  4. Wohnquartier A vendre appartement 3 pieces neuf avec balcon et parking

A vendre appartement 3 pieces neuf avec balcon et parking

Tel-Aviv, Israel
von
$1,50M
;
4
ID: 33800
Neue Gebäude-ID auf Realting
Letzte Aktualisierung: 20.02.26

Standort

  • Grundstück
    Israel
  • Region / Bundesland
    Bezirk Tel-Aviv
  • Nachbarschaft
    Unterbezirk Tel Aviv
  • Stadt
    Tel-Aviv

Tel-Aviv, Israel
Gesundheitspflege
Lebensmittelgeschäfte
Essen & Trinken
Freizeit

A vendre appartement 3 pieces neuf avec balcon et parking
Andere Komplexe
Wohnviertel Unique magnifique rdj avec 245m2 dexterieurs
Jerusalem, Israel
von
$2,35M
SALE JERUSALEM – Bayit Vegan SINGLE! Kleines Gebäude von 8 Wohnungen nur mit Aufzug! ??? Wohnung 6 Zimmer – 185 m2 Ebene - bieten Erfrischung! ??? Offizieller Cadastre Garten 200 m2 ????? Immense Lounge??? Unabhängige Küche ?? Parental Suite 25 m2 mit Ankleide + Bad ?? 2 Badezimmer???? 3 WC …
Bat Yam, Israel
von
$623,865
Tel-Aviv, Israel
von
$1,29M
ausschließlich zum Verkauf, im Park Yarkon 42 Ussishkin Street Gebäude renoviert 2012 Wohnung von 2,5 Zimmern, 68 m2 (Fläche) Ost-West, sonnige Exposition 3. Stock, mit Aufzug Gebäude mit Schutz Registrierung von Eigentumswohnungen
