Wohnquartier A vendre tel aviv 3 pieces rue ben yehuda

Tel-Aviv, Israel
$1,94M
ID: 33634
Letzte Aktualisierung: 20.02.26

Standort

  • Grundstück
    Israel
  • Region / Bundesland
    Bezirk Tel-Aviv
  • Nachbarschaft
    Unterbezirk Tel Aviv
  • Stadt
    Tel-Aviv

Über den Komplex

Diese Wohnung befindet sich in einer der beliebtesten Gegenden des nördlichen Tel-Aviv, Ben Yehuda Street, genießt eine gesuchte städtische Umgebung, in der Nähe des Meeres, Geschäfte, Transport, Cafés und Radwege. Die Nachbarschaft, inmitten der architektonischen Erneuerung dank der TAMA 38 Projekte, ist jetzt ein wertvoller Ort zum Leben oder Investieren. 3 Zimmer, 72 m2 Innenbereich und 23 m2 Terrassen, ideal für den Außenbereich. renoviertes Gebäude nach TAMA 38 mit Aufzug. Dank seiner Ost-, Nord- und Südorientierung bietet es eine angenehme Atmosphäre und natürliche Belüftung. Ein seltenes Anwesen in diesem Bereich, geeignet für eine Hauptresidenz und eine Investition mit starkem Erbe Potenzial.

Standort auf der Karte

Tel-Aviv, Israel
Wohnviertel Au centre avec terrasse bien agence dans rue calme dans un bel immeuble luxueux
Tel-Aviv, Israel
von
$2,35M
Wohnviertel Charme renove a nahlaot ideal pour vivre ou investir jerusalem immobilier 026786595
Jerusalem, Israel
von
$868,395
Wohnviertel A vendre tel aviv rue frishmanplace mazaryk grand 2 pieces de 81 m emplacement premium ideal investissement et airbnb
Tel-Aviv, Israel
von
$1,44M
Wohnviertel A vendre superbe appartement 5 pieces rehov mishpakhat malevski ir yamim netanya
Netanja, Israel
von
$1,51M
Wohnviertel Investi
Aschkelon, Israel
von
$1,16M
Wohnviertel Excellente opportunite pour un magnifique appartement de 4 pieces
Wohnviertel Excellente opportunite pour un magnifique appartement de 4 pieces
Jerusalem, Israel
von
$1,19M
Immobilier.co.il
Wohnviertel Appartement a vendre tel avivpetite rue entre sderot chen et dizengoff
Tel-Aviv, Israel
von
$2,38M
Wohnung zum Verkauf – Tel Aviv (Kleine Straße zwischen Sderot Chen und Dizengoff) Preis: NIS 7,590.000 Dieses luxuriöse Apartment befindet sich in einem neuen und modernen Boutique-Gebäude mit nur 5 Einwohnern und bietet eine ideale Kombination aus Komfort, Privatsphäre und zeitgenössische…
Immobilier.co.il
Wohnviertel Bonne affaire
Aschkelon, Israel
von
$501,600
Neve adarim Nachbarschaft 4 Zimmer im Neubau geräumig und hell sehr gutes Produkt für Investitionen oder Hapiotat
Immobilier.co.il
