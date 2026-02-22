  1. Realting.com
  2. Israel
  3. Ramat Gan
  4. Wohnquartier Penthouse exceptionnel dans un emplacement exclusif

Wohnquartier Penthouse exceptionnel dans un emplacement exclusif

Ramat Gan, Israel
von
$3,65M
;
15
ID: 33597
Neue Gebäude-ID auf Realting
Letzte Aktualisierung: 20.02.26

Standort

  • Grundstück
    Israel
  • Region / Bundesland
    Bezirk Tel-Aviv
  • Nachbarschaft
    Unterbezirk Tel Aviv
  • Stadt
    Ramat Gan

Über den Komplex

Français Français
Das Hotel liegt im Ladengebäude "Ma'ale HaTzofim" in Ramat Gan, entworfen und gebaut von der berühmten Architekturfirma "Feigin Architects". Das Gebäude wurde 2020 fertig gestellt und gilt als ein renommiertes und einzigartiges Projekt mit einem der höchsten Baustandards in Israel. Das Gebäude verfügt über nur 9 Wohnungen, die jeweils eine ganze Etage besetzen und maximale Privatsphäre ohne Nachbarn garantieren. Das Projekt befindet sich in einer ruhigen und grünen Gegend auf einer der schönsten und pastoralen Straßen von Ramat Gan, in der Nähe des Shaul Garden (Le Parc des Singes). An der Spitze eines Hügels gelegen, bietet es einen atemberaubenden Blick auf die Gush Dan Horizontlinie und bietet jedem Apartment ein spektakuläres Panorama. Gleichzeitig ist es ideal in der Nähe der zentralen Bereiche von Ramat Gan (Bialik, Jabotinsky und Arlozorov Straßen sind zu Fuß erreichbar). Das Tel Aviv Centre und die Autobahnen Ayalon erreichen Sie nach wenigen Fahrminuten. Hauptmerkmale: Innenraum: 180 m2 Freiräume: 112 m2 – Hauptterrasse von ca. 50 m2, Balkonküche von ca. 33 m2, seitlicher Balkon von ca. 8 m2, Terrasse des Hauptschlafzimmers von ca. 21 m2. Schöne Stadtansicht Vier Richtlinien Aufzug mit direktem Zugang zum Apartment Privathalle für Aufzug Luxusküche von Hacker Deutschland, ausgestattet mit High-End-Geräten von internationalen Marken Zimmer: 4 – inklusive einer geräumigen Master-Suite mit privater Terrasse (Option für ein Ankleidezimmer) und einem sicheren Zimmer (Mamad) Badezimmer: 2. Gästetoiletten: 1 High-End-Spezifikationen einschließlich: Ringel Stahl Eingangstür, italienische Innentüren von Boden zu Decke, Naturstein Beschichtung (50X100), hängende Toiletten, unabhängige Badewannen, Home Automation System, Designleuchten, fortschrittliche VRF Daikin Klimaanlage, thermodynamische Wasserheizung und mehr. Parkplatz: 2 Bitte kontaktieren Sie uns für weitere Details und einen Besuch in diesem Penthouse.

Standort auf der Karte

Ramat Gan, Israel
Gesundheitspflege
Lebensmittelgeschäfte
Freizeit

Realting.com
Gehen