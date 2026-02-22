  1. Realting.com
  4. Wohnquartier Au centre avec terrasse bonne affaire

Wohnquartier Au centre avec terrasse bonne affaire

Tel-Aviv, Israel
von
$940,500
;
7
ID: 33622
Letzte Aktualisierung: 20.02.26

Standort

  • Grundstück
    Israel
  • Region / Bundesland
    Bezirk Tel-Aviv
  • Nachbarschaft
    Unterbezirk Tel Aviv
  • Stadt
    Tel-Aviv

Über den Komplex

??? PREIS BASIS – Gelegenheit zu ergreifen! Das 50 m2 Apartment befindet sich in einem neuen Gebäude in der Ben Yehuda Street, zwischen Frishman und Bograshov. Das Hotel liegt an der Rückseite des Gebäudes, genießt es eine ruhige und erhaltene Umgebung, während es im Herzen eines lebhaften und nachgefragten Viertels. Das Apartment verfügt über ein helles Wohnzimmer mit Balkon, ein komfortables Schlafzimmer, eine offene Küche und ein Badezimmer. Das Gebäude ist mit einem Aufzug ausgestattet.

Standort auf der Karte

Tel-Aviv, Israel
Hypotheken-Rechner

Zinssatz, %
Laufzeit des Darlehens, jahre
Kosten der Immobilie
Erste Zahlung, %
{{ initialPaymentCurrency }} USD
Bitte beachten Sie! Sie haben den Parameter Wohnkosten geändert in {{ differentPrice }}%. Dies wirkt sich auf die Relevanz der Berechnung der monatlichen Zahlungen für die aktuelle Immobilie aus. Zurücklegen
Zinssatz
{{ loanPercentValue.toLocaleString() }} %
Zinssatz
Darlehensbetrag
{{ mortgageAmount }} USD
Darlehensbetrag
Termin
{{ loanPeriodValue | pluralize("jahr", "jahre") }}
Termin
Monatliche Zahlung
{{ paymentPerMonth }} USD
Monatliche Zahlung
