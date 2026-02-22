Wohnquartier A ne pas manquer a renover au centre avec terrasse bien agence bonne occasion dans rue calme

Ermöglichen Sie die Anzeige von Website-Inhalten und den Zugriff auf Funktionen. Diese Art von Cookies wird nur für den ordnungsgemäßen Betrieb der Website verwendet und nicht an Dritte weitergegeben. Eine Deaktivierung ist nicht möglich, ohne die Funktion der Website zu beeinträchtigen.
Bat Yam - IDF Street
Wohnung über West/Ost
4 Zimmer 106 m2 mit charmanter Terrasse von ca. 13m2 (1 Meister mit Bad + 2 Schlafzimmer davon 1 mamad)
Parkplatz inklusive
4. Stock mit Aufzug
Neubau in gutem Zustand und gut gepflegt.
Highlights:
Großes helles Wohnzimmer (es gibt derzeit eine kleine Küche/Lounge Trennung durch leicht abnehmbare Trennwände, um ein großes Wohnzimmer zu erhalten)
2 Badezimmer + Wäscherei
Geräumige und sonnige Elternsuite
2 Schlafzimmer + 1 mamad
Privater Lagerbereich auf der Landung
Erdgeschoss Parkplatz
Pool für Fahrräder im Keller
Eine leichte Renovierung reicht aus, um dieses Anwesen in eine echte Chance zu verwandeln und es zu einem gewünschten Wohnumfeld zu machen.
Gebäudevermögen:
Neuer Bau
Ruhige und familiäre Umgebung
Unmittelbare Nähe zu Straßenbahn, Bus, Geschäften, Schulen und Strand
Bat Yam, Israel
