de prestige au cOEur du nord ancien de tel aviv
Wohnviertel A vendre projet residence de prestige au cOEur du nord ancien de tel aviv
Wohnviertel A vendre projet residence de prestige au cOEur du nord ancien de tel aviv
Wohnviertel A vendre projet residence de prestige au cOEur du nord ancien de tel aviv
Wohnviertel A vendre projet residence de prestige au cOEur du nord ancien de tel aviv
Wohnviertel A vendre projet residence de prestige au cOEur du nord ancien de tel aviv
Tel-Aviv, Israel
von
$1,78M
Neues Wohnprojekt 7 Etagen-Boutique-Gebäude, High-End in einem der begehrtesten Gegenden von Tel Aviv, Zu Fuß erreichen Sie den Hafen von Tel-Aviv, den Yachthafen, die Strände, den Park Yarkon, Gan Ha Geplante Lieferung : Februar 2027 Typologien verfügbar Apartments mit 2, 3 und 4 Zimmern…
Immobilienagentur
Immobilier.co.il
Wohnviertel A ne pas manquer bon emplacement bonne affaire luxueux projet de qualite
Wohnviertel A ne pas manquer bon emplacement bonne affaire luxueux projet de qualite
Wohnviertel A ne pas manquer bon emplacement bonne affaire luxueux projet de qualite
Wohnviertel A ne pas manquer bon emplacement bonne affaire luxueux projet de qualite
Wohnviertel A ne pas manquer bon emplacement bonne affaire luxueux projet de qualite
Wohnviertel A ne pas manquer bon emplacement bonne affaire luxueux projet de qualite
Wohnviertel A ne pas manquer bon emplacement bonne affaire luxueux projet de qualite
Bat Yam, Israel
von
$1,55M
Neues Projekt – Rue Daniel - BAT YAM Im Zentrum von Bat Yam, im Herzen eines grünen und sich entwickelnden Viertels Der Bau ist im Gange, Das Gebäude wird eine Vielzahl von 2 bis 4 Zimmer Wohnungen, mit hochrangigen Oberflächen und raffiniertes Design. Das Projekt konzentriert sich auf d…
Immobilienagentur
Immobilier.co.il
Wohnviertel A vendre projet residence de prestige au cOEur du nord ancien de tel aviv
Wohnviertel A vendre projet residence de prestige au cOEur du nord ancien de tel aviv
Wohnviertel A vendre projet residence de prestige au cOEur du nord ancien de tel aviv
Wohnviertel A vendre projet residence de prestige au cOEur du nord ancien de tel aviv
Wohnviertel A vendre projet residence de prestige au cOEur du nord ancien de tel aviv
Wohnviertel A vendre projet residence de prestige au cOEur du nord ancien de tel aviv
Wohnviertel A vendre projet residence de prestige au cOEur du nord ancien de tel aviv
Tel-Aviv, Israel
von
$2,98M
Neues Wohnprojekt 7 Etagen-Boutique-Gebäude, High-End in einem der begehrtesten Gegenden von Tel Aviv, Zu Fuß erreichen Sie den Hafen von Tel-Aviv, den Yachthafen, die Strände, den Park Yarkon, Gan Ha Geplante Lieferung : Februar 2027 Typologien verfügbar Apartments mit 2, 3 und 4 Zimmern…
Immobilienagentur
Immobilier.co.il
Wohnviertel Occasion a saisir projet appartements spacieux dans projet de 2 immeubles luxueux rue mivtza sinai bat yam
Wohnviertel Occasion a saisir projet appartements spacieux dans projet de 2 immeubles luxueux rue mivtza sinai bat yam
Wohnviertel Occasion a saisir projet appartements spacieux dans projet de 2 immeubles luxueux rue mivtza sinai bat yam
Wohnviertel Occasion a saisir projet appartements spacieux dans projet de 2 immeubles luxueux rue mivtza sinai bat yam
Wohnviertel Occasion a saisir projet appartements spacieux dans projet de 2 immeubles luxueux rue mivtza sinai bat yam
Wohnviertel Occasion a saisir projet appartements spacieux dans projet de 2 immeubles luxueux rue mivtza sinai bat yam
