  1. Realting.com
  2. Israel
  3. Tel-Aviv
  4. Wohnquartier A vendre bien dexception unique sur le marche

Wohnquartier A vendre bien dexception unique sur le marche

Tel-Aviv, Israel
von
$15,68M
;
2
Eine Anfrage hinterlassen
ID: 33543
Neue Gebäude-ID auf Realting
Letzte Aktualisierung: 20.02.26

Standort

Auf der Karte anzeigen
  • Grundstück
    Israel
  • Region / Bundesland
    Bezirk Tel-Aviv
  • Nachbarschaft
    Unterbezirk Tel Aviv
  • Stadt
    Tel-Aviv

Über den Komplex

Übertragen
Original anzeigen
Français Français
Verkauf – Außergewöhnliche Waren, einzeln auf dem Markt American Colony District – Tel Aviv–Jaffa In einem sehr hochstehenden Gebäude mit Innenhof, Fitness-Studio und Tischtennisraum, entdecken Sie eine absolut einzigartige Wohnung, bietet total ruhigen und spektakulären Panoramablick auf das Meer und Jaffa. ✨ Hauptmerkmale: 329 m2 Innenraum 300 m2 Terrassen mit Möglichkeit, einen Pool hinzuzufügen 3 Parkplätze 2 Keller Gut gemacht von einem renommierten Architekten Vereinbarung: Oberstufe: Immense Rezeption Zimmer High-End separate Küche Master Schlafzimmer groß und luxuriös 1 Badezimmer + 1 Toilette Untere Ebene: 2 Badezimmer 2 Toiletten Modulierbarer Raum (Möglichkeit zu machen 4 Schlafzimmer Bett) Eine seltene, außergewöhnliche Eigenschaft, Kombination von Eleganz, Volumen, Licht und ultra-high-end Dienstleistungen - nicht anderswo in der Nachbarschaft gefunden.

Standort auf der Karte

Tel-Aviv, Israel
Gesundheitspflege
Lebensmittelgeschäfte
Essen & Trinken
Freizeit

