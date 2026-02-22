  1. Realting.com
Wohnquartier Appartement 3 pieces a vendre rue frishman tel aviv

Tel-Aviv, Israel
von
$1,60M
;
9
ID: 33613
Neue Gebäude-ID auf Realting
Letzte Aktualisierung: 20.02.26

Standort

  • Grundstück
    Israel
  • Region / Bundesland
    Bezirk Tel-Aviv
  • Nachbarschaft
    Unterbezirk Tel Aviv
  • Stadt
    Tel-Aviv

Über den Komplex

Français Français
Dieses Apartment befindet sich in der Frishman Street, nur wenige Gehminuten vom Meer entfernt und bietet eine außergewöhnliche Lage im Herzen von Tel Aviv. Die sehr begehrte Straße bietet sofortigen Zugang zu Stränden, Cafés, Restaurants und renommierten Hotels, während weiterhin angenehm zu leben. In einem renovierten Gebäude mit einem miklat entwickelt die 3-Zimmer-Wohnung eine großzügige Fläche von 95 m2. Das Hotel liegt im 6. Stock mit Aufzug, es genießt drei Orientierungen Norden, Westen und Süden, um eine schöne Helligkeit zu gewährleisten. Eine Innenterrasse bietet einen teilweisen Meerblick. Ein seltenes Anwesen, ideal für Hauptresidenz, Fuß-zu-Erde- oder Erbe-Investitionen.

Standort auf der Karte

Tel-Aviv, Israel
Hypotheken-Rechner

Sie sehen gerade
Wohnquartier Appartement 3 pieces a vendre rue frishman tel aviv
Tel-Aviv, Israel
von
$1,60M
