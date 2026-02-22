  1. Realting.com
  2. Israel
  3. Tel-Aviv
  4. Wohnquartier A vendre appartement comme neuf 3 pieces renove apres tama shlomo hamelekh tel aviv

Wohnquartier A vendre appartement comme neuf 3 pieces renove apres tama shlomo hamelekh tel aviv

Tel-Aviv, Israel
von
$1,56M
;
7
Eine Anfrage hinterlassen
ID: 33631
Neue Gebäude-ID auf Realting
Letzte Aktualisierung: 20.02.26

Standort

Auf der Karte anzeigen
  • Grundstück
    Israel
  • Region / Bundesland
    Bezirk Tel-Aviv
  • Nachbarschaft
    Unterbezirk Tel Aviv
  • Stadt
    Tel-Aviv

Über den Komplex

Übertragen
Original anzeigen
Français Français
Superb 3 Zimmer – ca. 70 m2 gut optimiert Mamad + Balkon 8 m2 (Kalm, Grün) 1. Stock hell auf 5 – intimes Geschäft Gebäude Architektursanierung – High-End-Oberflächen Semel Küche – VRF Klimaanlage – benutzerdefinierte Zimmer Neueste TAMA-Projekt: Aufzug, Roboterparkplatz, renovierte Gemeinschaftsräume Lage: Shlomo HaMelekh Street (Alter Norden), ruhige Straße mit Grün, nur kleine Gebäude In der Nähe: Place Rabin, Dizengoff, HaYarkon Park, Strände Vermietet derzeit 12.000 pro Monat (unmittelbare Rückgabe) Angeforderter Preis: 4.990.000 – niedriger als die Promotorpreise

Standort auf der Karte

Tel-Aviv, Israel
Gesundheitspflege
Lebensmittelgeschäfte
Essen & Trinken
Freizeit

Hypotheken-Rechner

Zinssatz, %
Laufzeit des Darlehens, jahre
Kosten der Immobilie
Erste Zahlung, %
{{ initialPaymentCurrency }} USD
Bitte beachten Sie! Sie haben den Parameter Wohnkosten geändert in {{ differentPrice }}%. Dies wirkt sich auf die Relevanz der Berechnung der monatlichen Zahlungen für die aktuelle Immobilie aus. Zurücklegen
Zinssatz
{{ loanPercentValue.toLocaleString() }} %
Zinssatz
Darlehensbetrag
{{ mortgageAmount }} USD
Darlehensbetrag
Termin
{{ loanPeriodValue | pluralize("jahr", "jahre") }}
Termin
Monatliche Zahlung
{{ paymentPerMonth }} USD
Monatliche Zahlung
Ähnliche Komplexe
Wohnviertel Bon emplacement
Netanja, Israel
von
$105,023
Wohnviertel A vendre appartement 3 piEces au cOEur de neve tzedek
Tel-Aviv, Israel
von
$2,04M
Wohnviertel Appartement 3 pieces moderne a vendre emplacement ideal a bat yam
Bat Yam, Israel
von
$689,387
Wohnviertel Beit vagan kiriat yovel
Jerusalem, Israel
von
$1,49M
Wohnviertel Duplex 5 pieces a ein sara nahariya
Naharija, Israel
von
$564,300
Sie sehen gerade
Wohnquartier A vendre appartement comme neuf 3 pieces renove apres tama shlomo hamelekh tel aviv
Tel-Aviv, Israel
von
$1,56M
Stellen Sie alle Fragen, die Sie haben
Ihre Anfrage hinterlassen
Danke! Ihre Anfrage ist eingegangen
Ich habe Interesse an der Immobilie aus Ihrer Anzeige. Ich möchte mehr Informationen über das Objekt. Welche Kaufbedingungen gelten für Ausländer? Ich würde gerne eine Wohnung/ein Haus besichtigen. Ich möchte über den Gesamtpreis (inkl. Steuern, Vermittlungsgebühr, etc.) informiert werden. Ist ein Kauf auf Kredit/Hypothek möglich?
Zurück zu Eine Anfrage hinterlassen
Andere Komplexe
Wohnviertel A vendre tel aviv rue ranak a deux pas de la plage gordon
Wohnviertel A vendre tel aviv rue ranak a deux pas de la plage gordon
Wohnviertel A vendre tel aviv rue ranak a deux pas de la plage gordon
Wohnviertel A vendre tel aviv rue ranak a deux pas de la plage gordon
Wohnviertel A vendre tel aviv rue ranak a deux pas de la plage gordon
Alle anzeigen Wohnviertel A vendre tel aviv rue ranak a deux pas de la plage gordon
Wohnviertel A vendre tel aviv rue ranak a deux pas de la plage gordon
Tel-Aviv, Israel
von
$1,72M
Dieses Apartment befindet sich in einer der beliebtesten Viertel von Tel Aviv, in der Nähe von Gordon Beach und der Promenade, kombiniert modernen Komfort, gesuchte Lage und Qualität Dienstleistungen. Die Ranak Street genießt eine ruhige Wohnumgebung und ist nur wenige Gehminuten von den be…
Immobilienagentur
Immobilier.co.il
Eine Anfrage stellen
Wohnviertel Appartement de luxe a vendre namal port tel aviv
Wohnviertel Appartement de luxe a vendre namal port tel aviv
Wohnviertel Appartement de luxe a vendre namal port tel aviv
Wohnviertel Appartement de luxe a vendre namal port tel aviv
Wohnviertel Appartement de luxe a vendre namal port tel aviv
Tel-Aviv, Israel
von
$6,52M
Luxus-Apartment zum Verkauf 4,5 Zimmer Außergewöhnliche Residenz sehr High-End im Herzen der Namal de Tel Aviv gelegen, bietet einen atemberaubenden Panoramablick auf das Meer, auf jeden Fall unverbaut. Details der Immobilie Innenfläche: 177 m2 Balkon: 18 m2 Boden: 6. Parkplatz: 2 Plä…
Immobilienagentur
Immobilier.co.il
Eine Anfrage stellen
Wohnviertel En plein centre ville de jerusalem mahane yeouda
Wohnviertel En plein centre ville de jerusalem mahane yeouda
Wohnviertel En plein centre ville de jerusalem mahane yeouda
Wohnviertel En plein centre ville de jerusalem mahane yeouda
Wohnviertel En plein centre ville de jerusalem mahane yeouda
Wohnviertel En plein centre ville de jerusalem mahane yeouda
Jerusalem, Israel
von
$1,32M
Immobilienagentur
Immobilier.co.il
Eine Anfrage stellen
Realting.com
Gehen