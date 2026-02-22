  1. Realting.com
  Wohnquartier Grand 45 pieces a deux pas de rothschild et habima avec parking et ascenseur

Wohnquartier Grand 45 pieces a deux pas de rothschild et habima avec parking et ascenseur

Tel-Aviv, Israel
von
$1,88M
;
10
ID: 33433
Neue Gebäude-ID auf Realting
Letzte Aktualisierung: 20.02.26

Standort

  • Grundstück
    Israel
  • Region / Bundesland
    Bezirk Tel-Aviv
  • Nachbarschaft
    Unterbezirk Tel Aviv
  • Stadt
    Tel-Aviv

Über den Komplex

Neu zum Verkauf ausschließlich 7 Dizengoff Street In der Nähe von Habima Square und Rothschild Boulevard, im Herzen der Stadt In der Nähe der Straßenbahn Große geräumige Wohnung Über 110 m2 4,5 Zimmer mit einer Master-Suite mit Bad (Möglichkeit, einfach 5 geräumige Zimmer zu schaffen) Angenehme sonnige Terrasse von 2 m2 von einem der Schlafzimmer auf der Rückseite zugänglich. Erste Etage mit Aufzug Facade Dreifache Exposition Regulärer Parkplatz am Tabu Bauen mit Schutz!

Standort auf der Karte

Tel-Aviv, Israel
Sie sehen gerade
Wohnquartier Grand 45 pieces a deux pas de rothschild et habima avec parking et ascenseur
Tel-Aviv, Israel
von
$1,88M
