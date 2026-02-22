  1. Realting.com
  2. Israel
  3. Tel-Aviv
  Wohnquartier Top affaire

Wohnquartier Top affaire

Tel-Aviv, Israel
$658,350
Wohnquartier Top affaire
ID: 33466
Neue Gebäude-ID auf Realting
Letzte Aktualisierung: 20.02.26

Standort

  • Grundstück
    Israel
  • Region / Bundesland
    Bezirk Tel-Aviv
  • Nachbarschaft
    Unterbezirk Tel Aviv
  • Stadt
    Tel-Aviv

Über den Komplex

Ausgezeichneter Fall! 4-Zimmer-Wohnung aus einem Verkauf durch einen Gerichtsverwalter. Erfordert vollständige Renovierung. Tolles Potenzial. Eine echte Gelegenheit, nicht zu verpassen!

Tel-Aviv, Israel
Wohnquartier Top affaire
Tel-Aviv, Israel
von
$658,350
