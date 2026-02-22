  1. Realting.com
  2. Israel
  3. Tel-Aviv
  4. Wohnquartier 2 pieces aere et lumineux nord tlv 1 minute de la plage et du namal ben yehuda dizengoff super investissement loyer mensuel 7500 nis

Wohnquartier 2 pieces aere et lumineux nord tlv 1 minute de la plage et du namal ben yehuda dizengoff super investissement loyer mensuel 7500 nis

Tel-Aviv, Israel
von
$830,775
;
5
Eine Anfrage hinterlassen
ID: 33682
Neue Gebäude-ID auf Realting
Letzte Aktualisierung: 20.02.26

Standort

Auf der Karte anzeigen
  • Grundstück
    Israel
  • Region / Bundesland
    Bezirk Tel-Aviv
  • Nachbarschaft
    Unterbezirk Tel Aviv
  • Stadt
    Tel-Aviv

Über den Komplex

Übertragen
Original anzeigen
Français Français
Ausgezeichnete Investitionen im Norden von Tel Aviv und sehr angenehm zu leben. In einem neuen Ladengebäude nach TAMA - hochstehende - 2 Zimmer von 45 m2 renoviert und optimiert von einem Architekten - 3 Meter hoch unter Decke - ruhig und hell gegenüber Süd - voll möbliert - Shelter im Gebäude (Miklat)

Standort auf der Karte

Tel-Aviv, Israel
Gesundheitspflege
Lebensmittelgeschäfte
Essen & Trinken
Freizeit

Hypotheken-Rechner

Zinssatz, %
Laufzeit des Darlehens, jahre
Kosten der Immobilie
Erste Zahlung, %
{{ initialPaymentCurrency }} USD
Bitte beachten Sie! Sie haben den Parameter Wohnkosten geändert in {{ differentPrice }}%. Dies wirkt sich auf die Relevanz der Berechnung der monatlichen Zahlungen für die aktuelle Immobilie aus. Zurücklegen
Zinssatz
{{ loanPercentValue.toLocaleString() }} %
Zinssatz
Darlehensbetrag
{{ mortgageAmount }} USD
Darlehensbetrag
Termin
{{ loanPeriodValue | pluralize("jahr", "jahre") }}
Termin
Monatliche Zahlung
{{ paymentPerMonth }} USD
Monatliche Zahlung
Ähnliche Komplexe
Wohnviertel Etage haut avec vue
Aschkelon, Israel
von
$589,380
Wohnviertel Holyland bait vagan jersalem
Jerusalem, Israel
von
$1,44M
Wohnviertel Superbe 5 pieces dans un projet neuf rue louis marshall a cote de kikar milano
Tel-Aviv, Israel
von
$2,13M
Wohnviertel Avec terrasse proche de la mer bien agence projet de qualite
Aschkelon, Israel
von
$573,705
Wohnviertel 3 pieces lumineux kerem hatemanim geula gazoz beach shouk hacarmel rue calme et ensoleillee a 1 minute de la plage
Tel-Aviv, Israel
von
$1,13M
Sie sehen gerade
Wohnquartier 2 pieces aere et lumineux nord tlv 1 minute de la plage et du namal ben yehuda dizengoff super investissement loyer mensuel 7500 nis
Tel-Aviv, Israel
von
$830,775
Stellen Sie alle Fragen, die Sie haben
Ihre Anfrage hinterlassen
Danke! Ihre Anfrage ist eingegangen
Ich habe Interesse an der Immobilie aus Ihrer Anzeige. Ich möchte mehr Informationen über das Objekt. Welche Kaufbedingungen gelten für Ausländer? Ich würde gerne eine Wohnung/ein Haus besichtigen. Ich möchte über den Gesamtpreis (inkl. Steuern, Vermittlungsgebühr, etc.) informiert werden. Ist ein Kauf auf Kredit/Hypothek möglich?
Zurück zu Eine Anfrage hinterlassen
Andere Komplexe
Wohnviertel Superbe 4 pieces remis a neuf
Wohnviertel Superbe 4 pieces remis a neuf
Wohnviertel Superbe 4 pieces remis a neuf
Wohnviertel Superbe 4 pieces remis a neuf
Wohnviertel Superbe 4 pieces remis a neuf
Wohnviertel Superbe 4 pieces remis a neuf
Jerusalem, Israel
von
$896,610
Super 4 helle Zimmer Elegante und moderne Küche 3 geräumige Schlafzimmer 2 Badezimmer, eines mit Bad und WC, eines mit Dusche 1 zusätzliche separate Toilette Terrasse mit Teilsoucca Das Gebäude wird in pinouy binouy in ein paar Jahren Die Wohnung wird dann 30m2 verdienen Bereits 90% Untersch…
Immobilienagentur
Immobilier.co.il
Eine Anfrage stellen
Wohnviertel Magnifique appartement meuble centre ville
Wohnviertel Magnifique appartement meuble centre ville
Wohnviertel Magnifique appartement meuble centre ville
Wohnviertel Magnifique appartement meuble centre ville
Wohnviertel Magnifique appartement meuble centre ville
Alle anzeigen Wohnviertel Magnifique appartement meuble centre ville
Wohnviertel Magnifique appartement meuble centre ville
Jerusalem, Israel
von
$3,762
Immobilienagentur
Immobilier.co.il
Eine Anfrage stellen
Wohnviertel Duplex rare spacieux et lumineux en plein centre ville de hadera avec une terrasse souccah potentiel exceptionnel
Wohnviertel Duplex rare spacieux et lumineux en plein centre ville de hadera avec une terrasse souccah potentiel exceptionnel
Wohnviertel Duplex rare spacieux et lumineux en plein centre ville de hadera avec une terrasse souccah potentiel exceptionnel
Wohnviertel Duplex rare spacieux et lumineux en plein centre ville de hadera avec une terrasse souccah potentiel exceptionnel
Wohnviertel Duplex rare spacieux et lumineux en plein centre ville de hadera avec une terrasse souccah potentiel exceptionnel
Alle anzeigen Wohnviertel Duplex rare spacieux et lumineux en plein centre ville de hadera avec une terrasse souccah potentiel exceptionnel
Wohnviertel Duplex rare spacieux et lumineux en plein centre ville de hadera avec une terrasse souccah potentiel exceptionnel
Chadera, Israel
von
$623,865
BZH RE/MAX Hadera von Ra Eigenschaften: - Ein Duplex von ca. 150 m2 ursprünglich 5 Stück verwandelt in 4 Stücke! - Ja. Auf der 5. und 6. Etage, - Schöne Küche, ausgestattet mit zahlreichen Lager- und Essbereich, - Geräumiges Wohn- und Esszimmer mit Zugang zu einer ersten Terrasse von 6 m2, …
Immobilienagentur
Immobilier.co.il
Eine Anfrage stellen
Realting.com
Gehen