Wohnviertel Occasion a saisir projet appartements spacieux dans projet de 2 immeubles luxueux rue mivtza sinai bat yam
Bat Yam, Israel
von
$1,26M
Im Herzen von Bat-Yam, Mivtza Sinai Street, bietet das Projekt zwei grüne Wohngebäude (zertifiziertes Grünes Gebäude). Geräumige und moderne Apartments bieten Komfort, Innovation und Wohlbefinden, in der Nähe aller Annehmlichkeiten. Das Projekt basiert auf starken Werten: Qualität, Profess…
Immobilienagentur
Immobilier.co.il
Wohnviertel Presale nouveau projet haut de gamme rue bloch
Wohnviertel Presale nouveau projet haut de gamme rue bloch
Wohnviertel Presale nouveau projet haut de gamme rue bloch
Wohnviertel Presale nouveau projet haut de gamme rue bloch
Wohnviertel Presale nouveau projet haut de gamme rue bloch
Tel-Aviv, Israel
von
$2,19M
Verkaufen – Old North Tel-Aviv Ultra-recherched Adresse im Herzen des alten Nordens, in der Nähe von Dizengoff, Geschäfte, renommierte Schulen und Annehmlichkeiten. Elegante und grüne Wohnanlage, ideal für anspruchsvolle Familien und Investoren. Neubau mit erworbener Lizenz, Arbeit im Forts…
Immobilienagentur
Immobilier.co.il
Wohnviertel En plein centre ville de tel aviv
Wohnviertel En plein centre ville de tel aviv
Wohnviertel En plein centre ville de tel aviv
Wohnviertel En plein centre ville de tel aviv
Wohnviertel En plein centre ville de tel aviv
Alle anzeigen Wohnviertel En plein centre ville de tel aviv
Wohnviertel En plein centre ville de tel aviv
Tel-Aviv, Israel
von
$1,52M
Im Herzen von Tel Aviv, in der Nähe des Theaters, in der Nähe von Kikar HAmedina und Yarkon Park. Hier ist ein sehr schönes Projekt mit luxuriösen Innen- und Außendiensten, mit einer Auswahl von Wohnung von 2 Zimmern bis Penthouse. mit Meerblick
Immobilienagentur
Immobilier.co.il
Wohnviertel Presale nouveau projet haut de gamme rue bloch
Wohnviertel Presale nouveau projet haut de gamme rue bloch
Wohnviertel Presale nouveau projet haut de gamme rue bloch
Wohnviertel Presale nouveau projet haut de gamme rue bloch
Wohnviertel Presale nouveau projet haut de gamme rue bloch
Tel-Aviv, Israel
von
$3,73M
Verkaufen – Old North Tel-Aviv Ultra-recherched Adresse im Herzen des alten Nordens, in der Nähe von Dizengoff, Geschäfte, renommierte Schulen und Annehmlichkeiten. Elegante und grüne Wohnanlage, ideal für anspruchsvolle Familien und Investoren. Neubau mit erworbener Lizenz, Arbeit im Forts…
Immobilienagentur
Immobilier.co.il
Wohnviertel A vendre projet residence de prestige au cOEur du nord ancien de tel aviv
Wohnviertel A vendre projet residence de prestige au cOEur du nord ancien de tel aviv
Wohnviertel A vendre projet residence de prestige au cOEur du nord ancien de tel aviv
Wohnviertel A vendre projet residence de prestige au cOEur du nord ancien de tel aviv
Wohnviertel A vendre projet residence de prestige au cOEur du nord ancien de tel aviv
Wohnviertel A vendre projet residence de prestige au cOEur du nord ancien de tel aviv
Wohnviertel A vendre projet residence de prestige au cOEur du nord ancien de tel aviv
Tel-Aviv, Israel
von
$2,04M
Neues Wohnprojekt 7 Etagen-Boutique-Gebäude, High-End in einem der begehrtesten Gegenden von Tel Aviv, Zu Fuß erreichen Sie den Hafen von Tel-Aviv, den Yachthafen, die Strände, den Park Yarkon, Gan Ha Geplante Lieferung : Februar 2027 Typologien verfügbar Apartments mit 2, 3 und 4 Zimmern…
Immobilienagentur
