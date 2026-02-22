Wohnquartier Appartement a vendre centre bat yam rue jabotinsky zone recherchee

  1. Realting.com
Appartement a vendre centre bat yam rue jabotinsky zone recherchee

Bat Yam, Israel
$752,400
9
ID: 33638
Letzte Aktualisierung: 20.02.26

Standort

  • Grundstück
    Israel
  • Region / Bundesland
    Bezirk Tel-Aviv
  • Nachbarschaft
    Unterbezirk Tel Aviv
  • Stadt
    Bat Yam

Über den Komplex

Wohnung zu renovieren 4 Zimmer 105m2+ Balkon 15m2 mit offenem Blick Möglichkeit der Umwandlung in 5 Stück Etage 5 von 8 mit Aufzug 300 Meter vom Meer te 400 Meter von der Straßenbahn verbindet Bat Yam mit Tel Aviv in 12 Minuten Ausgezeichnete Mietinvestition (geschätzter Mietwert von 5.000NIS/Monat)

Standort auf der Karte

Bat Yam, Israel
Gesundheitspflege
Lebensmittelgeschäfte
Essen & Trinken
Freizeit

Appartement a vendre centre bat yam rue jabotinsky zone recherchee
Bat Yam, Israel
von
$752,400
