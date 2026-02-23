  1. Realting.com
Neubauwohnungen in Unterbezirk Tel Aviv, Israel

Tel-Aviv
133
Bat Yam
24
Ramat Gan
2
Tel Aviv
171
Wohnviertel La perle rare t3 a tel aviv a 2 pas de la mer classe monument historique
Wohnviertel La perle rare t3 a tel aviv a 2 pas de la mer classe monument historique
Wohnviertel La perle rare t3 a tel aviv a 2 pas de la mer classe monument historique
Wohnviertel La perle rare t3 a tel aviv a 2 pas de la mer classe monument historique
Wohnviertel La perle rare t3 a tel aviv a 2 pas de la mer classe monument historique
Tel-Aviv, Israel
von
$1,44M
Tel-Aviv, Israel
von
$1,44M
Immobilienagentur
Immobilier.co.il
Wohnviertel Grand 5 pieces dans une belle avenue a cote de kikar hamedina avec parking
Wohnviertel Grand 5 pieces dans une belle avenue a cote de kikar hamedina avec parking
Wohnviertel Grand 5 pieces dans une belle avenue a cote de kikar hamedina avec parking
Wohnviertel Grand 5 pieces dans une belle avenue a cote de kikar hamedina avec parking
Wohnviertel Grand 5 pieces dans une belle avenue a cote de kikar hamedina avec parking
Wohnviertel Grand 5 pieces dans une belle avenue a cote de kikar hamedina avec parking
Tel-Aviv, Israel
von
$2,95M
In der 3 Zion Boulevard Street, einer renommierten und hochbegehrten Adresse. Eine einzigartige, geräumige, helle und schöne Wohnung! Im 5. Stock genießt diese Wohnung einen ausgezeichneten Verkehr auf vier Achsen! Eine 5-Zimmer-Wohnung mit großem Potenzial und idealer Anordnung. Baufläc…
Wohnviertel Appartement 4 5 pieces avec vue mer dans le complexe gan hair bat yam
Wohnviertel Appartement 4 5 pieces avec vue mer dans le complexe gan hair bat yam
Wohnviertel Appartement 4 5 pieces avec vue mer dans le complexe gan hair bat yam
Wohnviertel Appartement 4 5 pieces avec vue mer dans le complexe gan hair bat yam
Wohnviertel Appartement 4 5 pieces avec vue mer dans le complexe gan hair bat yam
Bat Yam, Israel
von
$1,25M
Immobilienagentur
Immobilier.co.il
Bat Yam, Israel
von
$1,25M
Wohnviertel A vendre charmant 2 pieces tel aviv rue dizengoff
Wohnviertel A vendre charmant 2 pieces tel aviv rue dizengoff
Wohnviertel A vendre charmant 2 pieces tel aviv rue dizengoff
Wohnviertel A vendre charmant 2 pieces tel aviv rue dizengoff
Wohnviertel A vendre charmant 2 pieces tel aviv rue dizengoff
Wohnviertel A vendre charmant 2 pieces tel aviv rue dizengoff
Tel-Aviv, Israel
von
$1,18M
Ideal gelegen im Herzen von Tel Aviv, auf der renommierten Dizengoff Straße, an der Kreuzung von Jabotinsky und Bazel Straßen, einer der beliebtesten Gegenden der Stadt, bekannt für ihre Cafés, Geschäfte und einzigartige Atmosphäre. Wohnung in einem kürzlich renovierten Gebäude im Rahmen de…
Wohnviertel Appartement de luxe a vendre namal port tel aviv
Wohnviertel Appartement de luxe a vendre namal port tel aviv
Wohnviertel Appartement de luxe a vendre namal port tel aviv
Wohnviertel Appartement de luxe a vendre namal port tel aviv
Wohnviertel Appartement de luxe a vendre namal port tel aviv
Tel-Aviv, Israel
von
$6,52M
Luxus-Apartment zum Verkauf 4,5 Zimmer Außergewöhnliche Residenz sehr High-End im Herzen der Namal de Tel Aviv gelegen, bietet einen atemberaubenden Panoramablick auf das Meer, auf jeden Fall unverbaut. Details der Immobilie Innenfläche: 177 m2 Balkon: 18 m2 Boden: 6. Parkplatz: 2 Plä…
Wohnviertel Superbe 3 pieces dans un immeuble neuf pres de kikar rabin avec mamad ascenseurs parking et cave
Wohnviertel Superbe 3 pieces dans un immeuble neuf pres de kikar rabin avec mamad ascenseurs parking et cave
Wohnviertel Superbe 3 pieces dans un immeuble neuf pres de kikar rabin avec mamad ascenseurs parking et cave
Wohnviertel Superbe 3 pieces dans un immeuble neuf pres de kikar rabin avec mamad ascenseurs parking et cave
Wohnviertel Superbe 3 pieces dans un immeuble neuf pres de kikar rabin avec mamad ascenseurs parking et cave
Wohnviertel Superbe 3 pieces dans un immeuble neuf pres de kikar rabin avec mamad ascenseurs parking et cave
Tel-Aviv, Israel
von
$1,72M
Das Hotel liegt an der 9 Barry Street, in einem neuen Gebäude des Stehens. Schöne 3-Zimmer-Wohnung von 85 m2 mit Balkon von 12 m2. Zweiter Stock, zurück. 2 Schlafzimmer und 2 Badezimmer. Zwei Aufzüge. Cadastral Parkplatz und Keller
Wohnviertel Magnifique penthouse avec piscine au centre de tel aviv
Wohnviertel Magnifique penthouse avec piscine au centre de tel aviv
Wohnviertel Magnifique penthouse avec piscine au centre de tel aviv
Wohnviertel Magnifique penthouse avec piscine au centre de tel aviv
Wohnviertel Magnifique penthouse avec piscine au centre de tel aviv
Wohnviertel Magnifique penthouse avec piscine au centre de tel aviv
Tel-Aviv, Israel
von
$6,58M
Dieses Penthouse stellt den ultimativen Luxus in Tel Aviv dar und bietet eine harmonische Mischung aus anspruchsvollem Design und privilegierter Lage. In einer ruhigen Straße in der Nähe von Kikar HaMedina gelegen, bietet diese Residenz einen einfachen Zugang zu lebhaften Cafés, Kindergärten…
Wohnviertel A louer immeuble neuf entree debut janvier
Wohnviertel A louer immeuble neuf entree debut janvier
Wohnviertel A louer immeuble neuf entree debut janvier
Wohnviertel A louer immeuble neuf entree debut janvier
Wohnviertel A louer immeuble neuf entree debut janvier
Tel-Aviv, Israel
von
$4,389
Immobilienagentur
Immobilier.co.il
Tel-Aviv, Israel
von
$4,389
Wohnviertel A vendre appartement 3 pieces haut de gamme immeuble recent etage 4 avec vue degagee
Wohnviertel A vendre appartement 3 pieces haut de gamme immeuble recent etage 4 avec vue degagee
Wohnviertel A vendre appartement 3 pieces haut de gamme immeuble recent etage 4 avec vue degagee
Wohnviertel A vendre appartement 3 pieces haut de gamme immeuble recent etage 4 avec vue degagee
Wohnviertel A vendre appartement 3 pieces haut de gamme immeuble recent etage 4 avec vue degagee
Wohnviertel A vendre appartement 3 pieces haut de gamme immeuble recent etage 4 avec vue degagee
Tel-Aviv, Israel
von
$1,66M
Zu verkaufen 3 Zimmer gehoben Straße Rambam mit offenem Blick * 3 Zimmer in einem Neubau * 78m2 * Balkon 6m2 * Parkett, Doppelverglasungsfenster etc... * Mamak * Möglichkeit zum Verkauf mit Geräten ausgestattet Hohe Rentabilität bei der Vermietung AirbnB weil hohe Nachfrage- und Belegungsra…
Wohnviertel Superbe 2 pieces a vendre a deux pas de la mer
Wohnviertel Superbe 2 pieces a vendre a deux pas de la mer
Wohnviertel Superbe 2 pieces a vendre a deux pas de la mer
Wohnviertel Superbe 2 pieces a vendre a deux pas de la mer
Wohnviertel Superbe 2 pieces a vendre a deux pas de la mer
Wohnviertel Superbe 2 pieces a vendre a deux pas de la mer
Tel-Aviv, Israel
von
$940,500
8 Mapu Street ausschließlich zum Verkauf Schöne 2-Zimmer-Wohnung komplett renoviert! In einem geheimen Gebäude, Wohnung von 47 m2 im Erdgeschoss, 2 Minuten vom Meer. Ideal für Investitionen oder Hauptwohnsitz
Wohnviertel Penthouse exceptionnel dans un emplacement exclusif
Wohnviertel Penthouse exceptionnel dans un emplacement exclusif
Wohnviertel Penthouse exceptionnel dans un emplacement exclusif
Wohnviertel Penthouse exceptionnel dans un emplacement exclusif
Wohnviertel Penthouse exceptionnel dans un emplacement exclusif
Wohnviertel Penthouse exceptionnel dans un emplacement exclusif
Ramat Gan, Israel
von
$3,65M
Das Hotel liegt im Ladengebäude "Ma'ale HaTzofim" in Ramat Gan, entworfen und gebaut von der berühmten Architekturfirma "Feigin Architects". Das Gebäude wurde 2020 fertig gestellt und gilt als ein renommiertes und einzigartiges Projekt mit einem der höchsten Baustandards in Israel. Das Gebäu…
Wohnviertel Magnifique 5 pieces dans un immeuble neuf au calme pres de kikar hamedina
Wohnviertel Magnifique 5 pieces dans un immeuble neuf au calme pres de kikar hamedina
Wohnviertel Magnifique 5 pieces dans un immeuble neuf au calme pres de kikar hamedina
Tel-Aviv, Israel
von
$2,38M
5 Hevra Hadasha Straße Ruhige Straße bei Kikar Hamedina und Hauptstraßen. In einem neuen Projekt im Bau durch einen Immobilienfonds! Schöne ruhige und helle Wohnung 5 Zimmer (einschließlich Keller) 5. Stock (sehr hoch) 121 m2 plus ein Balkon von 12 m2 mit offener und unverbauter Aussicht! Re…
Wohnviertel Tres rare tel aviv yaffo residence haut de gamme avec piscine
Wohnviertel Tres rare tel aviv yaffo residence haut de gamme avec piscine
Wohnviertel Tres rare tel aviv yaffo residence haut de gamme avec piscine
Wohnviertel Tres rare tel aviv yaffo residence haut de gamme avec piscine
Wohnviertel Tres rare tel aviv yaffo residence haut de gamme avec piscine
Wohnviertel Tres rare tel aviv yaffo residence haut de gamme avec piscine
Tel-Aviv, Israel
von
$1,38M
Niche im Herzen einer grünen Residenz mit Meerwasserpool .eine Wohnung von 2 Zimmern mit Meerblick. bitte rerachichi sein. Die Residenz ist wunderschön direkt hinter dem Hafen von Yaffo. Meerwasserpool. Spa. sehr großer Keller. 1 Parkplatz. Mamas inklusive
