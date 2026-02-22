  1. Realting.com
  2. Israel
  3. Tel-Aviv
  4. Wohnquartier Superbe 3 pieces en cours de tama rue bloch

Wohnquartier Superbe 3 pieces en cours de tama rue bloch

Tel-Aviv, Israel
von
$1,35M
;
Wohnquartier Superbe 3 pieces en cours de tama rue bloch
1
Eine Anfrage hinterlassen
ID: 33566
Neue Gebäude-ID auf Realting
Letzte Aktualisierung: 20.02.26

Standort

Auf der Karte anzeigen
  • Grundstück
    Israel
  • Region / Bundesland
    Bezirk Tel-Aviv
  • Nachbarschaft
    Unterbezirk Tel Aviv
  • Stadt
    Tel-Aviv

Über den Komplex

Übertragen
Original anzeigen
Français Français
Neu zum exklusiven Verkauf! 17 Bloch Street, in der Nähe des Stadtparks und aller Unterhaltungsmöglichkeiten In einem neuen und eleganten Projekt des Promotors "Shalom und Natan" Nach Erhalt der Baugenehmigung wird es: Eine 3-Zimmer-Wohnung mit optimalem Layout 69 m2 Wohnfläche + 12 m2 Sonnenterrasse 5. Stock - ruhig und Privatsphäre Tiefgarage inklusive Aktueller Status: Wohnung von 60 m2 im 1. Stock Das Projekt befindet sich in der Genehmigungsphase des Ausschusses und erwartet Baugenehmigungen. Während der Arbeit wird die aktuelle Wohnung gemietet.

Standort auf der Karte

Tel-Aviv, Israel
Ausbildung
Gesundheitspflege
Lebensmittelgeschäfte
Essen & Trinken
Freizeit

Hypotheken-Rechner

Zinssatz, %
Laufzeit des Darlehens, jahre
Kosten der Immobilie
Erste Zahlung, %
{{ initialPaymentCurrency }} USD
Bitte beachten Sie! Sie haben den Parameter Wohnkosten geändert in {{ differentPrice }}%. Dies wirkt sich auf die Relevanz der Berechnung der monatlichen Zahlungen für die aktuelle Immobilie aus. Zurücklegen
Zinssatz
{{ loanPercentValue.toLocaleString() }} %
Zinssatz
Darlehensbetrag
{{ mortgageAmount }} USD
Darlehensbetrag
Termin
{{ loanPeriodValue | pluralize("jahr", "jahre") }}
Termin
Monatliche Zahlung
{{ paymentPerMonth }} USD
Monatliche Zahlung
Ähnliche Komplexe
Wohnviertel 3 pieces investissement
Jerusalem, Israel
von
$815,100
Wohnviertel Beit vagan kiriat yovel
Jerusalem, Israel
von
$1,49M
Wohnviertel Lun des immeubles les plus prives et elegants au coeur de la ville
Tel-Aviv, Israel
von
$4,98M
Wohnviertel A vendre 3 pieces rue mendele a 1 min de la plage
Tel-Aviv, Israel
von
$1,22M
Wohnviertel A ne pas manquer bonne affaire calme grand neuf
Ra’anana, Israel
von
$1,03M
Sie sehen gerade
Wohnquartier Superbe 3 pieces en cours de tama rue bloch
Tel-Aviv, Israel
von
$1,35M
Stellen Sie alle Fragen, die Sie haben
Ihre Anfrage hinterlassen
Danke! Ihre Anfrage ist eingegangen
Ich habe Interesse an der Immobilie aus Ihrer Anzeige. Ich möchte mehr Informationen über das Objekt. Welche Kaufbedingungen gelten für Ausländer? Ich würde gerne eine Wohnung/ein Haus besichtigen. Ich möchte über den Gesamtpreis (inkl. Steuern, Vermittlungsgebühr, etc.) informiert werden. Ist ein Kauf auf Kredit/Hypothek möglich?
Zurück zu Eine Anfrage hinterlassen
Andere Komplexe
Wohnviertel A vendre appartement comme neuf 3 pieces renove apres tama shlomo hamelekh tel aviv
Wohnviertel A vendre appartement comme neuf 3 pieces renove apres tama shlomo hamelekh tel aviv
Wohnviertel A vendre appartement comme neuf 3 pieces renove apres tama shlomo hamelekh tel aviv
Wohnviertel A vendre appartement comme neuf 3 pieces renove apres tama shlomo hamelekh tel aviv
Wohnviertel A vendre appartement comme neuf 3 pieces renove apres tama shlomo hamelekh tel aviv
Alle anzeigen Wohnviertel A vendre appartement comme neuf 3 pieces renove apres tama shlomo hamelekh tel aviv
Wohnviertel A vendre appartement comme neuf 3 pieces renove apres tama shlomo hamelekh tel aviv
Tel-Aviv, Israel
von
$1,56M
Superb 3 Zimmer – ca. 70 m2 gut optimiert Mamad + Balkon 8 m2 (Kalm, Grün) 1. Stock hell auf 5 – intimes Geschäft Gebäude Architektursanierung – High-End-Oberflächen Semel Küche – VRF Klimaanlage – benutzerdefinierte Zimmer Neueste TAMA-Projekt: Aufzug, Roboterparkplatz, renovierte Gemeins…
Immobilienagentur
Immobilier.co.il
Eine Anfrage stellen
Wohnviertel Bel appartement
Wohnviertel Bel appartement
Wohnviertel Bel appartement
Wohnviertel Bel appartement
Wohnviertel Bel appartement
Alle anzeigen Wohnviertel Bel appartement
Wohnviertel Bel appartement
Jerusalem, Israel
von
$1,74M
Immobilienagentur
Immobilier.co.il
Eine Anfrage stellen
Wohnviertel Bonne affaire
Wohnviertel Bonne affaire
Wohnviertel Bonne affaire
Wohnviertel Bonne affaire
Wohnviertel Bonne affaire
Alle anzeigen Wohnviertel Bonne affaire
Wohnviertel Bonne affaire
Aschkelon, Israel
von
$363,660
Immobilienagentur
Immobilier.co.il
Eine Anfrage stellen
Realting.com
Gehen