Immobilier.co.il
Wohnviertel Presale projet la riviera 1ere ligne de mer a bat yam conditions negociees agence
Wohnviertel Presale projet la riviera 1ere ligne de mer a bat yam conditions negociees agence
Wohnviertel Presale projet la riviera 1ere ligne de mer a bat yam conditions negociees agence
Wohnviertel Presale projet la riviera 1ere ligne de mer a bat yam conditions negociees agence
Wohnviertel Presale projet la riviera 1ere ligne de mer a bat yam conditions negociees agence
Alle anzeigen Wohnviertel Presale projet la riviera 1ere ligne de mer a bat yam conditions negociees agence
Wohnviertel Presale projet la riviera 1ere ligne de mer a bat yam conditions negociees agence
Bat Yam, Israel
von
$1,86M
VERKAUF – RIVIERA PROJECT Exklusive PRESAL Bedingungen für unsere Agentur auf den ersten 5 Wohnungen verkauft ausgehandelt. First Sealine – PRESAL – Außergewöhnliche Bedingungen Seltene Gelegenheit auf der ersten Meereslinie, nur wenige Minuten von Tel-Aviv entfernt. Die Riviera ist ein a…
Immobilienagentur
Immobilier.co.il
Wohnviertel Projet dexception rue shenkin appartements 2 a 5 pieces haut de gamme
Wohnviertel Projet dexception rue shenkin appartements 2 a 5 pieces haut de gamme
Wohnviertel Projet dexception rue shenkin appartements 2 a 5 pieces haut de gamme
Tel-Aviv, Israel
von
$2,39M
Seltenes und prestigeträchtiges Projekt in einem unabhängigen Gebäude von nur 23 exklusiven Wohnungen. Premium Lage im Herzen der legendären Shenkin Street, in der Nähe des Carmel Market, Rothschild Boulevard und der Strände. Apartments von 2 bis 5 Zimmern, hell und geräumig, mit großen Te…
Immobilienagentur
Immobilier.co.il
Wohnviertel Projet residentiel situe au coeur de tel aviv yafo
Wohnviertel Projet residentiel situe au coeur de tel aviv yafo
Wohnviertel Projet residentiel situe au coeur de tel aviv yafo
Wohnviertel Projet residentiel situe au coeur de tel aviv yafo
Wohnviertel Projet residentiel situe au coeur de tel aviv yafo
Alle anzeigen Wohnviertel Projet residentiel situe au coeur de tel aviv yafo
Wohnviertel Projet residentiel situe au coeur de tel aviv yafo
Tel-Aviv, Israel
von
$805,695
Wohnprojekt im Herzen von Yafno, dessen strategische Lage, der Ort in der Nähe Sehenswürdigkeiten wie Strände und Cafés, in der Nähe der Straßenbahn Ein großer Innenhof im europäischen Stil bietet einen hellen und freundlichen privaten Raum für Bewohner. Um die artikuliert Wohngebäude, Misc…
Immobilienagentur
Immobilier.co.il
Wohnviertel Bat yam cote mer
Wohnviertel Bat yam cote mer
Wohnviertel Bat yam cote mer
Wohnviertel Bat yam cote mer
Wohnviertel Bat yam cote mer
Alle anzeigen Wohnviertel Bat yam cote mer
Wohnviertel Bat yam cote mer
Bat Yam, Israel
von
$787,826
Sehr schönes Geschäft Projekt auf Fledermaus Yam befindet sich 10 Minuten von Tel Aviv in 1200 Meter Fuß vom Meer entfernt, und in der Nähe der Tramway und Bahnhof. Große Auswahl an 2-Zimmer-Wohnung im Loft Penthouse. Sehr interessante Preise Flexibler Zeitplan Lieferung 2027
Immobilienagentur
Immobilier.co.il
Wohnviertel Nouveau programme dappartements neufs a bat yam
Wohnviertel Nouveau programme dappartements neufs a bat yam
Wohnviertel Nouveau programme dappartements neufs a bat yam
Wohnviertel Nouveau programme dappartements neufs a bat yam
Wohnviertel Nouveau programme dappartements neufs a bat yam
Alle anzeigen Wohnviertel Nouveau programme dappartements neufs a bat yam
