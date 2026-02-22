  1. Realting.com
  2. Israel
  3. Tel-Aviv
  4. Wohnquartier Beau 4 pieces dans un nouvel immeuble du nouveau nord pres de la place basel avec mamad balcon et parking

Wohnquartier Beau 4 pieces dans un nouvel immeuble du nouveau nord pres de la place basel avec mamad balcon et parking

Tel-Aviv, Israel
von
$2,13M
;
10
Eine Anfrage hinterlassen
ID: 33394
Neue Gebäude-ID auf Realting
Letzte Aktualisierung: 20.02.26

Standort

Auf der Karte anzeigen
  • Grundstück
    Israel
  • Region / Bundesland
    Bezirk Tel-Aviv
  • Nachbarschaft
    Unterbezirk Tel Aviv
  • Stadt
    Tel-Aviv

Über den Komplex

Übertragen
Original anzeigen
Français Français
Neu zum exklusiven Verkauf! 9 Professor Shor Street In einem neuen Immobilienprogramm unterschrieben Adam Shuster Geräumige 4-Zimmer-Wohnung Wohnfläche von 98 m2 + Sonnenterrasse von 12 m2! 4. Stock (Gebäude mit 2 Aufzügen) Die Wohnung ist dank ihrer großen Fenster sehr hell. Renovierte Küche. Die Wohnung mit Blick auf die ruhige Epstein Gasse. Orientierung: Osten und Norden. Privater Parkplatz. Tiefgarage. Keller von 4 m2.

Standort auf der Karte

Tel-Aviv, Israel
Ausbildung
Gesundheitspflege
Lebensmittelgeschäfte
Essen & Trinken
Freizeit

Hypotheken-Rechner

Zinssatz, %
Laufzeit des Darlehens, jahre
Kosten der Immobilie
Erste Zahlung, %
{{ initialPaymentCurrency }} USD
Bitte beachten Sie! Sie haben den Parameter Wohnkosten geändert in {{ differentPrice }}%. Dies wirkt sich auf die Relevanz der Berechnung der monatlichen Zahlungen für die aktuelle Immobilie aus. Zurücklegen
Zinssatz
{{ loanPercentValue.toLocaleString() }} %
Zinssatz
Darlehensbetrag
{{ mortgageAmount }} USD
Darlehensbetrag
Termin
{{ loanPeriodValue | pluralize("jahr", "jahre") }}
Termin
Monatliche Zahlung
{{ paymentPerMonth }} USD
Monatliche Zahlung
Ähnliche Komplexe
Wohnviertel Locaux de bureaux a louer talpiot rue hauman
Jerusalem, Israel
von
$2,665
Wohnviertel Charmant appartement de 4 pieces au bord du quartier park a un prix tres attractif
Chadera, Israel
von
$611,325
Wohnviertel A vnendre 35 pieces
Aschdod, Israel
von
$561,165
Wohnviertel Tres grand centre raanana immeuble recent
Ra’anana, Israel
von
$1,09M
Wohnviertel Rdj 4 p barnea
Aschkelon, Israel
von
$642,675
Sie sehen gerade
Wohnquartier Beau 4 pieces dans un nouvel immeuble du nouveau nord pres de la place basel avec mamad balcon et parking
Tel-Aviv, Israel
von
$2,13M
Stellen Sie alle Fragen, die Sie haben
Ihre Anfrage hinterlassen
Danke! Ihre Anfrage ist eingegangen
Ich habe Interesse an der Immobilie aus Ihrer Anzeige. Ich möchte mehr Informationen über das Objekt. Welche Kaufbedingungen gelten für Ausländer? Ich würde gerne eine Wohnung/ein Haus besichtigen. Ich möchte über den Gesamtpreis (inkl. Steuern, Vermittlungsgebühr, etc.) informiert werden. Ist ein Kauf auf Kredit/Hypothek möglich?
Zurück zu Eine Anfrage hinterlassen
Andere Komplexe
Wohnviertel Appartement flambant neuf avec balcon au coeur de tel aviv
Wohnviertel Appartement flambant neuf avec balcon au coeur de tel aviv
Wohnviertel Appartement flambant neuf avec balcon au coeur de tel aviv
Wohnviertel Appartement flambant neuf avec balcon au coeur de tel aviv
Wohnviertel Appartement flambant neuf avec balcon au coeur de tel aviv
Alle anzeigen Wohnviertel Appartement flambant neuf avec balcon au coeur de tel aviv
Wohnviertel Appartement flambant neuf avec balcon au coeur de tel aviv
Tel-Aviv, Israel
von
$1,55M
Diese exklusive Zwei-Zimmer-Wohnung im Herzen der ruhigen Rashi-Autobahn von Tel Aviv bietet eine außergewöhnliche Gelegenheit, in einem der beliebtesten Viertel der Stadt zu leben. Es ist Teil eines neuen 6-stöckigen Projekts mit nur 16 Wohnungen, die eine intime und raffinierte Wohnumgebun…
Immobilienagentur
Immobilier.co.il
Eine Anfrage stellen
Wohnviertel Appartement renove a deux pas de la mer
Wohnviertel Appartement renove a deux pas de la mer
Wohnviertel Appartement renove a deux pas de la mer
Wohnviertel Appartement renove a deux pas de la mer
Wohnviertel Appartement renove a deux pas de la mer
Alle anzeigen Wohnviertel Appartement renove a deux pas de la mer
Wohnviertel Appartement renove a deux pas de la mer
Tel-Aviv, Israel
von
$1,72M
3 Zimmer von 80m2 mit Balkon, Aufzug und Parkplatz sehr nah Meer in einer ruhigen Straße komplett renoviert mit 2 Badezimmern
Immobilienagentur
Immobilier.co.il
Eine Anfrage stellen
Wohnviertel Proche de la mer
Wohnviertel Proche de la mer
Wohnviertel Proche de la mer
Wohnviertel Proche de la mer
Wohnviertel Proche de la mer
Aschkelon, Israel
von
$529,815
Immobilienagentur
Immobilier.co.il
Eine Anfrage stellen
Realting.com
Gehen