  4. Wohnquartier Appartement de prestige dans le complexe haut de gamme prestige ramat aviv hahadasha

Tel-Aviv, Israel
von
$5,33M
16
ID: 33414
Neue Gebäude-ID auf Realting
Letzte Aktualisierung: 20.02.26

Standort

  • Grundstück
    Israel
  • Region / Bundesland
    Bezirk Tel-Aviv
  • Nachbarschaft
    Unterbezirk Tel Aviv
  • Stadt
    Tel-Aviv

Über den Komplex

Außergewöhnliche Wohnung von 289 m2 mit einer Terrasse von 34 m2, befindet sich in einem der gefragtesten Wohnkomplexe von Ramat Aviv HaHadasha. Dieses Anwesen bietet einen offenen Blick auf das Meer aus der 6. Etage und eine dreifache Exposition. Der Raum umfasst ein großes, freundliches Wohnzimmer, sechs Schlafzimmer, darunter vier luxuriöse Suiten, eine voll ausgestattete Küche mit zentraler Insel, einen Waschraum, zwei Abstellplätze und vier Parkplätze. Der Prestige-Komplex wird mit seinen High-End-Services verführen: 24/7 Sicherheit, beeindruckende Eingangshalle, komplettes Fitnesscenter, Wohnraum und raffinierte Landschaftsumgebungen – Kombination von Komfort, Stil und Ruhe.

Tel-Aviv, Israel
Ausbildung
Gesundheitspflege
Lebensmittelgeschäfte
Freizeit

Hypotheken-Rechner

Zinssatz, %
Laufzeit des Darlehens, jahre
Kosten der Immobilie
Erste Zahlung, %
{{ initialPaymentCurrency }} USD
Bitte beachten Sie! Sie haben den Parameter Wohnkosten geändert in {{ differentPrice }}%. Dies wirkt sich auf die Relevanz der Berechnung der monatlichen Zahlungen für die aktuelle Immobilie aus. Zurücklegen
Zinssatz
{{ loanPercentValue.toLocaleString() }} %
Zinssatz
Darlehensbetrag
{{ mortgageAmount }} USD
Darlehensbetrag
Termin
{{ loanPeriodValue | pluralize("jahr", "jahre") }}
Termin
Monatliche Zahlung
{{ paymentPerMonth }} USD
Monatliche Zahlung
