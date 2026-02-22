  1. Realting.com
  2. Israel
  3. Tel-Aviv
  4. Wohnquartier Appartement a vendre tel avivpetite rue entre sderot chen et dizengoff

Wohnquartier Appartement a vendre tel avivpetite rue entre sderot chen et dizengoff

Tel-Aviv, Israel
von
$2,38M
;
6
Eine Anfrage hinterlassen
ID: 33610
Neue Gebäude-ID auf Realting
Letzte Aktualisierung: 20.02.26

Standort

Auf der Karte anzeigen
  • Grundstück
    Israel
  • Region / Bundesland
    Bezirk Tel-Aviv
  • Nachbarschaft
    Unterbezirk Tel Aviv
  • Stadt
    Tel-Aviv

Über den Komplex

Übertragen
Original anzeigen
Français Français
Wohnung zum Verkauf – Tel Aviv (Kleine Straße zwischen Sderot Chen und Dizengoff) Preis: NIS 7,590.000 Dieses luxuriöse Apartment befindet sich in einem neuen und modernen Boutique-Gebäude mit nur 5 Einwohnern und bietet eine ideale Kombination aus Komfort, Privatsphäre und zeitgenössischem Design im Herzen eines sich entwickelnden Stadtteils von Tel Aviv. Details der Immobilie Innenbereich: 116 m2 Freiräume: zwei Balkone insgesamt 14 m2 Gesamtzahl der Stücke : 4 Boden: 3. mit Aufzug Kammern: 3 Badezimmer: 2 Gesichertes Zimmer (Mamad) Privatparkplatz Privater Abstellraum/Raum Mehrere Ausstellungen bieten ausgezeichnete natürliche Helligkeit Premium Immobilien Lizenz Nr. 31928721 Gebühren der Agentur: 2 % + Mehrwertsteuer

Standort auf der Karte

Tel-Aviv, Israel
Gesundheitspflege
Lebensmittelgeschäfte
Essen & Trinken
Freizeit

Hypotheken-Rechner

Zinssatz, %
Laufzeit des Darlehens, jahre
Kosten der Immobilie
Erste Zahlung, %
{{ initialPaymentCurrency }} USD
Bitte beachten Sie! Sie haben den Parameter Wohnkosten geändert in {{ differentPrice }}%. Dies wirkt sich auf die Relevanz der Berechnung der monatlichen Zahlungen für die aktuelle Immobilie aus. Zurücklegen
Zinssatz
{{ loanPercentValue.toLocaleString() }} %
Zinssatz
Darlehensbetrag
{{ mortgageAmount }} USD
Darlehensbetrag
Termin
{{ loanPeriodValue | pluralize("jahr", "jahre") }}
Termin
Monatliche Zahlung
{{ paymentPerMonth }} USD
Monatliche Zahlung
Ähnliche Komplexe
Wohnviertel Jerusalem mamilla david village
Jerusalem, Israel
von
$4,15M
Wohnviertel Bonne occasion
Aschkelon, Israel
von
$840,180
Wohnviertel Raanana est immeuble recent
Ra’anana, Israel
von
$1,14M
Wohnviertel A vendre charmant 2 pieces tel aviv rue dizengoff
Tel-Aviv, Israel
von
$1,18M
Wohnviertel Superbe duplex avec 45m2 de toit en plein coeur de tel aviv
Tel-Aviv, Israel
von
$2,07M
Sie sehen gerade
Wohnquartier Appartement a vendre tel avivpetite rue entre sderot chen et dizengoff
Tel-Aviv, Israel
von
$2,38M
Stellen Sie alle Fragen, die Sie haben
Ihre Anfrage hinterlassen
Danke! Ihre Anfrage ist eingegangen
Ich habe Interesse an der Immobilie aus Ihrer Anzeige. Ich möchte mehr Informationen über das Objekt. Welche Kaufbedingungen gelten für Ausländer? Ich würde gerne eine Wohnung/ein Haus besichtigen. Ich möchte über den Gesamtpreis (inkl. Steuern, Vermittlungsgebühr, etc.) informiert werden. Ist ein Kauf auf Kredit/Hypothek möglich?
Zurück zu Eine Anfrage hinterlassen
Andere Komplexe
Wohnviertel Villa de prestige a vendre a ashdod quartier youd zayin 2e ligne de mer
Wohnviertel Villa de prestige a vendre a ashdod quartier youd zayin 2e ligne de mer
Wohnviertel Villa de prestige a vendre a ashdod quartier youd zayin 2e ligne de mer
Wohnviertel Villa de prestige a vendre a ashdod quartier youd zayin 2e ligne de mer
Wohnviertel Villa de prestige a vendre a ashdod quartier youd zayin 2e ligne de mer
Alle anzeigen Wohnviertel Villa de prestige a vendre a ashdod quartier youd zayin 2e ligne de mer
Wohnviertel Villa de prestige a vendre a ashdod quartier youd zayin 2e ligne de mer
Aschdod, Israel
von
$2,48M
Selten auf der Gegend: High-End-Villa befindet sich in einer der begehrtesten Gegenden von Ashdod, ein paar Schritte vom Strand, in der zweiten Linie des Meeres. Eine Immobilie, die Komfort, Privatsphäre und Lebensqualität bietet, ideal für eine Familie oder eine außergewöhnliche Residenz. …
Immobilienagentur
Immobilier.co.il
Eine Anfrage stellen
Wohnviertel Avec terrasse proche de la mer bien agence projet de qualite
Wohnviertel Avec terrasse proche de la mer bien agence projet de qualite
Wohnviertel Avec terrasse proche de la mer bien agence projet de qualite
Wohnviertel Avec terrasse proche de la mer bien agence projet de qualite
Wohnviertel Avec terrasse proche de la mer bien agence projet de qualite
Wohnviertel Avec terrasse proche de la mer bien agence projet de qualite
Aschkelon, Israel
von
$573,705
Immobilienagentur
Immobilier.co.il
Eine Anfrage stellen
Wohnviertel Special investisseur
Wohnviertel Special investisseur
Wohnviertel Special investisseur
Wohnviertel Special investisseur
Wohnviertel Special investisseur
Wohnviertel Special investisseur
Wohnviertel Special investisseur
Aschkelon, Israel
von
$329,175
Immobilienagentur
Immobilier.co.il
Eine Anfrage stellen
Realting.com
Gehen