Wohnviertel Beau 4 pieces dans un nouvel immeuble du nouveau nord pres de la place basel avec mamad balcon et parking
Wohnviertel Beau 4 pieces dans un nouvel immeuble du nouveau nord pres de la place basel avec mamad balcon et parking
Wohnviertel Beau 4 pieces dans un nouvel immeuble du nouveau nord pres de la place basel avec mamad balcon et parking
Wohnviertel Beau 4 pieces dans un nouvel immeuble du nouveau nord pres de la place basel avec mamad balcon et parking
Wohnviertel Beau 4 pieces dans un nouvel immeuble du nouveau nord pres de la place basel avec mamad balcon et parking
Wohnviertel Beau 4 pieces dans un nouvel immeuble du nouveau nord pres de la place basel avec mamad balcon et parking
Tel-Aviv, Israel
von
$2,13M
Neu zum exklusiven Verkauf! 9 Professor Shor Street In einem neuen Immobilienprogramm unterschrieben Adam Shuster Geräumige 4-Zimmer-Wohnung Wohnfläche von 98 m2 + Sonnenterrasse von 12 m2! 4. Stock (Gebäude mit 2 Aufzügen) Die Wohnung ist dank ihrer großen Fenster sehr hell. Renovierte Küc…
Wohnviertel Penthouse duplex a vendre rue king georges a 2 pas du shouk hacarmel
Wohnviertel Penthouse duplex a vendre rue king georges a 2 pas du shouk hacarmel
Wohnviertel Penthouse duplex a vendre rue king georges a 2 pas du shouk hacarmel
Wohnviertel Penthouse duplex a vendre rue king georges a 2 pas du shouk hacarmel
Wohnviertel Penthouse duplex a vendre rue king georges a 2 pas du shouk hacarmel
Wohnviertel Penthouse duplex a vendre rue king georges a 2 pas du shouk hacarmel
Tel-Aviv, Israel
von
$3,10M
Nur wenige Schritte von Shouk HaCarmel, Shenkin Street, Rothschild Boulevard und 5 Gehminuten vom Strand entfernt befindet sich dieses einzigartige Duplex-Penthouse in einer komplett renovierten Straße, in einem neuen Boutique-Gebäude mit erhaltener Architektur, im 5. Stock mit Aufzug. Haup…
Wohnviertel Appartement 3 pieces renove proche mer kerem hatemanim tel aviv
Wohnviertel Appartement 3 pieces renove proche mer kerem hatemanim tel aviv
Wohnviertel Appartement 3 pieces renove proche mer kerem hatemanim tel aviv
Wohnviertel Appartement 3 pieces renove proche mer kerem hatemanim tel aviv
Wohnviertel Appartement 3 pieces renove proche mer kerem hatemanim tel aviv
Tel-Aviv, Israel
von
$1,33M
Immobilienagentur
Immobilier.co.il
Tel-Aviv, Israel
von
$1,33M
Wohnviertel Superbe 4 pieces duplex penthouse dans le lev hair avec mamad et parking
Wohnviertel Superbe 4 pieces duplex penthouse dans le lev hair avec mamad et parking
Wohnviertel Superbe 4 pieces duplex penthouse dans le lev hair avec mamad et parking
Wohnviertel Superbe 4 pieces duplex penthouse dans le lev hair avec mamad et parking
Wohnviertel Superbe 4 pieces duplex penthouse dans le lev hair avec mamad et parking
Wohnviertel Superbe 4 pieces duplex penthouse dans le lev hair avec mamad et parking
Tel-Aviv, Israel
von
$2,48M
Für exklusiven Verkauf Im Herzen der Stadt, 57 rue Melchett In der Nähe von Ben Zion Boulevard und ein paar Schritte von Rothschild Boulevard In einem neuen Boutique-Gebäude Wunderschönes Duplex-Penthouse, geschmackvoll eingerichtet 4 Zimmer, 5. Stock, Westansicht 112 m2 + etwa 32 m2 sonnig…
Wohnviertel 2 pieces aere et lumineux nord tlv 1 minute de la plage et du namal ben yehuda dizengoff super investissement loyer mensuel 7500 nis
Wohnviertel 2 pieces aere et lumineux nord tlv 1 minute de la plage et du namal ben yehuda dizengoff super investissement loyer mensuel 7500 nis
Wohnviertel 2 pieces aere et lumineux nord tlv 1 minute de la plage et du namal ben yehuda dizengoff super investissement loyer mensuel 7500 nis
Wohnviertel 2 pieces aere et lumineux nord tlv 1 minute de la plage et du namal ben yehuda dizengoff super investissement loyer mensuel 7500 nis
Wohnviertel 2 pieces aere et lumineux nord tlv 1 minute de la plage et du namal ben yehuda dizengoff super investissement loyer mensuel 7500 nis
Wohnviertel 2 pieces aere et lumineux nord tlv 1 minute de la plage et du namal ben yehuda dizengoff super investissement loyer mensuel 7500 nis
Tel-Aviv, Israel
von
$830,775
Ausgezeichnete Investitionen im Norden von Tel Aviv und sehr angenehm zu leben. In einem neuen Ladengebäude nach TAMA - hochstehende - 2 Zimmer von 45 m2 renoviert und optimiert von einem Architekten - 3 Meter hoch unter Decke - ruhig und hell gegenüber Süd - voll möbliert - Shelter im Gebäu…
Wohnviertel Residence zamenhof complexe prive de luxe
Wohnviertel Residence zamenhof complexe prive de luxe
Wohnviertel Residence zamenhof complexe prive de luxe
Wohnviertel Residence zamenhof complexe prive de luxe
Wohnviertel Residence zamenhof complexe prive de luxe
Wohnviertel Residence zamenhof complexe prive de luxe
Herzliya, Israel
von
$16,46M
Die Zamenhof Residence ist ein außergewöhnliches Anwesen, das Privatsphäre, Luxus und Komfort auf höchstem Niveau verkörpert. In der ruhigen und pastoralen Gegend von Herzliya B, in der Nähe der renommierten Kfar Shmaryahu, genießt es eine privilegierte Lage in einer der beliebtesten Gegende…
Wohnviertel Vivre comme dans un village au calme au coeur de lamerican colony 2 pieces balcon
Wohnviertel Vivre comme dans un village au calme au coeur de lamerican colony 2 pieces balcon
Wohnviertel Vivre comme dans un village au calme au coeur de lamerican colony 2 pieces balcon
Wohnviertel Vivre comme dans un village au calme au coeur de lamerican colony 2 pieces balcon
Wohnviertel Vivre comme dans un village au calme au coeur de lamerican colony 2 pieces balcon
Wohnviertel Vivre comme dans un village au calme au coeur de lamerican colony 2 pieces balcon
Tel-Aviv, Israel
von
$1,07M
ZU VERKAUFEN – 2 TEIL – AMERICAN COLONY – TEL-AVIV Ferienwohnung 50 m2 + Terrasse 7 m2, in neuem Hochhaus Gelegen im 1. Stock, in absoluter Ruhe, Geisterdorf in der Mitte der Stadt Helles Wohnzimmer mit offener Küche Geräumiges Zimmer (Mamad inbegriffen) Zu Fuß: Alma Strand, Jaffa, Neve T…
Wohnviertel ExclusivitE A vendre
Wohnviertel ExclusivitE A vendre
Wohnviertel ExclusivitE A vendre
Wohnviertel ExclusivitE A vendre
Wohnviertel ExclusivitE A vendre
Wohnviertel ExclusivitE A vendre
Tel-Aviv, Israel
von
$3,10M
EXCLUSIVENESS – VERKAUF ?? Shenkin, in der Nähe des Carmel Marktes Premium Lage – ein paar Schritte vom Rothschild Boulevard, dem Carmel Market und dem Meer entfernt. Duplex Penthouse befindet sich in einem neuen Ladengebäude mit Aufzug. ✨ Hauptmerkmale: • 135 m2 überdacht + 46 m2 Terras…
Wohnviertel A ne pas manquer a renover au centre avec terrasse bien agence bonne occasion dans rue calme
Wohnviertel A ne pas manquer a renover au centre avec terrasse bien agence bonne occasion dans rue calme
Wohnviertel A ne pas manquer a renover au centre avec terrasse bien agence bonne occasion dans rue calme
Wohnviertel A ne pas manquer a renover au centre avec terrasse bien agence bonne occasion dans rue calme
Wohnviertel A ne pas manquer a renover au centre avec terrasse bien agence bonne occasion dans rue calme
Wohnviertel A ne pas manquer a renover au centre avec terrasse bien agence bonne occasion dans rue calme
Bat Yam, Israel
von
$830,775
Bat Yam - IDF Street Wohnung über West/Ost 4 Zimmer 106 m2 mit charmanter Terrasse von ca. 13m2 (1 Meister mit Bad + 2 Schlafzimmer davon 1 mamad) Parkplatz inklusive 4. Stock mit Aufzug Neubau in gutem Zustand und gut gepflegt. Highlights: Großes helles Wohnzimmer (es gibt derzeit eine kl…
Wohnviertel Rez de chaussee avec terrasse au coeur de shenkin tel aviv
Wohnviertel Rez de chaussee avec terrasse au coeur de shenkin tel aviv
Wohnviertel Rez de chaussee avec terrasse au coeur de shenkin tel aviv
Wohnviertel Rez de chaussee avec terrasse au coeur de shenkin tel aviv
Wohnviertel Rez de chaussee avec terrasse au coeur de shenkin tel aviv
Wohnviertel Rez de chaussee avec terrasse au coeur de shenkin tel aviv
Tel-Aviv, Israel
von
$1,41M
Wohnviertel A vendre appartement 3 pieces rue balfour bat yam a 400m de la mer
Wohnviertel A vendre appartement 3 pieces rue balfour bat yam a 400m de la mer
Wohnviertel A vendre appartement 3 pieces rue balfour bat yam a 400m de la mer
Wohnviertel A vendre appartement 3 pieces rue balfour bat yam a 400m de la mer
Wohnviertel A vendre appartement 3 pieces rue balfour bat yam a 400m de la mer
Wohnviertel A vendre appartement 3 pieces rue balfour bat yam a 400m de la mer
Bat Yam, Israel
von
$539,220
Im Herzen von Bat Yam, auf einer sehr beliebten zentralen Straße, genießt diese Wohnung eine ideale Lage: nur 400 Meter vom Meer und in der Nähe aller Annehmlichkeiten des Alltags, Geschäfte und Transport. Ferienwohnung 3 Zimmer hell 74m2 3. Stock mit Aufzug Zentrale Lage, in der Nähe von M…
Wohnviertel Superbe appartment de 140m2 a vendre tour naharda
Wohnviertel Superbe appartment de 140m2 a vendre tour naharda
