  4. Wohnquartier A vendre tel aviv rue frishmanplace mazaryk grand 2 pieces de 81 m emplacement premium ideal investissement et airbnb

Wohnquartier A vendre tel aviv rue frishmanplace mazaryk grand 2 pieces de 81 m emplacement premium ideal investissement et airbnb

Tel-Aviv, Israel
von
$1,44M
10
ID: 33616
Neue Gebäude-ID auf Realting
Letzte Aktualisierung: 20.02.26

Standort

  • Grundstück
    Israel
  • Region / Bundesland
    Bezirk Tel-Aviv
  • Nachbarschaft
    Unterbezirk Tel Aviv
  • Stadt
    Tel-Aviv

Über den Komplex

Français Français
Tel Aviv – Frishman In der Nähe der Strände, Dizengoff und alle Annehmlichkeiten des Stadtzentrums. Ferienwohnung 2 Zimmer mit außergewöhnlichen Volumina : • insgesamt 81 m2 • Wohnzimmer von 50 m2 ermöglicht eine Konfiguration in 3 Stück • 2 Badezimmer • Südostexposition, sehr hell • Sauberes und gepflegtes Gebäude, sicherer Zugang • Arbeiten, die mit einer großen Möglichkeit der Valorisierung geplant werden Ein seltenes Angebot, um im Herzen von Tel Aviv zu leben oder zu investieren.

Standort auf der Karte

Gesundheitspflege
Lebensmittelgeschäfte
Essen & Trinken
Freizeit

