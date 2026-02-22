  1. Realting.com
  2. Israel
  3. Tel-Aviv
  4. Wohnquartier A vendre duplex rooftop dexception tel aviv rue dizengoff

Wohnquartier A vendre duplex rooftop dexception tel aviv rue dizengoff

Tel-Aviv, Israel
von
$1,94M
;
10
Eine Anfrage hinterlassen
ID: 33636
Neue Gebäude-ID auf Realting
Letzte Aktualisierung: 20.02.26

Standort

Auf der Karte anzeigen
  • Grundstück
    Israel
  • Region / Bundesland
    Bezirk Tel-Aviv
  • Nachbarschaft
    Unterbezirk Tel Aviv
  • Stadt
    Tel-Aviv

Über den Komplex

Übertragen
Original anzeigen
Français Français
Verkauf – Exklusive Dachterrasse Duplex, Rue Dizengoff, Tel Aviv Außergewöhnliche Adresse auf einer der beliebtesten Straßen von Tel Aviv, im Herzen von Kultur, Einkaufen und ein paar Minuten von den Stränden. Hauptmerkmale: Neue Maisonette – 6. und 7. Stock 4 Stück – Dreifachausrichtung Ebene 6: 62 m2 + Terrasse 7 m2 Ebene 7: 23 m2 + private Dachfläche 28 m2 Mamad, direkter Aufzug, Parkplatz in der Nähe Helle Räume, offene Aussicht, Sonnenuntergänge und erstklassige Lebensqualität auf Dizengoff. Preis: 6,190.000

Standort auf der Karte

Tel-Aviv, Israel
Gesundheitspflege
Lebensmittelgeschäfte
Essen & Trinken
Freizeit

Hypotheken-Rechner

Zinssatz, %
Laufzeit des Darlehens, jahre
Kosten der Immobilie
Erste Zahlung, %
{{ initialPaymentCurrency }} USD
Bitte beachten Sie! Sie haben den Parameter Wohnkosten geändert in {{ differentPrice }}%. Dies wirkt sich auf die Relevanz der Berechnung der monatlichen Zahlungen für die aktuelle Immobilie aus. Zurücklegen
Zinssatz
{{ loanPercentValue.toLocaleString() }} %
Zinssatz
Darlehensbetrag
{{ mortgageAmount }} USD
Darlehensbetrag
Termin
{{ loanPeriodValue | pluralize("jahr", "jahre") }}
Termin
Monatliche Zahlung
{{ paymentPerMonth }} USD
Monatliche Zahlung
Ähnliche Komplexe
Wohnviertel Stop affaire appartement 4 pieces a ashdod a youd bet
Aschdod, Israel
von
$655,215
Wohnviertel Epoustouflant 4 pieces a vendre a ashdod residence avec piscine de reve
Aschdod, Israel
von
$1,18M
Wohnviertel Tres bonne affaire
Aschkelon, Israel
von
$511,005
Wohnviertel Superbe appartement renove avec des prestations haut de gamme
Jerusalem, Israel
von
$1,43M
Wohnviertel A vendre appartement 4 pieces en rez de jardin a ashdod
Aschdod, Israel
von
$1,10M
Sie sehen gerade
Wohnquartier A vendre duplex rooftop dexception tel aviv rue dizengoff
Tel-Aviv, Israel
von
$1,94M
Stellen Sie alle Fragen, die Sie haben
Ihre Anfrage hinterlassen
Danke! Ihre Anfrage ist eingegangen
Ich habe Interesse an der Immobilie aus Ihrer Anzeige. Ich möchte mehr Informationen über das Objekt. Welche Kaufbedingungen gelten für Ausländer? Ich würde gerne eine Wohnung/ein Haus besichtigen. Ich möchte über den Gesamtpreis (inkl. Steuern, Vermittlungsgebühr, etc.) informiert werden. Ist ein Kauf auf Kredit/Hypothek möglich?
Zurück zu Eine Anfrage hinterlassen
Andere Komplexe
Wohnviertel A vendre appartement 4 pieces en rez de jardin a ashdod
Wohnviertel A vendre appartement 4 pieces en rez de jardin a ashdod
Wohnviertel A vendre appartement 4 pieces en rez de jardin a ashdod
Wohnviertel A vendre appartement 4 pieces en rez de jardin a ashdod
Wohnviertel A vendre appartement 4 pieces en rez de jardin a ashdod
Alle anzeigen Wohnviertel A vendre appartement 4 pieces en rez de jardin a ashdod
Wohnviertel A vendre appartement 4 pieces en rez de jardin a ashdod
Aschdod, Israel
von
$1,10M
Verkaufen – 4-Zimmer-Wohnung im Erdgeschoss in Ashdod In einer ruhigen und gepflegten Residenz, in der Nähe von Parks, Schulen, Synagogen und Geschäften, wurde diese 4-Zimmer-Wohnung komplett renoviert mit Geschmack und hochwertigen Materialien. Es bietet eine Wohnfläche von 138 m2 ergänzt…
Immobilienagentur
Immobilier.co.il
Eine Anfrage stellen
Wohnviertel Vue mer imprenable immeuble avec facilities jaccuzi sauna piscine a 2 pas de la mer
Wohnviertel Vue mer imprenable immeuble avec facilities jaccuzi sauna piscine a 2 pas de la mer
Wohnviertel Vue mer imprenable immeuble avec facilities jaccuzi sauna piscine a 2 pas de la mer
Wohnviertel Vue mer imprenable immeuble avec facilities jaccuzi sauna piscine a 2 pas de la mer
Wohnviertel Vue mer imprenable immeuble avec facilities jaccuzi sauna piscine a 2 pas de la mer
Alle anzeigen Wohnviertel Vue mer imprenable immeuble avec facilities jaccuzi sauna piscine a 2 pas de la mer
Wohnviertel Vue mer imprenable immeuble avec facilities jaccuzi sauna piscine a 2 pas de la mer
Aschkelon, Israel
von
$344,850
Immobilienagentur
Immobilier.co.il
Eine Anfrage stellen
Wohnviertel Vue mer eternelle
Wohnviertel Vue mer eternelle
Wohnviertel Vue mer eternelle
Wohnviertel Vue mer eternelle
Wohnviertel Vue mer eternelle
Alle anzeigen Wohnviertel Vue mer eternelle
Wohnviertel Vue mer eternelle
Aschkelon, Israel
von
$507,870
Immobilienagentur
Immobilier.co.il
Eine Anfrage stellen
Realting.com
Gehen