Wohnviertel Superbe appartment de 140m2 a vendre tour naharda
Wohnviertel Superbe appartment de 140m2 a vendre tour naharda
Wohnviertel Superbe appartment de 140m2 a vendre tour naharda
Wohnviertel Superbe appartment de 140m2 a vendre tour naharda
Tel-Aviv, Israel
von
$2,98M
ausschließlich zum Verkauf Im neuen Nordviertel Im renommierten Nehardea Tower Auf der 11. Etage, offene und grüne Aussicht Blick auf die Straße 4.5 Zimmerwohnung mit großem Gemeinschaftsbereich 127.6 m2 + 12 m2 sonnige Terrasse Das Apartment ist dreifach klimatisiert. Sehr hell und ruhig Es…
Wohnviertel A vendre penthouse masarik bat yam deuxieme ligne mer vue incroyable
Wohnviertel A vendre penthouse masarik bat yam deuxieme ligne mer vue incroyable
Wohnviertel A vendre penthouse masarik bat yam deuxieme ligne mer vue incroyable
Wohnviertel A vendre penthouse masarik bat yam deuxieme ligne mer vue incroyable
Wohnviertel A vendre penthouse masarik bat yam deuxieme ligne mer vue incroyable
Wohnviertel A vendre penthouse masarik bat yam deuxieme ligne mer vue incroyable
Bat Yam, Israel
von
$1,80M
Wohnviertel Grand 4 pieces a renover dans le centre de tel aviv au calme superbe opportunitee
Wohnviertel Grand 4 pieces a renover dans le centre de tel aviv au calme superbe opportunitee
Wohnviertel Grand 4 pieces a renover dans le centre de tel aviv au calme superbe opportunitee
Wohnviertel Grand 4 pieces a renover dans le centre de tel aviv au calme superbe opportunitee
Tel-Aviv, Israel
von
$1,41M
Neu im Verkauf ausschließlich Im Herzen der Stadt, ruhige und charmante Straße in der Nähe der Theater 12 Yosef Eliyahu Street Wohnung von 111 m2, 1. Stock mit Aufzug komplett renoviert Dreifache Exposition (Ost, West und Süd) Umgeben von Grün
Wohnviertel Charmant appartement au coeur de tel aviv
Wohnviertel Charmant appartement au coeur de tel aviv
Wohnviertel Charmant appartement au coeur de tel aviv
Wohnviertel Charmant appartement au coeur de tel aviv
Wohnviertel Charmant appartement au coeur de tel aviv
Wohnviertel Charmant appartement au coeur de tel aviv
Tel-Aviv, Israel
von
$1,10M
Diese charmante Wohnung im Herzen von Tel Aviv bietet eine außergewöhnliche Gelegenheit für beide Investoren und diejenigen, die eine private Residenz suchen. Ideal gelegen, nur fünf Gehminuten vom Strand entfernt, liegt es zwischen dem bezaubernden Viertel Neve Tzedek und dem lebhaften Vier…
Wohnviertel Superbe duplex avec 45m2 de toit en plein coeur de tel aviv
Wohnviertel Superbe duplex avec 45m2 de toit en plein coeur de tel aviv
Wohnviertel Superbe duplex avec 45m2 de toit en plein coeur de tel aviv
Wohnviertel Superbe duplex avec 45m2 de toit en plein coeur de tel aviv
Wohnviertel Superbe duplex avec 45m2 de toit en plein coeur de tel aviv
Wohnviertel Superbe duplex avec 45m2 de toit en plein coeur de tel aviv
Tel-Aviv, Israel
von
$2,07M
Einzigartige Duplex-Penthouse-Wohnung, ideal gelegen auf der 4. und oberen Etage. Umgeben von Grün. 3 Zimmer2 Badezimmer und WC. 1. Ebene: großes Wohnzimmer mit Küche, Ein weiteres Zimmer mit Bad und WC. 71 m2 + Balkon von etwa 2 m2. 2. Ebene: besonders luxuriöse Elternsuite (ca. 25 m2). Zug…
Wohnviertel A vendre superbe appartement 4 pieces en deuxieme ligne de mer avec vue mer
Wohnviertel A vendre superbe appartement 4 pieces en deuxieme ligne de mer avec vue mer
Wohnviertel A vendre superbe appartement 4 pieces en deuxieme ligne de mer avec vue mer
Wohnviertel A vendre superbe appartement 4 pieces en deuxieme ligne de mer avec vue mer
Wohnviertel A vendre superbe appartement 4 pieces en deuxieme ligne de mer avec vue mer
Wohnviertel A vendre superbe appartement 4 pieces en deuxieme ligne de mer avec vue mer
Bat Yam, Israel
von
$971,850
Wohnviertel A vendre 2 pieces tel aviv rue elifelet entre neve tzedek et florentine
Wohnviertel A vendre 2 pieces tel aviv rue elifelet entre neve tzedek et florentine
Wohnviertel A vendre 2 pieces tel aviv rue elifelet entre neve tzedek et florentine
Wohnviertel A vendre 2 pieces tel aviv rue elifelet entre neve tzedek et florentine
Wohnviertel A vendre 2 pieces tel aviv rue elifelet entre neve tzedek et florentine
Wohnviertel A vendre 2 pieces tel aviv rue elifelet entre neve tzedek et florentine
Tel-Aviv, Israel
von
$1,11M
Dieses Apartment befindet sich an der Kreuzung von Neve Tzedek, Florentine und dem Charles Clore Park, nur wenige Gehminuten vom Meer, dem Carmel-Markt und dem lebhaften Herzen von Tel Aviv entfernt. Elifelet Street ist bekannt für seine ruhige und Wohnatmosphäre und bietet direkten Zugang …
Wohnviertel Appartement 3 pieces a vendre rue frishman tel aviv
Wohnviertel Appartement 3 pieces a vendre rue frishman tel aviv
Wohnviertel Appartement 3 pieces a vendre rue frishman tel aviv
Wohnviertel Appartement 3 pieces a vendre rue frishman tel aviv
Wohnviertel Appartement 3 pieces a vendre rue frishman tel aviv
Wohnviertel Appartement 3 pieces a vendre rue frishman tel aviv
Tel-Aviv, Israel
von
$1,60M
Dieses Apartment befindet sich in der Frishman Street, nur wenige Gehminuten vom Meer entfernt und bietet eine außergewöhnliche Lage im Herzen von Tel Aviv. Die sehr begehrte Straße bietet sofortigen Zugang zu Stränden, Cafés, Restaurants und renommierten Hotels, während weiterhin angenehm …
Wohnviertel A vendre appartement 3 pieces haut de gamme immeuble recent etage 4 avec vue degagee
Wohnviertel A vendre appartement 3 pieces haut de gamme immeuble recent etage 4 avec vue degagee
Wohnviertel A vendre appartement 3 pieces haut de gamme immeuble recent etage 4 avec vue degagee
Wohnviertel A vendre appartement 3 pieces haut de gamme immeuble recent etage 4 avec vue degagee
Wohnviertel A vendre appartement 3 pieces haut de gamme immeuble recent etage 4 avec vue degagee
Wohnviertel A vendre appartement 3 pieces haut de gamme immeuble recent etage 4 avec vue degagee
Tel-Aviv, Israel
von
$1,66M
Zu verkaufen 3 Zimmer gehoben Straße Rambam mit offenem Blick * 3 Zimmer in einem Neubau * 78m2 * Balkon 6m2 * Parkett, Doppelverglasungsfenster etc... * Mamak * Möglichkeit zum Verkauf mit Geräten ausgestattet
Wohnviertel Avec terrasse luxueux neuf proche de la mer
Wohnviertel Avec terrasse luxueux neuf proche de la mer
Wohnviertel Avec terrasse luxueux neuf proche de la mer
Wohnviertel Avec terrasse luxueux neuf proche de la mer
Wohnviertel Avec terrasse luxueux neuf proche de la mer
Wohnviertel Avec terrasse luxueux neuf proche de la mer
Tel-Aviv, Israel
von
$1,65M
Schöne neue 3-Zimmer-Wohnung befindet sich im 2. Stock eines modernen Gebäudes, genießen hervorragende Helligkeit dank seiner Eckposition. Details zum Objekt: • Wohnfläche : 60 m2 • Terrassen: 13 m2 • 2. Stock mit Aufzug • Parkplatz inklusive • High-End-Oberflächen Fortgeschrittene Automati…
Wohnviertel Rare opportunite dinvestissement magnifique 2 pieces entierement amenage par un architecte designer dans le prestigieux projet yossi avrahami a noga
Wohnviertel Rare opportunite dinvestissement magnifique 2 pieces entierement amenage par un architecte designer dans le prestigieux projet yossi avrahami a noga
Wohnviertel Rare opportunite dinvestissement magnifique 2 pieces entierement amenage par un architecte designer dans le prestigieux projet yossi avrahami a noga
Tel-Aviv, Israel
von
$1,32M
Schön 2. Zimmer + Balkon; Hergestellt von einem renommierten Designer-Architekten im renommierten Projekt von Yossi Avrahami in NOGA, gegenüber dem Strand, umgeben von trendigen Café, Restaurants, Weinbars, Künstler-Workshops und Theater. Zugang zum Arbeitsraum, Fitnessraum und Pilates Zimme…
Wohnviertel Superbe 4 pieces dans un projet neuf pres de kikar rabin
Wohnviertel Superbe 4 pieces dans un projet neuf pres de kikar rabin
Wohnviertel Superbe 4 pieces dans un projet neuf pres de kikar rabin
Wohnviertel Superbe 4 pieces dans un projet neuf pres de kikar rabin
Wohnviertel Superbe 4 pieces dans un projet neuf pres de kikar rabin
Tel-Aviv, Israel
von
$2,04M
Zu verkaufen bei 29 rue Bari, eine angesehene und gesuchte Adresse. In der Nähe der Straßenbahn. Im renommierten Immobilienprogramm TAMA des Entwickler Boulevard, derzeit in der Bauphase (Zahlung der Kosten und Erhalt der bevorstehenden Baugenehmigung) ! 4-Zimmer-Wohnung (119 m2 Wohnfläche +…
Wohnviertel Exceptionnel architecte interieur luxueux
Wohnviertel Exceptionnel architecte interieur luxueux
Wohnviertel Exceptionnel architecte interieur luxueux
Wohnviertel Exceptionnel architecte interieur luxueux
Wohnviertel Exceptionnel architecte interieur luxueux
Wohnviertel Exceptionnel architecte interieur luxueux
Tel-Aviv, Israel
von
$3,10M
Schöne Wohnung im 15. Stock. Atemberaubender Blick auf alle Tel Aviv und das Meer. Inneneinrichtung. Schwimmbad, Fitnessraum und Terrasse im 48. Stock. Das Apartment verfügt über 2 Schlafzimmer und das Mamad verwandelt sich in ein Ankleidezimmer. Wohnzimmer, Essbereich und Küche in weichen u…
