  1. Realting.com
  2. Israel
  3. Tel-Aviv
  4. Wohnquartier Penthouse duplex dexception rue mendeli moher sefarim tel aviv

Wohnquartier Penthouse duplex dexception rue mendeli moher sefarim tel aviv

Tel-Aviv, Israel
von
$4,67M
;
6
Eine Anfrage hinterlassen
ID: 33623
Neue Gebäude-ID auf Realting
Letzte Aktualisierung: 20.02.26

Standort

Auf der Karte anzeigen
  • Grundstück
    Israel
  • Region / Bundesland
    Bezirk Tel-Aviv
  • Nachbarschaft
    Unterbezirk Tel Aviv
  • Stadt
    Tel-Aviv

Über den Komplex

Übertragen
Original anzeigen
Français Français
Ein seltenes Anwesen auf dem Markt: ein prestigeträchtiges Duplex-Penthouse im Herzen von Tel Aviv, das eine exklusive Wohnumgebung zwischen Meer, Kultur und urbaner Efferveszenz bietet. Hauptmerkmale • Innenbereich: 140 m2 • Spektakuläre Terrasse: 140 m2 mit Panoramablick auf die Stadt und das Meer • Duplex-Konfiguration: zwei elegante Ebenen mit hochwertigen Materialien • Privater Aufzug: direkter Zugang zum Penthouse, doppelter Eingang möglich • Premium-Finishs: importierter Marmor, Fußbodenheizung, benutzerdefinierte Zimmerei • Parkplatz: zwei Tiefgaragen inklusive • Exposition: N/A/E/O Außergewöhnliche Lage – Mendeli Moher Sefarim Street Eingebettet zwischen dem Mittelmeer und den begehrtesten kulturellen Gebieten von Tel Aviv, ist diese emblematische Straße bekannt für ihre Wohn-Beruhigung und ihre unmittelbare Nähe zu den emblematischen Orten der Stadt: • 5 Minuten von Dizengoff Center, Bograshov und Rothschild Boulevard • 10 Gehminuten von Stränden, Strandpromenade und ikonischen Cafés • Lebende und raffinierte Umgebung, mit Kunstgalerien, Gourmet-Restaurants und Theater • Schneller Zugang zum Geschäftsviertel von Ramat Gan und zu wichtigen Verkehrswegen Eine Kunst des Lebens an der Spitze Dieses Penthouse kombiniert Prestige, Eleganz und absoluten Komfort, in einem der gefragtesten Orte von Tel Aviv. Ideal für eine luxuriöse Hauptresidenz oder High-End-Investition, bietet es ein einzigartiges Wohnerlebnis über der Stadt. Preis: 14 900.000

Standort auf der Karte

Tel-Aviv, Israel
Gesundheitspflege
Lebensmittelgeschäfte
Essen & Trinken
Freizeit

