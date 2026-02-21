  1. Realting.com
  2. Israel
  3. Bat Yam
  4. Wohnquartier Dans un immeuble neuf etage haut avec vue

Wohnquartier Dans un immeuble neuf etage haut avec vue

Bat Yam, Israel
von
$906,015
;
7
Eine Anfrage hinterlassen
ID: 33857
Neue Gebäude-ID auf Realting
Letzte Aktualisierung: 20.02.26

Standort

Auf der Karte anzeigen
  • Grundstück
    Israel
  • Region / Bundesland
    Bezirk Tel-Aviv
  • Nachbarschaft
    Unterbezirk Tel Aviv
  • Stadt
    Bat Yam

Standort auf der Karte

Bat Yam, Israel
Gesundheitspflege
Lebensmittelgeschäfte
Freizeit

Hypotheken-Rechner

Zinssatz, %
Laufzeit des Darlehens, jahre
Kosten der Immobilie
Erste Zahlung, %
{{ initialPaymentCurrency }} USD
Bitte beachten Sie! Sie haben den Parameter Wohnkosten geändert in {{ differentPrice }}%. Dies wirkt sich auf die Relevanz der Berechnung der monatlichen Zahlungen für die aktuelle Immobilie aus. Zurücklegen
Zinssatz
{{ loanPercentValue.toLocaleString() }} %
Zinssatz
Darlehensbetrag
{{ mortgageAmount }} USD
Darlehensbetrag
Termin
{{ loanPeriodValue | pluralize("jahr", "jahre") }}
Termin
Monatliche Zahlung
{{ paymentPerMonth }} USD
Monatliche Zahlung
Ähnliche Komplexe
Wohnviertel Locaux de bureaux a louer talpiot rue hauman
Jerusalem, Israel
von
$2,665
Wohnviertel A ne pas manquer bel appartement magnifique neuf
Tel-Aviv, Israel
von
$1,14M
Wohnviertel A vendre bien dexception unique sur le marche
Tel-Aviv, Israel
von
$15,68M
Wohnviertel Appartement 4 pieces quartier neve illan
Aschkelon, Israel
von
$467,115
Wohnviertel Superbe 4 pieces duplex penthouse dans le lev hair avec mamad et parking
Tel-Aviv, Israel
von
$2,48M
Sie sehen gerade
Wohnquartier Dans un immeuble neuf etage haut avec vue
Bat Yam, Israel
von
$906,015
Stellen Sie alle Fragen, die Sie haben
Ihre Anfrage hinterlassen
Danke! Ihre Anfrage ist eingegangen
Ich habe Interesse an der Immobilie aus Ihrer Anzeige. Ich möchte mehr Informationen über das Objekt. Welche Kaufbedingungen gelten für Ausländer? Ich würde gerne eine Wohnung/ein Haus besichtigen. Ich möchte über den Gesamtpreis (inkl. Steuern, Vermittlungsgebühr, etc.) informiert werden. Ist ein Kauf auf Kredit/Hypothek möglich?
Zurück zu Eine Anfrage hinterlassen
Andere Komplexe
Wohnviertel A vendre appartement 2 pieces avec beaux volumes rue shalom aleichem tel aviv
Wohnviertel A vendre appartement 2 pieces avec beaux volumes rue shalom aleichem tel aviv
Wohnviertel A vendre appartement 2 pieces avec beaux volumes rue shalom aleichem tel aviv
Wohnviertel A vendre appartement 2 pieces avec beaux volumes rue shalom aleichem tel aviv
Wohnviertel A vendre appartement 2 pieces avec beaux volumes rue shalom aleichem tel aviv
Tel-Aviv, Israel
von
$1,41M
Ferienwohnung 83 m2, sehr gut gelegene Straße Shalom Aleichem, in der Nähe von Bograshov. Zentrale Lage gesucht, in der Nähe von Strand, Geschäften und Cafés. Alte 3 Zimmer verwandelt in 2 Zimmer, mit sehr großem Wohnzimmer Loft Geist. Großzügige Volumen und Flüssigkeitsverteilung, ideal fü…
Immobilienagentur
Immobilier.co.il
Eine Anfrage stellen
Wohnviertel Avec terrasse proche de la mer bien agence projet de qualite
Wohnviertel Avec terrasse proche de la mer bien agence projet de qualite
Wohnviertel Avec terrasse proche de la mer bien agence projet de qualite
Wohnviertel Avec terrasse proche de la mer bien agence projet de qualite
Wohnviertel Avec terrasse proche de la mer bien agence projet de qualite
Wohnviertel Avec terrasse proche de la mer bien agence projet de qualite
Aschkelon, Israel
von
$877,800
Immobilienagentur
Immobilier.co.il
Eine Anfrage stellen
Wohnviertel Exceptionnel centre ville raanana
Wohnviertel Exceptionnel centre ville raanana
Wohnviertel Exceptionnel centre ville raanana
Wohnviertel Exceptionnel centre ville raanana
Ra’anana, Israel
von
$7,524
Außergewöhnlich im Stadtzentrum. Penthouse neun Einzelfüße. Schönes Penthouse mit 6 Stück. 180 m2. 150 m2 Terrasse. Ansicht deaktivieren. 2 Parkplätze und 1 Keller im Juni 2026
Immobilienagentur
Immobilier.co.il
Eine Anfrage stellen
Realting.com
Gehen