Wohnviertel 3 pieces lumineux kerem hatemanim geula gazoz beach shouk hacarmel rue calme et ensoleillee a 1 minute de la plage
Wohnviertel 3 pieces lumineux kerem hatemanim geula gazoz beach shouk hacarmel rue calme et ensoleillee a 1 minute de la plage
Wohnviertel 3 pieces lumineux kerem hatemanim geula gazoz beach shouk hacarmel rue calme et ensoleillee a 1 minute de la plage
Wohnviertel 3 pieces lumineux kerem hatemanim geula gazoz beach shouk hacarmel rue calme et ensoleillee a 1 minute de la plage
Wohnviertel 3 pieces lumineux kerem hatemanim geula gazoz beach shouk hacarmel rue calme et ensoleillee a 1 minute de la plage
Wohnviertel 3 pieces lumineux kerem hatemanim geula gazoz beach shouk hacarmel rue calme et ensoleillee a 1 minute de la plage
Tel-Aviv, Israel
von
$1,13M
Ausgezeichnete Investition und sehr angenehm zu leben In einer ruhigen und sonnigen Straße, eine Minute vom Strand und dem Hacarmel Markt, 3 luftige Zimmer von 72m2 mit 3 Meter hoch unter Decke, sehr hell 4 Luftbelichtungen, geschlossener Balkon mit Möglichkeit der Öffnung, auf dem 2. hohen …
Wohnviertel Penthouse spectaculaire dans un immeuble neuf 2021 A deux pas du shuk hacarmel amp nahalat binyamin
Wohnviertel Penthouse spectaculaire dans un immeuble neuf 2021 A deux pas du shuk hacarmel amp nahalat binyamin
Wohnviertel Penthouse spectaculaire dans un immeuble neuf 2021 A deux pas du shuk hacarmel amp nahalat binyamin
Wohnviertel Penthouse spectaculaire dans un immeuble neuf 2021 A deux pas du shuk hacarmel amp nahalat binyamin
Tel-Aviv, Israel
von
$3,29M
Spektakuläres Penthouse in einem neuen Gebäude (2021) – in der Nähe von Shuk HaCarmel & Nahalat Binyamin In der Gruzenberg Street, nur wenige Schritte vom Markt, dem Strand und den pulsierenden Orten in Tel Aviv, bietet dieses seltene Penthouse eine perfekte Mischung aus Luxus, Komfort und …
Wohnviertel Superbe 2 pieces a vendre a deux pas de la mer et de dizengoff
Wohnviertel Superbe 2 pieces a vendre a deux pas de la mer et de dizengoff
Wohnviertel Superbe 2 pieces a vendre a deux pas de la mer et de dizengoff
Wohnviertel Superbe 2 pieces a vendre a deux pas de la mer et de dizengoff
Wohnviertel Superbe 2 pieces a vendre a deux pas de la mer et de dizengoff
Wohnviertel Superbe 2 pieces a vendre a deux pas de la mer et de dizengoff
Tel-Aviv, Israel
von
$987,525
Exklusiver Verkauf: Micha Street, Old North, Quiet and Border View In einem geheimen Gebäude, typisch für Tel Aviv, im 2. Stock, eine schöne 2-Zimmer-Wohnung hell und gut erhalten. Wohnfläche von ca. 60 m2 + sonnige Terrasse von ca. 7 m2. Die Wohnung, im Licht gebadet, bietet großes Potenzi…
Wohnviertel Half floor luxury sky villa infinity tower tel aviv
Wohnviertel Half floor luxury sky villa infinity tower tel aviv
Wohnviertel Half floor luxury sky villa infinity tower tel aviv
Wohnviertel Half floor luxury sky villa infinity tower tel aviv
Wohnviertel Half floor luxury sky villa infinity tower tel aviv
Wohnviertel Half floor luxury sky villa infinity tower tel aviv
Tel-Aviv, Israel
von
$8,62M
Wohnviertel Magnifique 2 pieces en rez de jardin jardin privatif de 50 m
Wohnviertel Magnifique 2 pieces en rez de jardin jardin privatif de 50 m
Wohnviertel Magnifique 2 pieces en rez de jardin jardin privatif de 50 m
Bat Yam, Israel
von
$815,100
Wohnviertel A vendre 3 pieces renove spacieux et hauts plafonds rue frishman
Wohnviertel A vendre 3 pieces renove spacieux et hauts plafonds rue frishman
Wohnviertel A vendre 3 pieces renove spacieux et hauts plafonds rue frishman
Wohnviertel A vendre 3 pieces renove spacieux et hauts plafonds rue frishman
Wohnviertel A vendre 3 pieces renove spacieux et hauts plafonds rue frishman
Wohnviertel A vendre 3 pieces renove spacieux et hauts plafonds rue frishman
Tel-Aviv, Israel
von
$1,77M
Ideal gelegen an der Frishman Street, gegenüber dem Masaryk-Platz und in der Nähe des Rabin-Platzes, genießt diese Wohnung eine zentrale und sehr gefragte Lage im Herzen von Tel Aviv. In einem gut gepflegten Gebäude mit Aufzug und miklat entdecken Sie eine 3 Zimmer von ca. 100 m2, befindet s…
Wohnviertel A ne pas manquer avec terrasse bel appartement bon emplacement proche de la mer renove
Wohnviertel A ne pas manquer avec terrasse bel appartement bon emplacement proche de la mer renove
Wohnviertel A ne pas manquer avec terrasse bel appartement bon emplacement proche de la mer renove
Wohnviertel A ne pas manquer avec terrasse bel appartement bon emplacement proche de la mer renove
Wohnviertel A ne pas manquer avec terrasse bel appartement bon emplacement proche de la mer renove
Wohnviertel A ne pas manquer avec terrasse bel appartement bon emplacement proche de la mer renove
Tel-Aviv, Israel
von
$1,82M
Hovevei Tsion, Wohnstraße 2 Schritte vom Strand 3 Zimmer renoviert mit geräumigem Wohnzimmer, voll ausgestattete Küche und sehr schönem Balkon 80m2 Balkon 2 Duschräume Zweiter Stock Aufzug Parkplatz 5.800.000 Nis
Wohnviertel A vendre penthouse dexception 176m tel aviv rue shabazi
Wohnviertel A vendre penthouse dexception 176m tel aviv rue shabazi
Wohnviertel A vendre penthouse dexception 176m tel aviv rue shabazi
Wohnviertel A vendre penthouse dexception 176m tel aviv rue shabazi
Wohnviertel A vendre penthouse dexception 176m tel aviv rue shabazi
Wohnviertel A vendre penthouse dexception 176m tel aviv rue shabazi
Wohnviertel A vendre penthouse dexception 176m tel aviv rue shabazi
Tel-Aviv, Israel
von
$6,27M
Außergewöhnliches und seltenes Penthouse von 176m2 Terrasse mit Dach von 32m2 Shabazi Straße im Herzen von Neve Tzedek! Untere Ebene: 3 komfortable Schlafzimmer mit einer Master-Suite mit privatem Balkon von 5 m2, 2 moderne Bäder und ein kleines intimes Wohnzimmer. Obergeschoss: eine hervo…
Wohnviertel Appartement 3 pieces moderne a vendre emplacement ideal a bat yam
Wohnviertel Appartement 3 pieces moderne a vendre emplacement ideal a bat yam
Wohnviertel Appartement 3 pieces moderne a vendre emplacement ideal a bat yam
Wohnviertel Appartement 3 pieces moderne a vendre emplacement ideal a bat yam
Wohnviertel Appartement 3 pieces moderne a vendre emplacement ideal a bat yam
Wohnviertel Appartement 3 pieces moderne a vendre emplacement ideal a bat yam
Bat Yam, Israel
von
$689,387
Wohnviertel A vendre neve tzedek tel avivduplex unique avec vue mer degagee
Wohnviertel A vendre neve tzedek tel avivduplex unique avec vue mer degagee
Wohnviertel A vendre neve tzedek tel avivduplex unique avec vue mer degagee
Wohnviertel A vendre neve tzedek tel avivduplex unique avec vue mer degagee
Wohnviertel A vendre neve tzedek tel avivduplex unique avec vue mer degagee
Wohnviertel A vendre neve tzedek tel avivduplex unique avec vue mer degagee
Tel-Aviv, Israel
von
$2,19M
Ideal gelegen im Herzen von Neve Tzedek, Rue Rishonim, bietet diese seltene Duplex mit Meerblick eine privilegierte Adresse in einer der schönsten Gegenden von Tel Aviv, nur wenige Gehminuten von den Stränden, Rothschild und HaTahana entfernt. Eine Fläche von ca. 89m2 in Duplex, bietet es 3…
Wohnviertel Superbe 25 pieces a vendre devant le park hayarkon dans un immeuble renove
Wohnviertel Superbe 25 pieces a vendre devant le park hayarkon dans un immeuble renove
Wohnviertel Superbe 25 pieces a vendre devant le park hayarkon dans un immeuble renove
Wohnviertel Superbe 25 pieces a vendre devant le park hayarkon dans un immeuble renove
Wohnviertel Superbe 25 pieces a vendre devant le park hayarkon dans un immeuble renove
Wohnviertel Superbe 25 pieces a vendre devant le park hayarkon dans un immeuble renove
Tel-Aviv, Israel
von
$1,29M
ausschließlich zum Verkauf, im Park Yarkon 42 Ussishkin Street Gebäude renoviert 2012 Wohnung von 2,5 Zimmern, 68 m2 (Fläche) Ost-West, sonnige Exposition 3. Stock, mit Aufzug Gebäude mit Schutz Registrierung von Eigentumswohnungen
Wohnviertel Appartement 4 pieces renove emplacement premium au coeur de tel aviv
Wohnviertel Appartement 4 pieces renove emplacement premium au coeur de tel aviv
Wohnviertel Appartement 4 pieces renove emplacement premium au coeur de tel aviv
Wohnviertel Appartement 4 pieces renove emplacement premium au coeur de tel aviv
Wohnviertel Appartement 4 pieces renove emplacement premium au coeur de tel aviv
Wohnviertel Appartement 4 pieces renove emplacement premium au coeur de tel aviv
Tel-Aviv, Israel
von
$1,76M
Wohnviertel A vendre appartement 2 pieces rue dizengoff tel aviv
Wohnviertel A vendre appartement 2 pieces rue dizengoff tel aviv
Wohnviertel A vendre appartement 2 pieces rue dizengoff tel aviv
Wohnviertel A vendre appartement 2 pieces rue dizengoff tel aviv
Wohnviertel A vendre appartement 2 pieces rue dizengoff tel aviv
Wohnviertel A vendre appartement 2 pieces rue dizengoff tel aviv
Wohnviertel A vendre appartement 2 pieces rue dizengoff tel aviv
Tel-Aviv, Israel
von
$815,100
