  4. Wohnquartier Au centre avec terrasse bon emplacement dans rue calme renove

von
$2,48M
;
10
ID: 33617
Neue Gebäude-ID auf Realting
Letzte Aktualisierung: 20.02.26

Standort

  • Grundstück
    Israel
  • Region / Bundesland
    Bezirk Tel-Aviv
  • Nachbarschaft
    Unterbezirk Tel Aviv
  • Stadt
    Tel-Aviv

Über den Komplex

VERKAUF – TEL AVIV In einem schönen Gebäude, entdecken Sie diese schöne 3 Zimmer-Wohnung: • 74 m2 Wohnfläche + 13 m2 Terrasse • 2 komfortable Zimmer • 2 moderne Badezimmer • Lift und große Speisekammer • Parkplatz inklusive Reduzierter Preis: 7,900.000 Besitzer sind sehr motiviert zu verkaufen – eine Gelegenheit, schnell zu greifen!

Standort auf der Karte

Gesundheitspflege
Lebensmittelgeschäfte
Essen & Trinken
Freizeit

Hypotheken-Rechner

Zinssatz, %
Laufzeit des Darlehens, jahre
Kosten der Immobilie
Erste Zahlung, %
{{ initialPaymentCurrency }} USD
Bitte beachten Sie! Sie haben den Parameter Wohnkosten geändert in {{ differentPrice }}%. Dies wirkt sich auf die Relevanz der Berechnung der monatlichen Zahlungen für die aktuelle Immobilie aus. Zurücklegen
Zinssatz
{{ loanPercentValue.toLocaleString() }} %
Zinssatz
Darlehensbetrag
{{ mortgageAmount }} USD
Darlehensbetrag
Termin
{{ loanPeriodValue | pluralize("jahr", "jahre") }}
Termin
Monatliche Zahlung
{{ paymentPerMonth }} USD
Monatliche Zahlung
