  4. Wohnquartier Superbe duplex avec 45m2 de toit en plein coeur de tel aviv

Wohnquartier Superbe duplex avec 45m2 de toit en plein coeur de tel aviv

Tel-Aviv, Israel
von
$2,07M
10
ID: 33558
Neue Gebäude-ID auf Realting
Letzte Aktualisierung: 20.02.26

Standort

Auf der Karte anzeigen
  • Grundstück
    Israel
  • Region / Bundesland
    Bezirk Tel-Aviv
  • Nachbarschaft
    Unterbezirk Tel Aviv
  • Stadt
    Tel-Aviv

Über den Komplex

Einzigartige Duplex-Penthouse-Wohnung, ideal gelegen auf der 4. und oberen Etage. Umgeben von Grün. 3 Zimmer2 Badezimmer und WC. 1. Ebene: großes Wohnzimmer mit Küche, Ein weiteres Zimmer mit Bad und WC. 71 m2 + Balkon von etwa 2 m2. 2. Ebene: besonders luxuriöse Elternsuite (ca. 25 m2). Zugang zu einer herrlichen privaten Dachterrasse von ca. 43 m2. Gesamtfläche: ca. 96 m2 Wohnfläche + ca. 45 m2 Außenfläche. Installation eines Aufzugs (Projekt bereits gestartet). Sanierung der gemeinsamen Teile geplant. Gemeinschaftsparkplatz.

Standort auf der Karte

Tel-Aviv, Israel
Gesundheitspflege
Lebensmittelgeschäfte
Essen & Trinken
Freizeit

