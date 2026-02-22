  1. Realting.com
  2. Israel
  3. Tel-Aviv
  Wohnquartier Avec terrasse luxueux neuf proche de la mer

Wohnquartier Avec terrasse luxueux neuf proche de la mer

Tel-Aviv, Israel
$1,65M
7
ID: 33629
Letzte Aktualisierung: 20.02.26

Standort

  • Grundstück
    Israel
  • Region / Bundesland
    Bezirk Tel-Aviv
  • Nachbarschaft
    Unterbezirk Tel Aviv
  • Stadt
    Tel-Aviv

Über den Komplex

Schöne neue 3-Zimmer-Wohnung befindet sich im 2. Stock eines modernen Gebäudes, genießen hervorragende Helligkeit dank seiner Eckposition. Details zum Objekt: • Wohnfläche : 60 m2 • Terrassen: 13 m2 • 2. Stock mit Aufzug • Parkplatz inklusive • High-End-Oberflächen Fortgeschrittene Automatisierungssysteme Das Hotel liegt im Stadtteil Neve Tzedek, gegenüber dem White City Tower, in der Nähe des Zentrums und des Meeres.

Standort auf der Karte

Tel-Aviv, Israel
Gesundheitspflege
Lebensmittelgeschäfte
Essen & Trinken
Freizeit

Wohnquartier Avec terrasse luxueux neuf proche de la mer
Tel-Aviv, Israel
von
$1,65M