Ferienwohnung 2 Zimmer von 40 m2 Das Hotel liegt im 1. Stock auf der Dizengoff Street, in der Nähe von Jabotinsky, im Herzen von Tel Aviv. Das Gebiet bietet ein komplettes städtisches Leben, kombiniert Geschäfte, Cafés, Restaurants und Zugänglichkeit. Das Anwesen wurde von einem Architekte…
Wohnviertel Appartement a renover avec tres grand potentiel
Wohnviertel Appartement a renover avec tres grand potentiel
Wohnviertel Appartement a renover avec tres grand potentiel
Tel-Aviv, Israel
von
$1,57M
Droyanov Straße, sehr ruhige kleine Straße in der Nähe der Bograshov Straße und dem Meer Gebäude der Corner Wohnung 104m2 im Cadastre Viele geschlossene Balkone, so dass Sie leicht sagen können 115m2 Voller klarer Blick Sehr hell Alle Anleitungen Sehr ruhig Nähe zum Strand 2. Stock Kein Auf…
Wohnviertel Rare opportunite a ne surtout pas manquer dans le prestigieux et tres demande complex gindi tour 3 un 4 pieces balcon parking mamad a moins de 50000 nis le metre carre
Wohnviertel Rare opportunite a ne surtout pas manquer dans le prestigieux et tres demande complex gindi tour 3 un 4 pieces balcon parking mamad a moins de 50000 nis le metre carre
Wohnviertel Rare opportunite a ne surtout pas manquer dans le prestigieux et tres demande complex gindi tour 3 un 4 pieces balcon parking mamad a moins de 50000 nis le metre carre
Wohnviertel Rare opportunite a ne surtout pas manquer dans le prestigieux et tres demande complex gindi tour 3 un 4 pieces balcon parking mamad a moins de 50000 nis le metre carre
Wohnviertel Rare opportunite a ne surtout pas manquer dans le prestigieux et tres demande complex gindi tour 3 un 4 pieces balcon parking mamad a moins de 50000 nis le metre carre
Wohnviertel Rare opportunite a ne surtout pas manquer dans le prestigieux et tres demande complex gindi tour 3 un 4 pieces balcon parking mamad a moins de 50000 nis le metre carre
Tel-Aviv, Israel
von
$1,19M
4-Zimmer-Wohnung, 77 m2 + 16 m2 Balkon, mit Mamad und Parkplatz in der renommierten Tour 3 des GINDI-Projekts, das luxuriöse Dienstleistungen bietet - Dach-Zugang - GYM - Schwimmbad und vieles mehr
Wohnviertel Appartement a vendre tel avivpetite rue entre sderot chen et dizengoff
Wohnviertel Appartement a vendre tel avivpetite rue entre sderot chen et dizengoff
Wohnviertel Appartement a vendre tel avivpetite rue entre sderot chen et dizengoff
Wohnviertel Appartement a vendre tel avivpetite rue entre sderot chen et dizengoff
Wohnviertel Appartement a vendre tel avivpetite rue entre sderot chen et dizengoff
Wohnviertel Appartement a vendre tel avivpetite rue entre sderot chen et dizengoff
Wohnviertel Appartement a vendre tel avivpetite rue entre sderot chen et dizengoff
Tel-Aviv, Israel
von
$2,38M
Wohnung zum Verkauf – Tel Aviv (Kleine Straße zwischen Sderot Chen und Dizengoff) Preis: NIS 7,590.000 Dieses luxuriöse Apartment befindet sich in einem neuen und modernen Boutique-Gebäude mit nur 5 Einwohnern und bietet eine ideale Kombination aus Komfort, Privatsphäre und zeitgenössische…
Wohnviertel A vendre appartement 3 pieces rue lapin tel aviv immeuble neuf apres tama 300m de la mer vue degagee
Wohnviertel A vendre appartement 3 pieces rue lapin tel aviv immeuble neuf apres tama 300m de la mer vue degagee
Wohnviertel A vendre appartement 3 pieces rue lapin tel aviv immeuble neuf apres tama 300m de la mer vue degagee
Wohnviertel A vendre appartement 3 pieces rue lapin tel aviv immeuble neuf apres tama 300m de la mer vue degagee
Wohnviertel A vendre appartement 3 pieces rue lapin tel aviv immeuble neuf apres tama 300m de la mer vue degagee
Wohnviertel A vendre appartement 3 pieces rue lapin tel aviv immeuble neuf apres tama 300m de la mer vue degagee
Tel-Aviv, Israel
von
$1,46M
Gelegen in einer ruhigen Straße mit einem europäischen Charakter, zwischen Neve Tzedek, Kerem HaTeimanim und der Küste (300 m). Beliebte Gegend mit Baumgassen, Cafés, Geschäften und Dorfgeist. Zu Fuß: Strände, Tayelet, Carmel, Shabazi, Herzl, Restaurants, zukünftige Straßenbahn. Etwa 70 m2 …
Wohnviertel A vendre bien dexception unique sur le marche
Wohnviertel A vendre bien dexception unique sur le marche
Wohnviertel A vendre bien dexception unique sur le marche
Tel-Aviv, Israel
von
$15,68M
Verkauf – Außergewöhnliche Waren, einzeln auf dem Markt American Colony District – Tel Aviv–Jaffa In einem sehr hochstehenden Gebäude mit Innenhof, Fitness-Studio und Tischtennisraum, entdecken Sie eine absolut einzigartige Wohnung, bietet total ruhigen und spektakulären Panoramablick auf …
Wohnviertel Au centre avec terrasse bien agence dans rue calme dans un bel immeuble luxueux
Wohnviertel Au centre avec terrasse bien agence dans rue calme dans un bel immeuble luxueux
Wohnviertel Au centre avec terrasse bien agence dans rue calme dans un bel immeuble luxueux
Wohnviertel Au centre avec terrasse bien agence dans rue calme dans un bel immeuble luxueux
Wohnviertel Au centre avec terrasse bien agence dans rue calme dans un bel immeuble luxueux
Wohnviertel Au centre avec terrasse bien agence dans rue calme dans un bel immeuble luxueux
Tel-Aviv, Israel
von
$2,35M
Ideale Lage neben Shenkin Street in der Nähe des Shouk Hacarmel Apartment3 Zimmer 93 m2 + 8,5 m2 Balkon 4. Stock hinter (sehr ruhig) Stellplatz in einem Robotersystem Sei vorsichtig! Im Vergleich zum Wohnungsplan wurde das kleine Zimmer an die Küche entfernt C IS A 3 PIECES
Wohnviertel Magnifique 3 pieces lumineux pres du tram et du front de mer
Wohnviertel Magnifique 3 pieces lumineux pres du tram et du front de mer
Wohnviertel Magnifique 3 pieces lumineux pres du tram et du front de mer
Wohnviertel Magnifique 3 pieces lumineux pres du tram et du front de mer
Wohnviertel Magnifique 3 pieces lumineux pres du tram et du front de mer
Wohnviertel Magnifique 3 pieces lumineux pres du tram et du front de mer
Bat Yam, Israel
von
$705,375
Wohnviertel A vendre tel aviv rue weizmann prestige rEsidentiel
Wohnviertel A vendre tel aviv rue weizmann prestige rEsidentiel
Wohnviertel A vendre tel aviv rue weizmann prestige rEsidentiel
Wohnviertel A vendre tel aviv rue weizmann prestige rEsidentiel
Wohnviertel A vendre tel aviv rue weizmann prestige rEsidentiel
Wohnviertel A vendre tel aviv rue weizmann prestige rEsidentiel
Tel-Aviv, Israel
von
$2,10M
Zum Verkauf – Renovierte Familienwohnung, Premium Lage Tel Aviv Diese helle Wohnung von 96 m2 bietet eine ideale Konfiguration für das Familienleben in einer ruhigen und Wohnumgebung. Wesentliche Merkmale: 96 m2 + Terrasse von 15 m2 3 Schlafzimmer mit Master-Suite 2 Badezimmer Hohe Deckenh…
Wohnviertel Lun des immeubles les plus prives et elegants au coeur de la ville
Wohnviertel Lun des immeubles les plus prives et elegants au coeur de la ville
Tel-Aviv, Israel
von
$4,98M
Eines der privatsten und elegantsten Gebäude im Herzen der Stadt. Im 4. Stock auf 5. Details zum Objekt: 180 m2 auf einer Ebene + zwei Balkone von je 5 m2 3 Schlafzimmer + ein Büro 3 Toiletten und 2 Bäder 2 Standard Tiefgaragenstellplätze + Stauraum Option für zusätzlichen Parkplatz E…
Wohnviertel A vendre duplex rooftop dexception tel aviv rue dizengoff
Wohnviertel A vendre duplex rooftop dexception tel aviv rue dizengoff
Wohnviertel A vendre duplex rooftop dexception tel aviv rue dizengoff
Wohnviertel A vendre duplex rooftop dexception tel aviv rue dizengoff
Wohnviertel A vendre duplex rooftop dexception tel aviv rue dizengoff
Wohnviertel A vendre duplex rooftop dexception tel aviv rue dizengoff
Tel-Aviv, Israel
von
$1,94M
Verkauf – Exklusive Dachterrasse Duplex, Rue Dizengoff, Tel Aviv Außergewöhnliche Adresse auf einer der beliebtesten Straßen von Tel Aviv, im Herzen von Kultur, Einkaufen und ein paar Minuten von den Stränden. Hauptmerkmale: Neue Maisonette – 6. und 7. Stock 4 Stück – Dreifachausrichtung E…
Wohnviertel Appartement a vendre centre bat yam rue jabotinsky zone recherchee
Wohnviertel Appartement a vendre centre bat yam rue jabotinsky zone recherchee
Wohnviertel Appartement a vendre centre bat yam rue jabotinsky zone recherchee
Wohnviertel Appartement a vendre centre bat yam rue jabotinsky zone recherchee
Wohnviertel Appartement a vendre centre bat yam rue jabotinsky zone recherchee
Wohnviertel Appartement a vendre centre bat yam rue jabotinsky zone recherchee
Bat Yam, Israel
von
$752,400
Wohnung zu renovieren 4 Zimmer 105m2+ Balkon 15m2 mit offenem Blick Möglichkeit der Umwandlung in 5 Stück Etage 5 von 8 mit Aufzug 300 Meter vom Meer te 400 Meter von der Straßenbahn verbindet Bat Yam mit Tel Aviv in 12 Minuten Ausgezeichnete Mietinvestition (geschätzter Mietwert von 5.00…
Wohnviertel 5 pieces projet luxueux tour nave veritable paradis au 23e etage face a la mer
Wohnviertel 5 pieces projet luxueux tour nave veritable paradis au 23e etage face a la mer
Wohnviertel 5 pieces projet luxueux tour nave veritable paradis au 23e etage face a la mer
