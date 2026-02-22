  1. Realting.com
  2. Israel
  3. Bat Yam
  Wohnquartier A ne pas manquer a renover au centre avec terrasse bien agence bonne occasion dans rue calme



Bat Yam, Israel
$830,775
10
ID: 33626
Letzte Aktualisierung: 20.02.26

Standort

  • Grundstück
    Israel
  • Region / Bundesland
    Bezirk Tel-Aviv
  • Nachbarschaft
    Unterbezirk Tel Aviv
  • Stadt
    Bat Yam

Über den Komplex

Français Français
Bat Yam - IDF Street Wohnung über West/Ost 4 Zimmer 106 m2 mit charmanter Terrasse von ca. 13m2 (1 Meister mit Bad + 2 Schlafzimmer davon 1 mamad) Parkplatz inklusive 4. Stock mit Aufzug Neubau in gutem Zustand und gut gepflegt. Highlights: Großes helles Wohnzimmer (es gibt derzeit eine kleine Küche/Lounge Trennung durch leicht abnehmbare Trennwände, um ein großes Wohnzimmer zu erhalten) 2 Badezimmer + Wäscherei Geräumige und sonnige Elternsuite 2 Schlafzimmer + 1 mamad Privater Lagerbereich auf der Landung Erdgeschoss Parkplatz Pool für Fahrräder im Keller Eine leichte Renovierung reicht aus, um dieses Anwesen in eine echte Chance zu verwandeln und es zu einem gewünschten Wohnumfeld zu machen. Gebäudevermögen: Neuer Bau Ruhige und familiäre Umgebung Unmittelbare Nähe zu Straßenbahn, Bus, Geschäften, Schulen und Strand

Standort auf der Karte

Bat Yam, Israel
Gesundheitspflege
Lebensmittelgeschäfte
Essen & Trinken
Freizeit