Wohnviertel Nouveau programme dappartements neufs a bat yam
Bat Yam, Israel
von
$768,075
BAT YAM Über das Projekt Das Hotel liegt im Herzen von Bat Yam, in einer ruhigen und renovierten Wohnumgebung, Diese Residenz bietet ein modernes, komfortables und raffiniertes Wohnerlebnis. Das Projekt zeichnet sich durch seine zeitgenössische Architektur aus und kombiniert elegantes Desig…
Immobilienagentur
Immobilier.co.il
Wohnviertel A ne pas manquer avec terrasse bon emplacement calme dans un immeuble neuf endroit calme etage haut avec vue grand jardin haut standing magnifique neuf permis de construire proche de la mer projet de qualite
Wohnviertel A ne pas manquer avec terrasse bon emplacement calme dans un immeuble neuf endroit calme etage haut avec vue grand jardin haut standing magnifique neuf permis de construire proche de la mer projet de qualite
Wohnviertel A ne pas manquer avec terrasse bon emplacement calme dans un immeuble neuf endroit calme etage haut avec vue grand jardin haut standing magnifique neuf permis de construire proche de la mer projet de qualite
Wohnviertel A ne pas manquer avec terrasse bon emplacement calme dans un immeuble neuf endroit calme etage haut avec vue grand jardin haut standing magnifique neuf permis de construire proche de la mer projet de qualite
Wohnviertel A ne pas manquer avec terrasse bon emplacement calme dans un immeuble neuf endroit calme etage haut avec vue grand jardin haut standing magnifique neuf permis de construire proche de la mer projet de qualite
Wohnviertel A ne pas manquer avec terrasse bon emplacement calme dans un immeuble neuf endroit calme etage haut avec vue grand jardin haut standing magnifique neuf permis de construire proche de la mer projet de qualite
Bat Yam, Israel
von
$1,09M
Willkommen auf der Insel – Leben zwischen Himmel, Meer und Eleganz Schließen Sie die Augen und stellen Sie sich einen Ort vor, wo das Meer zu Ihrem Horizont wird. Auf der Insel wohnen Sie ein paar Schritte vom Strand entfernt, in einer geräumigen und hellen Wohnung, die für Ihren Komfort un…
Immobilienagentur
Immobilier.co.il
Wohnviertel Projet residentiel haut de gamme rue hakovshim tel aviv
Wohnviertel Projet residentiel haut de gamme rue hakovshim tel aviv
Wohnviertel Projet residentiel haut de gamme rue hakovshim tel aviv
Wohnviertel Projet residentiel haut de gamme rue hakovshim tel aviv
Wohnviertel Projet residentiel haut de gamme rue hakovshim tel aviv
Tel-Aviv, Israel
von
$1,66M
Nur 200 Meter vom Meer Ein einzigartiges Wohnprojekt mit modernem Design. Nur wenige Gehminuten vom Strand, dem Souk HaCarmel, Nahalat Binyamin, dem Rothschild Boulevard und dem ikonischen Viertel Neve Tzedek entfernt, Projektstärken Nur 58 Einheiten – Privatsphäre und Exklusivität Baugeneh…
Immobilienagentur
Immobilier.co.il
Wohnviertel En plein centre ville de tel aviv
Wohnviertel En plein centre ville de tel aviv
Wohnviertel En plein centre ville de tel aviv
Wohnviertel En plein centre ville de tel aviv
Wohnviertel En plein centre ville de tel aviv
Alle anzeigen Wohnviertel En plein centre ville de tel aviv
Wohnviertel En plein centre ville de tel aviv
Tel-Aviv, Israel
von
$1,84M
Im Herzen von Tel Aviv, in der Nähe des Theaters, in der Nähe von Kikar HAmedina und Yarkon Park. Hier ist ein sehr schönes Projekt mit luxuriösen Innen- und Außendiensten, mit einer Auswahl von Wohnung von 2 Zimmern bis Penthouse. mit Meerblick
Immobilienagentur
Immobilier.co.il