Wohnviertel 5 pieces projet luxueux tour nave veritable paradis au 23e etage face a la mer
Wohnviertel 5 pieces projet luxueux tour nave veritable paradis au 23e etage face a la mer
Wohnviertel 5 pieces projet luxueux tour nave veritable paradis au 23e etage face a la mer
Bat Yam, Israel
von
$1,36M
Wohnviertel Superbe 4 pieces avec vue degagee et parking a bavli
Wohnviertel Superbe 4 pieces avec vue degagee et parking a bavli
Wohnviertel Superbe 4 pieces avec vue degagee et parking a bavli
Wohnviertel Superbe 4 pieces avec vue degagee et parking a bavli
Wohnviertel Superbe 4 pieces avec vue degagee et parking a bavli
Wohnviertel Superbe 4 pieces avec vue degagee et parking a bavli
Tel-Aviv, Israel
von
$1,53M
Verkauf im Stadtteil Bavli 20 Herzog Street Im 10. Stock eines gepflegten Gebäudes. Unbeobachtete Ansicht und außergewöhnliche Helligkeit. 4 Stücke von 117 m2, die in 5 umgewandelt werden können. Eine Elternsuite und viele Lagereinrichtungen. Sehr geräumiger Aufenthalt, ideal für eine Famil…
Wohnviertel Centre ville hertzylia immeuble recent etage eleve vue degagee terrasse soucca
Wohnviertel Centre ville hertzylia immeuble recent etage eleve vue degagee terrasse soucca
Wohnviertel Centre ville hertzylia immeuble recent etage eleve vue degagee terrasse soucca
Wohnviertel Centre ville hertzylia immeuble recent etage eleve vue degagee terrasse soucca
Wohnviertel Centre ville hertzylia immeuble recent etage eleve vue degagee terrasse soucca
Wohnviertel Centre ville hertzylia immeuble recent etage eleve vue degagee terrasse soucca
Wohnviertel Centre ville hertzylia immeuble recent etage eleve vue degagee terrasse soucca
Herzliya, Israel
von
$1,25M
Schöne Wohnung mit 5 Zimmern. Das Hotel liegt im Stadtzentrum von Hertzylia. Nahe an allen Kommoden. Die Wohnung verfügt über 2 Badezimmer mit einer Waschküche. ( 3 Toiletten) 1 großes Wohnzimmer und moderne Küche. Parkplatz
Wohnviertel Appartement luxueux avec vue sur la mer dans les yoo towers au parc tzameret
Wohnviertel Appartement luxueux avec vue sur la mer dans les yoo towers au parc tzameret
Wohnviertel Appartement luxueux avec vue sur la mer dans les yoo towers au parc tzameret
Wohnviertel Appartement luxueux avec vue sur la mer dans les yoo towers au parc tzameret
Wohnviertel Appartement luxueux avec vue sur la mer dans les yoo towers au parc tzameret
Wohnviertel Appartement luxueux avec vue sur la mer dans les yoo towers au parc tzameret
Tel-Aviv, Israel
von
$5,64M
Dieses luxuriöse Anwesen in den renommierten Yoo Towers von Tel Aviv bietet dank seines anspruchsvollen Designs und seiner privilegierten Lage ein außergewöhnliches Leben. Erstellt von dem berühmten Architekten Orly Shrem, erstreckt sich die Wohnung über 313 m2 auf einem hohen Stock des lege…
Wohnviertel For sale 3 room apartment perfect for investment pied a terre or first acquisition
Wohnviertel For sale 3 room apartment perfect for investment pied a terre or first acquisition
Wohnviertel For sale 3 room apartment perfect for investment pied a terre or first acquisition
Wohnviertel For sale 3 room apartment perfect for investment pied a terre or first acquisition
Wohnviertel For sale 3 room apartment perfect for investment pied a terre or first acquisition
Wohnviertel For sale 3 room apartment perfect for investment pied a terre or first acquisition
Tel-Aviv, Israel
von
$1,40M
Verkauf – Wohnung 3 Zimmer ideal für Investitionen, Fuß-zu-Erde oder erste Akquisition ??? Ruhige Straße in der Nähe von Bograshov und das Meer – Tel Aviv–Jaffa Preis: 4,480.000 Dieses Apartment befindet sich in einem neuen und sehr gefragten Gebäude und bietet eine zentrale Lage und bietet…
Wohnviertel A vendre superbe 3 pieces a tel aviv rue shalom alekhem
Wohnviertel A vendre superbe 3 pieces a tel aviv rue shalom alekhem
Wohnviertel A vendre superbe 3 pieces a tel aviv rue shalom alekhem
Wohnviertel A vendre superbe 3 pieces a tel aviv rue shalom alekhem
Wohnviertel A vendre superbe 3 pieces a tel aviv rue shalom alekhem
Wohnviertel A vendre superbe 3 pieces a tel aviv rue shalom alekhem
Tel-Aviv, Israel
von
$1,49M
Ferienwohnung 3 Zimmer – 63 m2 Angenehmer Balkon zur Tel-aviienne Atmosphäre Gelegen im 1. Stock (Gebäude ohne Aufzug) Anwesenheit eines sicheren Schutzes (miklat) im Gebäude Komplett renoviert von Innenarchitekten: High-End-Oberflächen und Raumoptimierung Ein seltenes und exklusives Anwe…
Wohnviertel Top affaire
Wohnviertel Top affaire
Tel-Aviv, Israel
von
$658,350
Ausgezeichneter Fall! 4-Zimmer-Wohnung aus einem Verkauf durch einen Gerichtsverwalter. Erfordert vollständige Renovierung. Tolles Potenzial. Eine echte Gelegenheit, nicht zu verpassen!
Wohnviertel Nouveau quartier lamed a ramat aviv belle affaire
Wohnviertel Nouveau quartier lamed a ramat aviv belle affaire
Tel-Aviv, Israel
von
$1,71M
Wohnung von 3 Zimmern mit mamad . Ramat Aviv in der neuen Nachbarschaft von lamed haradach . Geglaste Buchten im Winkel viel Licht.. In der Nähe der neuen Strandpromenade und Strände. Ausgezeichnete Investition
Wohnviertel 4 pieces a vendre a nahalat yitshak
Wohnviertel 4 pieces a vendre a nahalat yitshak
Wohnviertel 4 pieces a vendre a nahalat yitshak
Wohnviertel 4 pieces a vendre a nahalat yitshak
Wohnviertel 4 pieces a vendre a nahalat yitshak
Wohnviertel 4 pieces a vendre a nahalat yitshak
Tel-Aviv, Israel
von
$1,07M
ausschließlich zum Verkauf, im Bezirk Nahalat Yitzhak, 4 rue Binyamini, ruhige und zentrale Straße, in einem gut gepflegten Gebäude, im ersten Stock, einer Bruttofläche von ca. 102 m2, Wohnung von 4 Zimmern, geräumig und komfortabel, Dusche und 2 Toiletten, Warmwasser 24/7 und Fußbodenheizun…
Wohnviertel Grand 45 pieces a deux pas de rothschild et habima avec parking et ascenseur
Wohnviertel Grand 45 pieces a deux pas de rothschild et habima avec parking et ascenseur
Wohnviertel Grand 45 pieces a deux pas de rothschild et habima avec parking et ascenseur
Wohnviertel Grand 45 pieces a deux pas de rothschild et habima avec parking et ascenseur
Wohnviertel Grand 45 pieces a deux pas de rothschild et habima avec parking et ascenseur
Wohnviertel Grand 45 pieces a deux pas de rothschild et habima avec parking et ascenseur
Tel-Aviv, Israel
von
$1,88M
Neu zum Verkauf ausschließlich 7 Dizengoff Street In der Nähe von Habima Square und Rothschild Boulevard, im Herzen der Stadt In der Nähe der Straßenbahn Große geräumige Wohnung Über 110 m2 4,5 Zimmer mit einer Master-Suite mit Bad (Möglichkeit, einfach 5 geräumige Zimmer zu schaffen) Angen…
Wohnviertel Superbe 4 pieces dans un projet neuf pres de kikar rabin
Wohnviertel Superbe 4 pieces dans un projet neuf pres de kikar rabin
Wohnviertel Superbe 4 pieces dans un projet neuf pres de kikar rabin
Wohnviertel Superbe 4 pieces dans un projet neuf pres de kikar rabin
Wohnviertel Superbe 4 pieces dans un projet neuf pres de kikar rabin
Tel-Aviv, Israel
von
$2,04M
Zu verkaufen bei 29 rue Bari, eine angesehene und gesuchte Adresse. In der Nähe der Straßenbahn. Im renommierten Immobilienprogramm TAMA des Entwickler Boulevard, derzeit in der Bauphase (Zahlung der Kosten und Erhalt der bevorstehenden Baugenehmigung) ! 4-Zimmer-Wohnung (119 m2 Wohnfläche +…
Wohnviertel Appartement de reve a vendre rue nahalat binyamin tel aviv sur la zone pietonne
Wohnviertel Appartement de reve a vendre rue nahalat binyamin tel aviv sur la zone pietonne
Wohnviertel Appartement de reve a vendre rue nahalat binyamin tel aviv sur la zone pietonne
Wohnviertel Appartement de reve a vendre rue nahalat binyamin tel aviv sur la zone pietonne
Wohnviertel Appartement de reve a vendre rue nahalat binyamin tel aviv sur la zone pietonne
Wohnviertel Appartement de reve a vendre rue nahalat binyamin tel aviv sur la zone pietonne
Tel-Aviv, Israel
von
$1,33M
Nahalat Binyamin Street, im Zentrum von Tel Aviv, auf der Fußgänger- und Künstlerseite. Bezirk zwischen Carmel Market, Neve Tzedek und Rothschild, zu Fuß vom Strand. Eingeteiltes und restauriertes Gebäude, Ferienwohnung 3 Zimmer von ca. 60 m2 + Balkon 4 m2. 1. Stock (äquivalente 2.), hohe…
Wohnviertel Beau 2 pieces rue yeshua bin nun pres de basel avec projet tama
Wohnviertel Beau 2 pieces rue yeshua bin nun pres de basel avec projet tama
Wohnviertel Beau 2 pieces rue yeshua bin nun pres de basel avec projet tama
Wohnviertel Beau 2 pieces rue yeshua bin nun pres de basel avec projet tama
Wohnviertel Beau 2 pieces rue yeshua bin nun pres de basel avec projet tama
Wohnviertel Beau 2 pieces rue yeshua bin nun pres de basel avec projet tama
Tel-Aviv, Israel
von
$1,41M
Neu zum Verkauf ausschließlich! Liegeplatz bei 46 Yehoshua Ben Nun Street In der Nähe des renommierten Basler Komplexes In einem Gebäude unter Renovierung (Tama 1) Derzeit im Besitz der Ohana Group. Eine schöne 2-Zimmer-Wohnung von 66 m2 steht zur Verfügung (3 mögliche Stücke) Erste Etage O…
