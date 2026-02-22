  1. Realting.com
  2. Israel
  3. Tel-Aviv
  4. Wohnquartier A vendre 2 pieces avec grande terrasse rue hertzl florentine

von
$808,830
5
ID: 33615
Neue Gebäude-ID auf Realting
Letzte Aktualisierung: 20.02.26

Standort

  • Grundstück
    Israel
  • Region / Bundesland
    Bezirk Tel-Aviv
  • Nachbarschaft
    Unterbezirk Tel Aviv
  • Stadt
    Tel-Aviv

Über den Komplex

Im Herzen des gesuchten Viertels von Florentine, in einer Straße in voller städtischer Erneuerung und in der Nähe von Cafés, Restaurants, Transport und der zukünftigen U-Bahn, entdecken Sie diese Wohnung ideal zum Wohnen oder Investieren. Merkmale der Immobilie • 2 Stück • 17m2 Außenterrasse • 3. Stock mit Aufzug • Wohnung renoviert sehr hell • Ruhig, auf der Rückseite des Gebäudes • Funktions- und angenehmer Plan Das Florentine Distrikt ist eine der dynamischsten von Tel Aviv, beliebt bei jungen Menschen, Künstlern und Investoren, bietet eine starke Mietnachfrage und eine authentische Lebensumgebung. PREIS 2.580.000NIS

Standort auf der Karte

Hypotheken-Rechner

Zinssatz, %
Laufzeit des Darlehens, jahre
Kosten der Immobilie
Erste Zahlung, %
Zinssatz
{{ loanPercentValue.toLocaleString() }} %
Zinssatz
Darlehensbetrag
{{ mortgageAmount }} USD
Darlehensbetrag
Termin
{{ loanPeriodValue | pluralize("jahr", "jahre") }}
Termin
Monatliche Zahlung
{{ paymentPerMonth }} USD
Monatliche Zahlung
