  4. Wohnquartier A vendre 3 pieces rue mendele a 1 min de la plage

Tel-Aviv, Israel
von
$1,22M
ID: 33612
Neue Gebäude-ID auf Realting
Letzte Aktualisierung: 20.02.26

Standort

  • Grundstück
    Israel
  • Region / Bundesland
    Bezirk Tel-Aviv
  • Nachbarschaft
    Unterbezirk Tel Aviv
  • Stadt
    Tel-Aviv

Über den Komplex

In der Mendeli Street, einer der beliebtesten Adressen von Tel Aviv, genießt diese Wohnung eine außergewöhnliche Lage nur wenige Schritte vom Strand, angesehene Hotels, Cafés und Unterhaltung im Stadtzentrum, und bietet eine ruhige Wohnanlage. Es ist eine helle 3-Zimmer-Wohnung von 70 m2, befindet sich im 4. Stock mit Aufzug. Seine Nord- und Ostorientierungen sorgen für eine schöne natürliche Helligkeit und ausgezeichnete Lüftung den ganzen Tag. Das Gebäude ist gut gepflegt, durch Digicode gesichert und verfügt über einen Schutz (miklat). Die Immobilie wird derzeit gemietet und bietet ein unmittelbares Interesse an einem Investor. Eine ideale Gelegenheit für eine Hauptresidenz, eine Fuß-zu-Erde oder eine Kulturanlage in der Nähe des Meeres.

Hypotheken-Rechner

Zinssatz, %
Laufzeit des Darlehens, jahre
Kosten der Immobilie
Erste Zahlung, %
{{ initialPaymentCurrency }} USD
Bitte beachten Sie! Sie haben den Parameter Wohnkosten geändert in {{ differentPrice }}%. Dies wirkt sich auf die Relevanz der Berechnung der monatlichen Zahlungen für die aktuelle Immobilie aus. Zurücklegen
Zinssatz
{{ loanPercentValue.toLocaleString() }} %
Zinssatz
Darlehensbetrag
{{ mortgageAmount }} USD
Darlehensbetrag
Termin
{{ loanPeriodValue | pluralize("jahr", "jahre") }}
Termin
Monatliche Zahlung
{{ paymentPerMonth }} USD
Monatliche Zahlung
Ähnliche Komplexe
Wohnviertel Appartement 4 5 pieces avec vue mer dans le complexe gan hair bat yam
Bat Yam, Israel
von
$1,25M
Wohnviertel Grand jardin
Aschkelon, Israel
von
$736,725
Wohnviertel Netanya
Netanja, Israel
von
$721,050
Wohnviertel Superbe villa en plein coeur de neve tsedek
Tel-Aviv, Israel
von
$6,87M
Wohnviertel A 50 m du bord de mer
Aschkelon, Israel
von
$391,875
Andere Komplexe
Wohnviertel Appartement meuble et luxueux de 3 pieces a cote de la plage de geula a tel aviv
Tel-Aviv, Israel
von
$5,957
Immobilienagentur
Immobilier.co.il
Eine Anfrage stellen
Ra’anana, Israel
von
$1,75M
Sehr neuer Gebäude von 6 Etagen. Charmantes Duplex mit 5 Zimmern von 158 m2 Netto ( 178 m2 Brutto) und 3 Bädern. Terrasse von 23 m2. Ansicht deaktivieren. Schöne versteckte Küche. 4 Schlafzimmer enthalten mamad. ein echter Pepetit im Stadtzentrum. auf Ebene 1: Wohnzimmer/Esszimmer/Küche/Mama…
Immobilienagentur
Immobilier.co.il
Eine Anfrage stellen
Tel-Aviv, Israel
von
$6,90M
prestigeträchtige und exklusive Renovierung des renommierten Architekten Gidi Bar Orian, perfekte Allianz zwischen zeitgenössischer Eleganz und Respekt für das architektonische Erbe des Boulevards. Wohnung von 145 m2, komplett dekoriert vom Architekten selbst 2 elegante Schlafzimmer Mamad (…
Immobilienagentur
Immobilier.co.il
Eine Anfrage stellen
