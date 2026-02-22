  1. Realting.com
  2. Israel
  3. Tel-Aviv
  4. Wohnquartier Superbe 4 pieces duplex penthouse dans le lev hair avec mamad et parking

Wohnquartier Superbe 4 pieces duplex penthouse dans le lev hair avec mamad et parking

Tel-Aviv, Israel
von
$2,48M
;
10
ID: 33395
Neue Gebäude-ID auf Realting
Letzte Aktualisierung: 20.02.26

Standort

  • Grundstück
    Israel
  • Region / Bundesland
    Bezirk Tel-Aviv
  • Nachbarschaft
    Unterbezirk Tel Aviv
  • Stadt
    Tel-Aviv

Über den Komplex

Für exklusiven Verkauf Im Herzen der Stadt, 57 rue Melchett In der Nähe von Ben Zion Boulevard und ein paar Schritte von Rothschild Boulevard In einem neuen Boutique-Gebäude Wunderschönes Duplex-Penthouse, geschmackvoll eingerichtet 4 Zimmer, 5. Stock, Westansicht 112 m2 + etwa 32 m2 sonnige Terrassen Untere Ebene: 3 Schlafzimmer, darunter eine Master-Suite mit einer kleinen sonnigen Terrasse und separate Toiletten. Im Obergeschoss: Ein großer heller Wohnbereich mit Küche und Wohnzimmer, mit Zugang zu einer sonnigen Terrasse. Ein Keller von 12 m2, ein Aufzug und einen Parkplatz im Keller. Das Gebäude verfügt auch über ein Fahrrad und einen Kinderwagenraum.

Standort auf der Karte

Tel-Aviv, Israel
Gesundheitspflege
Lebensmittelgeschäfte
Essen & Trinken
Freizeit

Hypotheken-Rechner

Zinssatz, %
Laufzeit des Darlehens, jahre
Kosten der Immobilie
Erste Zahlung, %
{{ initialPaymentCurrency }} USD
Bitte beachten Sie! Sie haben den Parameter Wohnkosten geändert in {{ differentPrice }}%. Dies wirkt sich auf die Relevanz der Berechnung der monatlichen Zahlungen für die aktuelle Immobilie aus.
Zinssatz
{{ loanPercentValue.toLocaleString() }} %
Zinssatz
Darlehensbetrag
{{ mortgageAmount }} USD
Darlehensbetrag
Termin
{{ loanPeriodValue | pluralize("jahr", "jahre") }}
Termin
Monatliche Zahlung
{{ paymentPerMonth }} USD
Monatliche Zahlung
Wohnquartier Superbe 4 pieces duplex penthouse dans le lev hair avec mamad et parking
Tel-Aviv, Israel
von
$2,48M