Hypotheken-Rechner

Zinssatz, %
Laufzeit des Darlehens, jahre
Kosten der Immobilie
Erste Zahlung, %
{{ initialPaymentCurrency }} USD
Bitte beachten Sie! Sie haben den Parameter Wohnkosten geändert in {{ differentPrice }}%. Dies wirkt sich auf die Relevanz der Berechnung der monatlichen Zahlungen für die aktuelle Immobilie aus. Zurücklegen
Zinssatz
{{ loanPercentValue.toLocaleString() }} %
Zinssatz
Darlehensbetrag
{{ mortgageAmount }} USD
Darlehensbetrag
Termin
{{ loanPeriodValue | pluralize("jahr", "jahre") }}
Termin
Monatliche Zahlung
{{ paymentPerMonth }} USD
Monatliche Zahlung
Ähnliche Komplexe
Wohnviertel Bon emplacement
Ra’anana, Israel
von
$968,715
Wohnviertel Immense salon
Jerusalem, Israel
von
$1,79M
Wohnviertel Bel appartement
Jerusalem, Israel
von
$589,380
Wohnviertel Rav kook 8 netanya ladresse ideale entre mer et centre ville jerusalem immobilier 026786595
Netanja, Israel
von
$749,265
Wohnviertel Appartement tres spacieux a deux pas du kikar et de la plage
Netanja, Israel
von
$752,400
Sie sehen gerade
Wohnquartier Penthouse duplex dexception rue mendeli moher sefarim tel aviv
Tel-Aviv, Israel
von
$4,67M
Stellen Sie alle Fragen, die Sie haben
Ihre Anfrage hinterlassen
Danke! Ihre Anfrage ist eingegangen
Ich habe Interesse an der Immobilie aus Ihrer Anzeige. Ich möchte mehr Informationen über das Objekt. Welche Kaufbedingungen gelten für Ausländer? Ich würde gerne eine Wohnung/ein Haus besichtigen. Ich möchte über den Gesamtpreis (inkl. Steuern, Vermittlungsgebühr, etc.) informiert werden. Ist ein Kauf auf Kredit/Hypothek möglich?
Zurück zu Eine Anfrage hinterlassen
Andere Komplexe
Wohnviertel Clair dans rue calme dans un immeuble neuf etage haut avec vue magnifique
Wohnviertel Clair dans rue calme dans un immeuble neuf etage haut avec vue magnifique
Wohnviertel Clair dans rue calme dans un immeuble neuf etage haut avec vue magnifique
Wohnviertel Clair dans rue calme dans un immeuble neuf etage haut avec vue magnifique
Wohnviertel Clair dans rue calme dans un immeuble neuf etage haut avec vue magnifique
Alle anzeigen Wohnviertel Clair dans rue calme dans un immeuble neuf etage haut avec vue magnifique
Wohnviertel Clair dans rue calme dans un immeuble neuf etage haut avec vue magnifique
Herzliya, Israel
von
$1,77M
In einem neuen Gebäude, sehr schöne Wohnung mit einer Fläche von 85m2 Bestehend aus 3 Zimmern, 2 Schlafzimmer mit einem mamad (Sicherheitsraum) Großes Badezimmer 5. Stock Aufzug Schöne Aussicht auf die Basler Straße Sehr ruhig und sehr hell Südausrichtung NICHT MISS
Immobilienagentur
Immobilier.co.il
Eine Anfrage stellen
Wohnviertel Magnifique 3 pieces lumineux pres du tram et du front de mer
Wohnviertel Magnifique 3 pieces lumineux pres du tram et du front de mer
Wohnviertel Magnifique 3 pieces lumineux pres du tram et du front de mer
Wohnviertel Magnifique 3 pieces lumineux pres du tram et du front de mer
Wohnviertel Magnifique 3 pieces lumineux pres du tram et du front de mer
Alle anzeigen Wohnviertel Magnifique 3 pieces lumineux pres du tram et du front de mer
Wohnviertel Magnifique 3 pieces lumineux pres du tram et du front de mer
Bat Yam, Israel
von
$705,375
Immobilienagentur
Immobilier.co.il
Eine Anfrage stellen
Wohnviertel Charmant appartement au centre de tel aviv
Wohnviertel Charmant appartement au centre de tel aviv
Wohnviertel Charmant appartement au centre de tel aviv
Wohnviertel Charmant appartement au centre de tel aviv
Wohnviertel Charmant appartement au centre de tel aviv
Alle anzeigen Wohnviertel Charmant appartement au centre de tel aviv
Wohnviertel Charmant appartement au centre de tel aviv
Tel-Aviv, Israel
von
$2,66M
Diese Unterkunft befindet sich in der charmanten Rue Ruppin und bietet eine ruhige und grüne Umgebung im Herzen von Tel Aviv. Es ist nur einen kurzen Spaziergang vom Gordon Beach und den wichtigsten Unterhaltungs- und Freizeiteinrichtungen der Stadt entfernt. Diese geräumige Wohnung befindet…
Immobilienagentur
Immobilier.co.il
Eine Anfrage stellen
Realting.com
Gehen