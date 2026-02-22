  1. Realting.com
  2. Israel
  3. Tel-Aviv
  4. Wohnquartier 35 pieces a tel aviv proche de la plage et du parc ayarkon

Wohnquartier 35 pieces a tel aviv proche de la plage et du parc ayarkon

Tel-Aviv, Israel
von
$2,04M
;
3
Eine Anfrage hinterlassen
ID: 33453
Neue Gebäude-ID auf Realting
Letzte Aktualisierung: 20.02.26

Standort

Auf der Karte anzeigen
  • Grundstück
    Israel
  • Region / Bundesland
    Bezirk Tel-Aviv
  • Nachbarschaft
    Unterbezirk Tel Aviv
  • Stadt
    Tel-Aviv

Über den Komplex

Übertragen
Original anzeigen
Français Français
neue Wohnung in einem charmanten Gebäude ideal gelegen in der Nähe von Hayarkon Park und 400 m vom Strand im Herzen der Stadt in einer ruhigen Straße 2 Schritte von Geschäften und U-Bahn 3,5 Stück. 90 m2 Wohnfläche .terrace von 7m2 . High-End-Finishs .Bodenheizung. VRF Klimaanlage. Möglichkeit des Parkens im Gebäude

Standort auf der Karte

Tel-Aviv, Israel
Gesundheitspflege
Lebensmittelgeschäfte
Essen & Trinken
Freizeit

Hypotheken-Rechner

Zinssatz, %
Laufzeit des Darlehens, jahre
Kosten der Immobilie
Erste Zahlung, %
{{ initialPaymentCurrency }} USD
Bitte beachten Sie! Sie haben den Parameter Wohnkosten geändert in {{ differentPrice }}%. Dies wirkt sich auf die Relevanz der Berechnung der monatlichen Zahlungen für die aktuelle Immobilie aus. Zurücklegen
Zinssatz
{{ loanPercentValue.toLocaleString() }} %
Zinssatz
Darlehensbetrag
{{ mortgageAmount }} USD
Darlehensbetrag
Termin
{{ loanPeriodValue | pluralize("jahr", "jahre") }}
Termin
Monatliche Zahlung
{{ paymentPerMonth }} USD
Monatliche Zahlung
Ähnliche Komplexe
Wohnviertel A vendre superbe appartement 5 pieces a ashdod rue kineret youd alef
Aschdod, Israel
von
$1,00M
Wohnviertel Nouveau appartement tout neuf a vendre appartement de luxe avec fourniture et accessoir tous compris pas besoin de renover appartement pret a vous aceuillir avec vos valises appartement de 130 m2 haut de gamme 5 pieces situer en plein coeur
Aschdod, Israel
von
$1,07M
Wohnviertel Un rez de jardin jamais habite
Aschkelon, Israel
von
$799,425
Wohnviertel Superbe 3 pieces a soutine dans projet neuf avec parking et mamad
Tel-Aviv, Israel
von
$1,49M
Wohnviertel Prix en baisse
Jerusalem, Israel
von
$655,215
Sie sehen gerade
Wohnquartier 35 pieces a tel aviv proche de la plage et du parc ayarkon
Tel-Aviv, Israel
von
$2,04M
Stellen Sie alle Fragen, die Sie haben
Ihre Anfrage hinterlassen
Danke! Ihre Anfrage ist eingegangen
Ich habe Interesse an der Immobilie aus Ihrer Anzeige. Ich möchte mehr Informationen über das Objekt. Welche Kaufbedingungen gelten für Ausländer? Ich würde gerne eine Wohnung/ein Haus besichtigen. Ich möchte über den Gesamtpreis (inkl. Steuern, Vermittlungsgebühr, etc.) informiert werden. Ist ein Kauf auf Kredit/Hypothek möglich?
Zurück zu Eine Anfrage hinterlassen
Andere Komplexe
Wohnviertel Baka jerusalem
Wohnviertel Baka jerusalem
Wohnviertel Baka jerusalem
Wohnviertel Baka jerusalem
Wohnviertel Baka jerusalem
Wohnviertel Baka jerusalem
Wohnviertel Baka jerusalem
Jerusalem, Israel
von
$1,881
Immobilienagentur
Immobilier.co.il
Eine Anfrage stellen
Wohnviertel A ne pas manquer a renover au centre avec terrasse bien agence bonne occasion dans rue calme
Wohnviertel A ne pas manquer a renover au centre avec terrasse bien agence bonne occasion dans rue calme
Wohnviertel A ne pas manquer a renover au centre avec terrasse bien agence bonne occasion dans rue calme
Wohnviertel A ne pas manquer a renover au centre avec terrasse bien agence bonne occasion dans rue calme
Wohnviertel A ne pas manquer a renover au centre avec terrasse bien agence bonne occasion dans rue calme
Alle anzeigen Wohnviertel A ne pas manquer a renover au centre avec terrasse bien agence bonne occasion dans rue calme
Wohnviertel A ne pas manquer a renover au centre avec terrasse bien agence bonne occasion dans rue calme
Bat Yam, Israel
von
$830,775
Bat Yam - IDF Street Wohnung über West/Ost 4 Zimmer 106 m2 mit charmanter Terrasse von ca. 13m2 (1 Meister mit Bad + 2 Schlafzimmer davon 1 mamad) Parkplatz inklusive 4. Stock mit Aufzug Neubau in gutem Zustand und gut gepflegt. Highlights: Großes helles Wohnzimmer (es gibt derzeit eine kl…
Immobilienagentur
Immobilier.co.il
Eine Anfrage stellen
Wohnviertel Appartement 3 pieces de luxe spacieux avec une vue incroyable
Wohnviertel Appartement 3 pieces de luxe spacieux avec une vue incroyable
Wohnviertel Appartement 3 pieces de luxe spacieux avec une vue incroyable
Wohnviertel Appartement 3 pieces de luxe spacieux avec une vue incroyable
Wohnviertel Appartement 3 pieces de luxe spacieux avec une vue incroyable
Alle anzeigen Wohnviertel Appartement 3 pieces de luxe spacieux avec une vue incroyable
Wohnviertel Appartement 3 pieces de luxe spacieux avec une vue incroyable
Tel-Aviv, Israel
von
$3,29M
Zum Verkauf – 3-Zimmer-Wohnung mit Meerblick Tour Frishman Fläche: 91 m2 + Terrasse: 12 m2 Boden: 11., nordöstliche Ausrichtung (Seeblick) Teile: • Geräumiges Wohnzimmer • Sicheres Zimmer (Mamad) • Master Suite mit Bad Badezimmer: 2. Parkplatz: Ja Keller: 12 m2 Im Turm, Fitnessraum, 24/7 W…
Immobilienagentur
Immobilier.co.il
Eine Anfrage stellen
Realting.com
Gehen