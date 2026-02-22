  1. Realting.com
  2. Israel
  3. Tel-Aviv
  Wohnquartier 4 pieces a vendre a nahalat yitshak

Wohnquartier 4 pieces a vendre a nahalat yitshak

Tel-Aviv, Israel
$1,07M
ID: 33569
Letzte Aktualisierung: 20.02.26

Standort

  • Grundstück
    Israel
  • Region / Bundesland
    Bezirk Tel-Aviv
  • Nachbarschaft
    Unterbezirk Tel Aviv
  • Stadt
    Tel-Aviv

Über den Komplex

ausschließlich zum Verkauf, im Bezirk Nahalat Yitzhak, 4 rue Binyamini, ruhige und zentrale Straße, in einem gut gepflegten Gebäude, im ersten Stock, einer Bruttofläche von ca. 102 m2, Wohnung von 4 Zimmern, geräumig und komfortabel, Dusche und 2 Toiletten, Warmwasser 24/7 und Fußbodenheizung im Winter, zugänglicher Aufzug, Schutz im Gebäude, und gemeinsame Parkplätze für Bewohner.

Standort auf der Karte

Tel-Aviv, Israel
