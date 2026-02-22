  1. Realting.com
  4. Wohnquartier Superbe 3 pieces dans un projet neuf pres dans 6 mois a cote du parc

Wohnquartier Superbe 3 pieces dans un projet neuf pres dans 6 mois a cote du parc

Tel-Aviv, Israel
$1,21M
ID: 33429
Neue Gebäude-ID auf Realting
Letzte Aktualisierung: 20.02.26

Standort

  • Grundstück
    Israel
  • Region / Bundesland
    Bezirk Tel-Aviv
  • Nachbarschaft
    Unterbezirk Tel Aviv
  • Stadt
    Tel-Aviv

Über den Komplex

Verkauf in exclusivite rue Antigonus, in der Nähe des Parks hayarkon und kikar Milano Superb 3 Zimmer 62m2 + 10 m2 Balkon Das Hotel liegt im 4. Stock eines Gebäudes derzeit renoviert. 6 Monate. 2 Schlafzimmer und ein Badezimmer. Dekoransicht und sehr hell.

Standort auf der Karte

Tel-Aviv, Israel
Ausbildung
Gesundheitspflege
Lebensmittelgeschäfte
Essen & Trinken
Freizeit

