  4. Wohnquartier Appartement renove a deux pas de la mer

Wohnquartier Appartement renove a deux pas de la mer

Tel-Aviv, Israel
von
$1,72M
;
7
ID: 33536
Neue Gebäude-ID auf Realting
Letzte Aktualisierung: 20.02.26

Standort

  • Grundstück
    Israel
  • Region / Bundesland
    Bezirk Tel-Aviv
  • Nachbarschaft
    Unterbezirk Tel Aviv
  • Stadt
    Tel-Aviv

Über den Komplex

3 Zimmer von 80m2 mit Balkon, Aufzug und Parkplatz sehr nah Meer in einer ruhigen Straße komplett renoviert mit 2 Badezimmern

Standort auf der Karte

Tel-Aviv, Israel
Ausbildung
Gesundheitspflege
Lebensmittelgeschäfte
Freizeit

