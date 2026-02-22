  1. Realting.com
  2. Israel
  3. Tel-Aviv
  4. Wohnquartier Luxueux appartement 3 chambres a coucher magnifique vue dans la plus belle tour meier

Wohnquartier Luxueux appartement 3 chambres a coucher magnifique vue dans la plus belle tour meier

Tel-Aviv, Israel
von
$5,19M
;
3
Eine Anfrage hinterlassen
ID: 33552
Neue Gebäude-ID auf Realting
Letzte Aktualisierung: 20.02.26

Standort

Auf der Karte anzeigen
  • Grundstück
    Israel
  • Region / Bundesland
    Bezirk Tel-Aviv
  • Nachbarschaft
    Unterbezirk Tel Aviv
  • Stadt
    Tel-Aviv

Über den Komplex

Übertragen
Original anzeigen
Français Français
Zum Verkauf – Tour Meier, Tel-Aviv Entdecken Sie eine außergewöhnliche Wohnung in der renommierten Tour Meir, Symbol des Luxus im Herzen von Tel Aviv. Eine unvergleichliche Wohnumgebung mit Komfort, Eleganz und High-End-Services. Hauptmerkmale: Fläche: 148 m2 + 12 m2 Terrasse Boden 30 – Panoramablick, Südostausrichtung 4 geräumige und helle Zimmer Privater Parkplatz und Keller Wohnhaus für 3 Monate – Wohnung zum Verkauf Leistungen des Wohnorts: Schwimmbad, Fitnessraum, Sauna, Hamam, Jacuzzi, Billard Weinkeller im Gebäude Sicherheit 24/7 Geforderter Preis: 16,550.000 Gebühren der Agentur: 2 % + Mehrwertsteuer Premium Immobilien Lizenznummer: 31928721

Standort auf der Karte

Tel-Aviv, Israel
Gesundheitspflege
Lebensmittelgeschäfte
Essen & Trinken
Freizeit

Hypotheken-Rechner

Zinssatz, %
Laufzeit des Darlehens, jahre
Kosten der Immobilie
Erste Zahlung, %
{{ initialPaymentCurrency }} USD
Bitte beachten Sie! Sie haben den Parameter Wohnkosten geändert in {{ differentPrice }}%. Dies wirkt sich auf die Relevanz der Berechnung der monatlichen Zahlungen für die aktuelle Immobilie aus. Zurücklegen
Zinssatz
{{ loanPercentValue.toLocaleString() }} %
Zinssatz
Darlehensbetrag
{{ mortgageAmount }} USD
Darlehensbetrag
Termin
{{ loanPeriodValue | pluralize("jahr", "jahre") }}
Termin
Monatliche Zahlung
{{ paymentPerMonth }} USD
Monatliche Zahlung
Ähnliche Komplexe
Wohnviertel Un beau 4 pieces rue elie cohen face au parc
Aschkelon, Israel
von
$485,925
Wohnviertel Shimon perez 4 pieces dans nouveau quartier
Naharija, Israel
von
$579,975
Wohnviertel Bonne occasion
Jerusalem, Israel
von
$937,365
Wohnviertel A vendre appartement 2 pieces entre le shuk hacarmel et rothchild
Tel-Aviv, Israel
von
$1,13M
Wohnviertel Grand jardin
Jerusalem, Israel
von
$2,66M
Sie sehen gerade
Wohnquartier Luxueux appartement 3 chambres a coucher magnifique vue dans la plus belle tour meier
Tel-Aviv, Israel
von
$5,19M
Stellen Sie alle Fragen, die Sie haben
Ihre Anfrage hinterlassen
Danke! Ihre Anfrage ist eingegangen
Ich habe Interesse an der Immobilie aus Ihrer Anzeige. Ich möchte mehr Informationen über das Objekt. Welche Kaufbedingungen gelten für Ausländer? Ich würde gerne eine Wohnung/ein Haus besichtigen. Ich möchte über den Gesamtpreis (inkl. Steuern, Vermittlungsgebühr, etc.) informiert werden. Ist ein Kauf auf Kredit/Hypothek möglich?
Zurück zu Eine Anfrage hinterlassen
Andere Komplexe
Wohnviertel En plein coeur de makor haim
Wohnviertel En plein coeur de makor haim
Wohnviertel En plein coeur de makor haim
Wohnviertel En plein coeur de makor haim
Wohnviertel En plein coeur de makor haim
Alle anzeigen Wohnviertel En plein coeur de makor haim
Wohnviertel En plein coeur de makor haim
Jerusalem, Israel
von
$2,35M
Immobilienagentur
Immobilier.co.il
Eine Anfrage stellen
Wohnviertel Magnifique appartement a vendre en bord de mer a ashdod
Wohnviertel Magnifique appartement a vendre en bord de mer a ashdod
Wohnviertel Magnifique appartement a vendre en bord de mer a ashdod
Wohnviertel Magnifique appartement a vendre en bord de mer a ashdod
Wohnviertel Magnifique appartement a vendre en bord de mer a ashdod
Alle anzeigen Wohnviertel Magnifique appartement a vendre en bord de mer a ashdod
Wohnviertel Magnifique appartement a vendre en bord de mer a ashdod
Aschdod, Israel
von
$1,32M
Schöne Wohnung zum Verkauf in Ashdod 5 Zimmer in 4 umgewandelt, in Luxusresidenz mit Concierge 24/24, Fitnessraum, 4 Aufzüge einschließlich eines von Shabat. Ferienwohnung 150 m2 und 16 m2 Terrasse mit Meerblick. Keller 9m2, High-End-Materialien, Klimaanlage, Parkplatz und 2 Stufen vom Strand
Immobilienagentur
Immobilier.co.il
Eine Anfrage stellen
Wohnviertel Un duplex de 3 pieces somptueux en bord de mer avec votre piscine privee
Wohnviertel Un duplex de 3 pieces somptueux en bord de mer avec votre piscine privee
Wohnviertel Un duplex de 3 pieces somptueux en bord de mer avec votre piscine privee
Wohnviertel Un duplex de 3 pieces somptueux en bord de mer avec votre piscine privee
Wohnviertel Un duplex de 3 pieces somptueux en bord de mer avec votre piscine privee
Alle anzeigen Wohnviertel Un duplex de 3 pieces somptueux en bord de mer avec votre piscine privee
Wohnviertel Un duplex de 3 pieces somptueux en bord de mer avec votre piscine privee
Chadera, Israel
von
$1,18M
BZH RE/MAX Hadera von Ra'hel Benguigui präsentiert Sie exklusiv in der Kategorie "COLLECTION" eine einzigartige Wohnung, zu Fuß neben dem Meer! Eigenschaften: - Ein Duplex von 70 m2 von 3 High-End-Zimmern mit schönen Materialien, - Ein helles Wohnzimmer mit Zugang zu einer großen Terrasse-V…
Immobilienagentur
Immobilier.co.il
Eine Anfrage stellen
Realting.com
Gehen