Wohnviertel Superbe 3 pieces etat neuf immeuble de 2015 au calme proche shenkin
Wohnviertel Superbe 3 pieces etat neuf immeuble de 2015 au calme proche shenkin
Wohnviertel Superbe 3 pieces etat neuf immeuble de 2015 au calme proche shenkin
Wohnviertel Superbe 3 pieces etat neuf immeuble de 2015 au calme proche shenkin
Wohnviertel Superbe 3 pieces etat neuf immeuble de 2015 au calme proche shenkin
Wohnviertel Superbe 3 pieces etat neuf immeuble de 2015 au calme proche shenkin
Tel-Aviv, Israel
von
$1,53M
Zu verkaufen – Lev Hair, Tel Aviv – Simtat Laan Entdecken Sie dieses charmante Apartment im Herzen von Lev Ha Simtat Laan ist eine seltene Perle: eine kleine Wohngasse, diskret und friedlich, gesucht von Kenner. Ein paar Schritte von den großen lebhaften Straßen entfernt, bietet es absolut…
Wohnviertel Superbe 4 pieces avec parking et mamad dans lev hair
Wohnviertel Superbe 4 pieces avec parking et mamad dans lev hair
Wohnviertel Superbe 4 pieces avec parking et mamad dans lev hair
Wohnviertel Superbe 4 pieces avec parking et mamad dans lev hair
Wohnviertel Superbe 4 pieces avec parking et mamad dans lev hair
Wohnviertel Superbe 4 pieces avec parking et mamad dans lev hair
Tel-Aviv, Israel
von
$1,85M
Im Herzen der Stadt Neun und exklusiv Yehuda Halevi 94 - Neubau und außergewöhnliches Gebäude 4 schöne neue Zimmer mit Aufzug und mamad Parkplatz Sonnenterrasse Abhängigkeit/Betreuer-Eater Die Wohnung befindet sich im Rücken, ruhig! 4 Zimmer von 93 m2 + sonnige Terrasse von 10 m2 3. Stock m…
Wohnviertel A vendre tel aviv 3 pieces rue ben yehuda
Wohnviertel A vendre tel aviv 3 pieces rue ben yehuda
Wohnviertel A vendre tel aviv 3 pieces rue ben yehuda
Wohnviertel A vendre tel aviv 3 pieces rue ben yehuda
Wohnviertel A vendre tel aviv 3 pieces rue ben yehuda
Wohnviertel A vendre tel aviv 3 pieces rue ben yehuda
Tel-Aviv, Israel
von
$1,94M
Diese Wohnung befindet sich in einer der beliebtesten Gegenden des nördlichen Tel-Aviv, Ben Yehuda Street, genießt eine gesuchte städtische Umgebung, in der Nähe des Meeres, Geschäfte, Transport, Cafés und Radwege. Die Nachbarschaft, inmitten der architektonischen Erneuerung dank der TAMA 38…
Wohnviertel Penthouse flambant neuf occupant tout un etage au centre de tel aviv
Wohnviertel Penthouse flambant neuf occupant tout un etage au centre de tel aviv
Wohnviertel Penthouse flambant neuf occupant tout un etage au centre de tel aviv
Wohnviertel Penthouse flambant neuf occupant tout un etage au centre de tel aviv
Wohnviertel Penthouse flambant neuf occupant tout un etage au centre de tel aviv
Wohnviertel Penthouse flambant neuf occupant tout un etage au centre de tel aviv
Tel-Aviv, Israel
von
$4,95M
Entdecken Sie den Luxus des Wohnens in Tel Aviv mit diesem brandneuen Penthouse, das eine ganze Etage besetzt, ideal gelegen in den renommierten Gassen um Kikar Hamedina, im Zentrum von Tel Aviv. Dieses exklusive Anwesen bietet Privatsphäre, Raffinesse und außergewöhnliches Design in einer e…
Wohnviertel Investissement hertzylia
Wohnviertel Investissement hertzylia
Wohnviertel Investissement hertzylia
Wohnviertel Investissement hertzylia
Wohnviertel Investissement hertzylia
Wohnviertel Investissement hertzylia
Wohnviertel Investissement hertzylia
Herzlia, Israel
von
$874,665
Wohnung von 4 Zimmern in der Nähe der Reichmann Universität. Miklat im Gebäude. Sitzen auf einer sehr angenehmen Straße. Perfekt für einen ersten Kauf oder Investitionen. Sehr viel zu mieten
Wohnviertel Superbe penthouse avec piscine dans un nouveau projet du vieux nord
Wohnviertel Superbe penthouse avec piscine dans un nouveau projet du vieux nord
Tel-Aviv, Israel
von
$3,20M
Ein herrliches Penthouse im Herzen von Tel Avivs schönste Allee, Boulevard Nordau, im alten Norden Ein Qualitätsprojekt, das ausschließlich von der RAYK Group unterzeichnet wird 123 m2 Wohnfläche Eine seltene sonnige Terrasse von 23 m2 ideal zu empfangen Eine private Dachterrasse von 55 m2 m…
Wohnviertel Avec terrasse bien agence endroit calme proche de la mer
Wohnviertel Avec terrasse bien agence endroit calme proche de la mer
Wohnviertel Avec terrasse bien agence endroit calme proche de la mer
Wohnviertel Avec terrasse bien agence endroit calme proche de la mer
Wohnviertel Avec terrasse bien agence endroit calme proche de la mer
Wohnviertel Avec terrasse bien agence endroit calme proche de la mer
Tel-Aviv, Israel
von
$937,365
Ben Yehuda Straße in der Nähe der Frishman Street, Ferienwohnung 2 Zimmer von 45 m2 7 m2 Balkon 3. Stock Aufzug Mama 2 Gehminuten vom Strand entfernt Auf der Rückseite, nach Westen und sehr hell Investitionen oder kleiner Fuß auf Land liebenswert
Wohnviertel Appartement a renover avec tres grand potentiel
Wohnviertel Appartement a renover avec tres grand potentiel
Wohnviertel Appartement a renover avec tres grand potentiel
Wohnviertel Appartement a renover avec tres grand potentiel
Wohnviertel Appartement a renover avec tres grand potentiel
Wohnviertel Appartement a renover avec tres grand potentiel
Tel-Aviv, Israel
von
$1,57M
Droyanov Straße, sehr ruhige kleine Straße in der Nähe der Bograshov Straße und dem Meer Gebäude der Corner Wohnung 104m2 im Cadastre Viele geschlossene Balkone, so dass Sie leicht sagen können 115m2 Voller klarer Blick Sehr hell Alle Anleitungen Sehr ruhig Nähe zum Strand 2. Stock Kein Auf…
Wohnviertel A ne pas manquer agreable balcon sur la mer bel appartement bon emplacement bonnes orientations clair dans rue calme dans un bel immeuble etage haut avec vue neuf proche de la mer
Wohnviertel A ne pas manquer agreable balcon sur la mer bel appartement bon emplacement bonnes orientations clair dans rue calme dans un bel immeuble etage haut avec vue neuf proche de la mer
Wohnviertel A ne pas manquer agreable balcon sur la mer bel appartement bon emplacement bonnes orientations clair dans rue calme dans un bel immeuble etage haut avec vue neuf proche de la mer
Wohnviertel A ne pas manquer agreable balcon sur la mer bel appartement bon emplacement bonnes orientations clair dans rue calme dans un bel immeuble etage haut avec vue neuf proche de la mer
Wohnviertel A ne pas manquer agreable balcon sur la mer bel appartement bon emplacement bonnes orientations clair dans rue calme dans un bel immeuble etage haut avec vue neuf proche de la mer
Wohnviertel A ne pas manquer agreable balcon sur la mer bel appartement bon emplacement bonnes orientations clair dans rue calme dans un bel immeuble etage haut avec vue neuf proche de la mer
Bat Yam, Israel
von
$1,36M
Wohnviertel Superbe studio avec mezzanine entierement renove en plein coeur de tel aviv
Wohnviertel Superbe studio avec mezzanine entierement renove en plein coeur de tel aviv
Wohnviertel Superbe studio avec mezzanine entierement renove en plein coeur de tel aviv
Wohnviertel Superbe studio avec mezzanine entierement renove en plein coeur de tel aviv
Wohnviertel Superbe studio avec mezzanine entierement renove en plein coeur de tel aviv
Wohnviertel Superbe studio avec mezzanine entierement renove en plein coeur de tel aviv
Tel-Aviv, Israel
von
$877,800
Exklusiver Verkauf An 36 rue Bilu (Lunz Ecke), in der gesuchten Innenstadt In einem schönen Gebäude erhalten (vor etwa 4 Jahren) Studio mit Zwischengeschoss Einzigartig! Sehr hohe Decken Fläche: 46 m2 plus Zwischengeschoss von 17 m2. Erdgeschoss: Küche, Bad und Bad. Das Zwischengeschoss verf…
Wohnviertel Tel aviv neve tzedek face mer appartement 2 pieces de standing dans immeuble neuf 1 min de la plage
Wohnviertel Tel aviv neve tzedek face mer appartement 2 pieces de standing dans immeuble neuf 1 min de la plage
Wohnviertel Tel aviv neve tzedek face mer appartement 2 pieces de standing dans immeuble neuf 1 min de la plage
Wohnviertel Tel aviv neve tzedek face mer appartement 2 pieces de standing dans immeuble neuf 1 min de la plage
Wohnviertel Tel aviv neve tzedek face mer appartement 2 pieces de standing dans immeuble neuf 1 min de la plage
Wohnviertel Tel aviv neve tzedek face mer appartement 2 pieces de standing dans immeuble neuf 1 min de la plage
Tel-Aviv, Israel
von
$1,98M
NEVE TZEDEK – FACE SEA Wohnung 2 Zimmer – Neues Gebäude des Standes Ort: Herz von Neve Tzedek, einer der renommiertesten Viertel von Tel Aviv Blick auf das Meer und das Tayelet In der Nähe: Cafés, Geschäfte, Suzanne Dellal, Restaurants, Galerien, Transport Objektbeschreibung: Innenfläche: …
Wohnviertel Superbe villa en plein coeur de neve tsedek
Wohnviertel Superbe villa en plein coeur de neve tsedek
Wohnviertel Superbe villa en plein coeur de neve tsedek
Wohnviertel Superbe villa en plein coeur de neve tsedek
Wohnviertel Superbe villa en plein coeur de neve tsedek
Wohnviertel Superbe villa en plein coeur de neve tsedek
Tel-Aviv, Israel
von
$6,87M
