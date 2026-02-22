  1. Realting.com
  Israel
  Tel-Aviv
  Wohnquartier 3 pieces lumineux kerem hatemanim geula gazoz beach shouk hacarmel rue calme et ensoleillee a 1 minute de la plage

Wohnquartier 3 pieces lumineux kerem hatemanim geula gazoz beach shouk hacarmel rue calme et ensoleillee a 1 minute de la plage

Tel-Aviv, Israel
$1,13M
ID: 33679
Letzte Aktualisierung: 20.02.26

    Israel
    Bezirk Tel-Aviv
    Unterbezirk Tel Aviv
    Tel-Aviv

Ausgezeichnete Investition und sehr angenehm zu leben In einer ruhigen und sonnigen Straße, eine Minute vom Strand und dem Hacarmel Markt, 3 luftige Zimmer von 72m2 mit 3 Meter hoch unter Decke, sehr hell 4 Luftbelichtungen, geschlossener Balkon mit Möglichkeit der Öffnung, auf dem 2. hohen Stock eines gut erhaltenen Gebäudes. Sanierung des im Gespräch stehenden Gebäudes mit der Möglichkeit, mit MAMAD zwischen 12 und 16m2 extra zu empfangen.

Tel-Aviv, Israel