Hypotheken-Rechner

Zinssatz, %
Laufzeit des Darlehens, jahre
Kosten der Immobilie
Erste Zahlung, %
{{ initialPaymentCurrency }} USD
Bitte beachten Sie! Sie haben den Parameter Wohnkosten geändert in {{ differentPrice }}%. Dies wirkt sich auf die Relevanz der Berechnung der monatlichen Zahlungen für die aktuelle Immobilie aus. Zurücklegen
Zinssatz
{{ loanPercentValue.toLocaleString() }} %
Zinssatz
Darlehensbetrag
{{ mortgageAmount }} USD
Darlehensbetrag
Termin
{{ loanPeriodValue | pluralize("jahr", "jahre") }}
Termin
Monatliche Zahlung
{{ paymentPerMonth }} USD
Monatliche Zahlung
Ähnliche Komplexe
Wohnviertel Superbe 2 pieces avec parking balcon et cave rue shenkin
Tel-Aviv, Israel
von
$1,76M
Wohnviertel A louer immeuble neuf entree debut janvier
Tel-Aviv, Israel
von
$2,978
Wohnviertel Superbe 3 pieces a soutine dans projet neuf avec parking et mamad
Tel-Aviv, Israel
von
$1,49M
Wohnviertel Lideal appartement 2 pieces en bord de mer a ashdod
Aschdod, Israel
von
$467,115
Wohnviertel Grand jardin
Jerusalem, Israel
von
$3,14M
Sie sehen gerade
Wohnquartier A vendre bien dexception unique sur le marche
Tel-Aviv, Israel
von
$15,68M
Stellen Sie alle Fragen, die Sie haben
Ihre Anfrage hinterlassen
Danke! Ihre Anfrage ist eingegangen
Ich habe Interesse an der Immobilie aus Ihrer Anzeige. Ich möchte mehr Informationen über das Objekt. Welche Kaufbedingungen gelten für Ausländer? Ich würde gerne eine Wohnung/ein Haus besichtigen. Ich möchte über den Gesamtpreis (inkl. Steuern, Vermittlungsgebühr, etc.) informiert werden. Ist ein Kauf auf Kredit/Hypothek möglich?
Zurück zu Eine Anfrage hinterlassen
Andere Komplexe
Wohnviertel A vendre beau 3 pieces entierement renove 71m2 centre ville jerusalem 4eme etage terrasse 7m2
Wohnviertel A vendre beau 3 pieces entierement renove 71m2 centre ville jerusalem 4eme etage terrasse 7m2
Wohnviertel A vendre beau 3 pieces entierement renove 71m2 centre ville jerusalem 4eme etage terrasse 7m2
Wohnviertel A vendre beau 3 pieces entierement renove 71m2 centre ville jerusalem 4eme etage terrasse 7m2
Wohnviertel A vendre beau 3 pieces entierement renove 71m2 centre ville jerusalem 4eme etage terrasse 7m2
Alle anzeigen Wohnviertel A vendre beau 3 pieces entierement renove 71m2 centre ville jerusalem 4eme etage terrasse 7m2
Wohnviertel A vendre beau 3 pieces entierement renove 71m2 centre ville jerusalem 4eme etage terrasse 7m2
Jerusalem, Israel
von
$1,19M
Wohnung 3 Zimmer, 71 m2, komplett renoviert – Das Hotel liegt in einer strategischen Lage zwischen King George und Bezall Straßen, am Treffpunkt von Rehavia und Nahlaot Nachbarschaft, und einen kurzen Spaziergang von Mahane Yehuda Markt. Terrasse von 7 m2, im 4. Stock mit Aufzug. Sehr helle …
Immobilienagentur
Immobilier.co.il
Eine Anfrage stellen
Wohnviertel Appartement toit penthouse lev tel aviv lev hair nord tel aviv yafo
Wohnviertel Appartement toit penthouse lev tel aviv lev hair nord tel aviv yafo
Wohnviertel Appartement toit penthouse lev tel aviv lev hair nord tel aviv yafo
Wohnviertel Appartement toit penthouse lev tel aviv lev hair nord tel aviv yafo
Wohnviertel Appartement toit penthouse lev tel aviv lev hair nord tel aviv yafo
Alle anzeigen Wohnviertel Appartement toit penthouse lev tel aviv lev hair nord tel aviv yafo
Wohnviertel Appartement toit penthouse lev tel aviv lev hair nord tel aviv yafo
Tel-Aviv, Israel
von
$3,14M
Dach- / Penthouse-Wohnung, Lev Tel Aviv, Lev HaIr Nord, Tel Aviv-Yafo 5 Zimmer - 4. Stock auf 4 Zum Verkauf direkt vom Eigentümer, im Herzen von Tel Aviv, in einer ruhigen und gesuchten Straße: eine 5-Zimmer-Duplex-Dach-Wohnung. 115 m2 gebaut + 65 m2 Dachterrasse. Eine hervorragende und he…
Immobilienagentur
Immobilier.co.il
Eine Anfrage stellen
Wohnviertel Residence de luxe dans la tour frishman
Wohnviertel Residence de luxe dans la tour frishman
Wohnviertel Residence de luxe dans la tour frishman
Wohnviertel Residence de luxe dans la tour frishman
Wohnviertel Residence de luxe dans la tour frishman
Alle anzeigen Wohnviertel Residence de luxe dans la tour frishman
Wohnviertel Residence de luxe dans la tour frishman
Tel-Aviv, Israel
von
$4,67M
Im Herzen von Tel Aviv befindet sich dieses elegante Apartment mit 4,5 Zimmern im berühmten Frishman Tower, einer der beliebtesten Wohnadressen der Stadt. Im 6. Stock eines 28-stöckigen Turms gelegen, erstreckt sich die Wohnung auf etwa 160 Quadratmetern und verfügt über Nord- und Westexposi…
Immobilienagentur
Immobilier.co.il
Eine Anfrage stellen
Realting.com
Gehen