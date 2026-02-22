  1. Realting.com
  2. Israel
  3. Tel-Aviv
  4. Wohnquartier A ne pas manquer avec terrasse bel appartement bon emplacement proche de la mer renove

Wohnquartier A ne pas manquer avec terrasse bel appartement bon emplacement proche de la mer renove

Tel-Aviv, Israel
von
$1,82M
;
10
ID: 33625
Neue Gebäude-ID auf Realting
Letzte Aktualisierung: 20.02.26

Standort

  • Grundstück
    Israel
  • Region / Bundesland
    Bezirk Tel-Aviv
  • Nachbarschaft
    Unterbezirk Tel Aviv
  • Stadt
    Tel-Aviv

Über den Komplex

Français Français
Hovevei Tsion, Wohnstraße 2 Schritte vom Strand 3 Zimmer renoviert mit geräumigem Wohnzimmer, voll ausgestattete Küche und sehr schönem Balkon 80m2 Balkon 2 Duschräume Zweiter Stock Aufzug Parkplatz 5.800.000 Nis

Standort auf der Karte

Tel-Aviv, Israel
Hypotheken-Rechner

