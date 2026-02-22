  1. Realting.com
  2. Israel
  3. Tel-Aviv
  4. Wohnquartier A vendre neve tzedek tel avivduplex unique avec vue mer degagee

Wohnquartier A vendre neve tzedek tel avivduplex unique avec vue mer degagee

Tel-Aviv, Israel
von
$2,19M
;
10
Eine Anfrage hinterlassen
ID: 33633
Neue Gebäude-ID auf Realting
Letzte Aktualisierung: 20.02.26

Standort

Auf der Karte anzeigen
  • Grundstück
    Israel
  • Region / Bundesland
    Bezirk Tel-Aviv
  • Nachbarschaft
    Unterbezirk Tel Aviv
  • Stadt
    Tel-Aviv

Über den Komplex

Übertragen
Original anzeigen
Français Français
Ideal gelegen im Herzen von Neve Tzedek, Rue Rishonim, bietet diese seltene Duplex mit Meerblick eine privilegierte Adresse in einer der schönsten Gegenden von Tel Aviv, nur wenige Gehminuten von den Stränden, Rothschild und HaTahana entfernt. Eine Fläche von ca. 89m2 in Duplex, bietet es 3 helle Zimmer, eine moderne und warme Atmosphäre, sowie eine ideale Belichtung mit ungehindertem Blick. Die untere Ebene umfasst ein offenes Wohnzimmer mit Fenstern, Terrasse von 4 m2, integrierte Küche, MAMAD und Gästetoilette. Im Obergeschoss befindet sich eine Galerie im Loft-Stil, ein privates Jacuzzi, zusätzliches WC und eine Terrasse von 8 m2 mit herrlichem Meerblick. Das kürzlich renovierte Anwesen zeichnet sich durch seine Volumenoptimierung, Ruhe, Privatsphäre und erstklassige Lage aus, ideal für Hauptwohnsitz, Fuß-zu-Erde oder Investitionen. Preis: 7,000.000.

Standort auf der Karte

Tel-Aviv, Israel
Gesundheitspflege
Lebensmittelgeschäfte
Essen & Trinken
Freizeit

Hypotheken-Rechner

Zinssatz, %
Laufzeit des Darlehens, jahre
Kosten der Immobilie
Erste Zahlung, %
{{ initialPaymentCurrency }} USD
Bitte beachten Sie! Sie haben den Parameter Wohnkosten geändert in {{ differentPrice }}%. Dies wirkt sich auf die Relevanz der Berechnung der monatlichen Zahlungen für die aktuelle Immobilie aus. Zurücklegen
Zinssatz
{{ loanPercentValue.toLocaleString() }} %
Zinssatz
Darlehensbetrag
{{ mortgageAmount }} USD
Darlehensbetrag
Termin
{{ loanPeriodValue | pluralize("jahr", "jahre") }}
Termin
Monatliche Zahlung
{{ paymentPerMonth }} USD
Monatliche Zahlung
Ähnliche Komplexe
Wohnviertel Bonne affaire
Aschkelon, Israel
von
$266,475
Wohnviertel La perle rare appartement 5 pieces a vendre a la marina avec vue imprenable sur la mer d
Aschdod, Israel
von
$1,33M
Wohnviertel Bel appartement
Jerusalem, Israel
von
$2,23M
Wohnviertel Terrain a vendre dans un emplacement ideal
Regionalverwaltung Mateh Jehuda, Israel
von
$3,14M
Wohnviertel Superbe 2 pieces a vendre a deux pas de la mer et de dizengoff
Tel-Aviv, Israel
von
$987,525
Sie sehen gerade
Wohnquartier A vendre neve tzedek tel avivduplex unique avec vue mer degagee
Tel-Aviv, Israel
von
$2,19M
Stellen Sie alle Fragen, die Sie haben
Ihre Anfrage hinterlassen
Danke! Ihre Anfrage ist eingegangen
Ich habe Interesse an der Immobilie aus Ihrer Anzeige. Ich möchte mehr Informationen über das Objekt. Welche Kaufbedingungen gelten für Ausländer? Ich würde gerne eine Wohnung/ein Haus besichtigen. Ich möchte über den Gesamtpreis (inkl. Steuern, Vermittlungsgebühr, etc.) informiert werden. Ist ein Kauf auf Kredit/Hypothek möglich?
Zurück zu Eine Anfrage hinterlassen
Andere Komplexe
Wohnviertel Tres rare en centre ville de raanana piscinable
Wohnviertel Tres rare en centre ville de raanana piscinable
Wohnviertel Tres rare en centre ville de raanana piscinable
Wohnviertel Tres rare en centre ville de raanana piscinable
Wohnviertel Tres rare en centre ville de raanana piscinable
Alle anzeigen Wohnviertel Tres rare en centre ville de raanana piscinable
Wohnviertel Tres rare en centre ville de raanana piscinable
Ra’anana, Israel
von
$2,31M
Schönes Ferienhaus. 7 Zimmer. 3 Badezimmer. Vier Toiletten. Garten. Wir können dort einen Pool bauen. In einer sehr ruhigen Sackgasse. In der Nähe von Hasharon College und Lycee Ostrovsky
Immobilienagentur
Immobilier.co.il
Eine Anfrage stellen
Wohnviertel Un havre de calme lumineux a har homa espace confort et douceur de vie jerusalem immobilier 026786595
Wohnviertel Un havre de calme lumineux a har homa espace confort et douceur de vie jerusalem immobilier 026786595
Wohnviertel Un havre de calme lumineux a har homa espace confort et douceur de vie jerusalem immobilier 026786595
Wohnviertel Un havre de calme lumineux a har homa espace confort et douceur de vie jerusalem immobilier 026786595
Wohnviertel Un havre de calme lumineux a har homa espace confort et douceur de vie jerusalem immobilier 026786595
Wohnviertel Un havre de calme lumineux a har homa espace confort et douceur de vie jerusalem immobilier 026786595
Jerusalem, Israel
von
$811,965
In Har Homa, in einer ruhigen und begehrten Straße, bietet diese 3-Zimmer-Wohnung eine seltene Lebensqualität dank seiner drei hellen Ausstellungen (alle, aber Norden) und seine Terrasse von 9 m2 mit offenem Blick. Das Anwesen befindet sich im 4. Stock eines Neubaus mit Shabbat Aufzug, hat v…
Immobilienagentur
Immobilier.co.il
Eine Anfrage stellen
Wohnviertel A vendre appartement 3 pieces haut de gamme immeuble recent etage 4 avec vue degagee
Wohnviertel A vendre appartement 3 pieces haut de gamme immeuble recent etage 4 avec vue degagee
Wohnviertel A vendre appartement 3 pieces haut de gamme immeuble recent etage 4 avec vue degagee
Wohnviertel A vendre appartement 3 pieces haut de gamme immeuble recent etage 4 avec vue degagee
Wohnviertel A vendre appartement 3 pieces haut de gamme immeuble recent etage 4 avec vue degagee
Alle anzeigen Wohnviertel A vendre appartement 3 pieces haut de gamme immeuble recent etage 4 avec vue degagee
Wohnviertel A vendre appartement 3 pieces haut de gamme immeuble recent etage 4 avec vue degagee
Tel-Aviv, Israel
von
$1,66M
Zu verkaufen 3 Zimmer gehoben Straße Rambam mit offenem Blick * 3 Zimmer in einem Neubau * 78m2 * Balkon 6m2 * Parkett, Doppelverglasungsfenster etc... * Mamak * Möglichkeit zum Verkauf mit Geräten ausgestattet
Immobilienagentur
Immobilier.co.il
Eine Anfrage stellen
Realting.com
Gehen