Ein luxuriöses Traumhaus in Neve Tzedek – 4 Neve Shalom Street, zum exklusiven Verkauf. Im Herzen des schönsten und renommiertesten Viertels von Tel Aviv, auf der sehr beliebten Straße Neve Shalom, nur 5 Gehminuten vom Bahnhof und dem Meer entfernt. Ein seltenes Haus mit spektakulärer Schön…
Wohnviertel Superbe 3 pieces dans un projet neuf pres dans 6 mois a cote du parc
Wohnviertel Superbe 3 pieces dans un projet neuf pres dans 6 mois a cote du parc
Wohnviertel Superbe 3 pieces dans un projet neuf pres dans 6 mois a cote du parc
Tel-Aviv, Israel
von
$1,21M
Verkauf in exclusivite rue Antigonus, in der Nähe des Parks hayarkon und kikar Milano Superb 3 Zimmer 62m2 + 10 m2 Balkon Das Hotel liegt im 4. Stock eines Gebäudes derzeit renoviert. 6 Monate. 2 Schlafzimmer und ein Badezimmer. Dekoransicht und sehr hell
Wohnviertel A vendre appartement 3 pieces neuf avec balcon et parking
Wohnviertel A vendre appartement 3 pieces neuf avec balcon et parking
Wohnviertel A vendre appartement 3 pieces neuf avec balcon et parking
Wohnviertel A vendre appartement 3 pieces neuf avec balcon et parking
Wohnviertel A vendre appartement 3 pieces neuf avec balcon et parking
Tel-Aviv, Israel
von
$1,50M
Wohnviertel A vendre appartement renove 3 pieces dans immeuble neuf rue lilienblum tel aviv yafo
Wohnviertel A vendre appartement renove 3 pieces dans immeuble neuf rue lilienblum tel aviv yafo
Wohnviertel A vendre appartement renove 3 pieces dans immeuble neuf rue lilienblum tel aviv yafo
Wohnviertel A vendre appartement renove 3 pieces dans immeuble neuf rue lilienblum tel aviv yafo
Wohnviertel A vendre appartement renove 3 pieces dans immeuble neuf rue lilienblum tel aviv yafo
Wohnviertel A vendre appartement renove 3 pieces dans immeuble neuf rue lilienblum tel aviv yafo
Tel-Aviv, Israel
von
$1,76M
In einem neuen Gebäude, Lilienblum Street, in der Nähe von Neve Tzedek, Rothschild Boulevard und Nahalat Binyamin. Ferienwohnung 3 Zimmer, 72 m2. Balkon mit offenem Blick Fassade * Helle Wohnung, gut eingerichtet * Geräumiges Wohnzimmer offen nach außen. * Moderne und saubere Oberflächen. …
Wohnviertel Appartement moderne a 500 m de la plage
Wohnviertel Appartement moderne a 500 m de la plage
Wohnviertel Appartement moderne a 500 m de la plage
Wohnviertel Appartement moderne a 500 m de la plage
Wohnviertel Appartement moderne a 500 m de la plage
Wohnviertel Appartement moderne a 500 m de la plage
Bat Yam, Israel
von
$1,02M
Wohnviertel Un appartement rare avec jardin comme une villa en ville sur le boulevard ben gourion
Wohnviertel Un appartement rare avec jardin comme une villa en ville sur le boulevard ben gourion
Wohnviertel Un appartement rare avec jardin comme une villa en ville sur le boulevard ben gourion
Wohnviertel Un appartement rare avec jardin comme une villa en ville sur le boulevard ben gourion
Wohnviertel Un appartement rare avec jardin comme une villa en ville sur le boulevard ben gourion
Wohnviertel Un appartement rare avec jardin comme une villa en ville sur le boulevard ben gourion
Wohnviertel Un appartement rare avec jardin comme une villa en ville sur le boulevard ben gourion
Tel-Aviv, Israel
von
$5,80M
Neun ausschließlich zum Verkauf Duplex mit Garten in einem brandneuen und schönen Gebäude am Ben Gurion Boulevard. ** High-End-Architektur: massives Parkett aus Frankreich importiert, vertiefte Platten, benutzerdefinierte Zimmerei, hochlästige Pandora-Türen, intelligente Elektrizität, Alarm…
Wohnviertel Superbe 3 pieces renove quartier sud de bat yam
Wohnviertel Superbe 3 pieces renove quartier sud de bat yam
Wohnviertel Superbe 3 pieces renove quartier sud de bat yam
Wohnviertel Superbe 3 pieces renove quartier sud de bat yam
Wohnviertel Superbe 3 pieces renove quartier sud de bat yam
Wohnviertel Superbe 3 pieces renove quartier sud de bat yam
Wohnviertel Superbe 3 pieces renove quartier sud de bat yam
Bat Yam, Israel
von
$623,865
Wohnviertel Residence de luxe dans la tour frishman
Wohnviertel Residence de luxe dans la tour frishman
Wohnviertel Residence de luxe dans la tour frishman
Wohnviertel Residence de luxe dans la tour frishman
Wohnviertel Residence de luxe dans la tour frishman
Wohnviertel Residence de luxe dans la tour frishman
Tel-Aviv, Israel
von
$4,67M
Im Herzen von Tel Aviv befindet sich dieses elegante Apartment mit 4,5 Zimmern im berühmten Frishman Tower, einer der beliebtesten Wohnadressen der Stadt. Im 6. Stock eines 28-stöckigen Turms gelegen, erstreckt sich die Wohnung auf etwa 160 Quadratmetern und verfügt über Nord- und Westexposi…
Wohnviertel Bon emplacement dans un immeuble neuf etage haut avec vue
Wohnviertel Bon emplacement dans un immeuble neuf etage haut avec vue
Wohnviertel Bon emplacement dans un immeuble neuf etage haut avec vue
Wohnviertel Bon emplacement dans un immeuble neuf etage haut avec vue
Wohnviertel Bon emplacement dans un immeuble neuf etage haut avec vue
Wohnviertel Bon emplacement dans un immeuble neuf etage haut avec vue
Bat Yam, Israel
von
$906,015
Wohnviertel Luxueux appartement 3 chambres a coucher magnifique vue dans la plus belle tour meier
Wohnviertel Luxueux appartement 3 chambres a coucher magnifique vue dans la plus belle tour meier
Wohnviertel Luxueux appartement 3 chambres a coucher magnifique vue dans la plus belle tour meier
Wohnviertel Luxueux appartement 3 chambres a coucher magnifique vue dans la plus belle tour meier
Tel-Aviv, Israel
von
$5,19M
Zum Verkauf – Tour Meier, Tel-Aviv Entdecken Sie eine außergewöhnliche Wohnung in der renommierten Tour Meir, Symbol des Luxus im Herzen von Tel Aviv. Eine unvergleichliche Wohnumgebung mit Komfort, Eleganz und High-End-Services. Hauptmerkmale: Fläche: 148 m2 + 12 m2 Terrasse Boden 30 – …
Wohnviertel Exceptionnel luxueux rare
Wohnviertel Exceptionnel luxueux rare
Wohnviertel Exceptionnel luxueux rare
Wohnviertel Exceptionnel luxueux rare
Wohnviertel Exceptionnel luxueux rare
Wohnviertel Exceptionnel luxueux rare
Wohnviertel Exceptionnel luxueux rare
Tel-Aviv, Israel
von
$6,90M
Außergewöhnlich – Mini Luxury Penthouse in Tel Aviv Im 24. Stock des renommierten Migdal One Tower, im Herzen des gesuchten Tzameret Parks, bietet dieses einzigartige Mini-Penthouse einen seltenen und exklusiven Lebensstil. 7 Zimmer 380 m2 luxuriöse Dienstleistungen Zwei Terrassen: • 40 m2 •…
Wohnviertel Superbe 2 pieces avec parking balcon et cave rue shenkin
Wohnviertel Superbe 2 pieces avec parking balcon et cave rue shenkin
Wohnviertel Superbe 2 pieces avec parking balcon et cave rue shenkin
Wohnviertel Superbe 2 pieces avec parking balcon et cave rue shenkin
Wohnviertel Superbe 2 pieces avec parking balcon et cave rue shenkin
Wohnviertel Superbe 2 pieces avec parking balcon et cave rue shenkin
Tel-Aviv, Israel
von
$1,76M
Neu zum exklusiven Verkauf! 30 Sheinkin Street (Yohanan Hasandler Street Ecke) Außerordentliche Waren Helle 2-Zimmer-Wohnung renoviert mit optimaler Anordnung! 64 m2 Wohnfläche + 4 m2 Sonnenterrasse Zweiter Stock In einem luxuriösen Gebäude mit Aufzug! Das Apartment verfügt über ein Schlafz…
Wohnviertel Appartement 3 pieces a vendre rue bograshov a tel aviv emplacement tres central a 2 minutes a pied de la mer
Wohnviertel Appartement 3 pieces a vendre rue bograshov a tel aviv emplacement tres central a 2 minutes a pied de la mer
Wohnviertel Appartement 3 pieces a vendre rue bograshov a tel aviv emplacement tres central a 2 minutes a pied de la mer
Wohnviertel Appartement 3 pieces a vendre rue bograshov a tel aviv emplacement tres central a 2 minutes a pied de la mer
Tel-Aviv, Israel
von
$1,07M
Das Hotel liegt auf der sehr beliebten Bograshov Straße, nur 2 Gehminuten vom Meer entfernt, dies Das Apartment stellt eine außergewöhnliche Gelegenheit im Herzen von Tel Aviv dar. Details der Immobilie Fläche: 68 m2 gut angeordnet Etage: 1. von 4 (kein Aufzug) Ausrichtung: Ost – helle Wohn…
Wohnviertel Beau 2 pieces renove a cote du park hayarkon au calme
Wohnviertel Beau 2 pieces renove a cote du park hayarkon au calme
Wohnviertel Beau 2 pieces renove a cote du park hayarkon au calme
Wohnviertel Beau 2 pieces renove a cote du park hayarkon au calme
Wohnviertel Beau 2 pieces renove a cote du park hayarkon au calme
Wohnviertel Beau 2 pieces renove a cote du park hayarkon au calme
Tel-Aviv, Israel
von
$1,08M
Bei 25 rue Bnei Moshe, nur wenige Schritte von Yehuda Maccabi entfernt, ist ein hervorragendes T3 Apartment exklusiv zu verkaufen. Ungefähr 74 m2 Wohnfläche, sehr hell. Geräumig, elegant und renoviert. 1. Stock und eine Hälfte ohne Aufzug. Ruhige Straße
Wohnviertel Ramat gan residentiel villa renovee
Wohnviertel Ramat gan residentiel villa renovee
Wohnviertel Ramat gan residentiel villa renovee
Wohnviertel Ramat gan residentiel villa renovee
Wohnviertel Ramat gan residentiel villa renovee
Wohnviertel Ramat gan residentiel villa renovee
Ramat Gan, Israel
von
$2,98M
Ramat gan. Wohnviertel. Haus renoviert mit 7 Zimmern mit mamad ET Einheit getrennt mit 2 Zimmern. (kann separat gemietet werden)
