  1. Realting.com
  2. Israel
  3. Herzliya
  4. Wohnquartier Centre ville hertzylia immeuble recent etage eleve vue degagee terrasse soucca

Wohnquartier Centre ville hertzylia immeuble recent etage eleve vue degagee terrasse soucca

Herzliya, Israel
von
$1,25M
;
6
Eine Anfrage hinterlassen
ID: 33448
Neue Gebäude-ID auf Realting
Letzte Aktualisierung: 20.02.26

Standort

Auf der Karte anzeigen
  • Grundstück
    Israel
  • Region / Bundesland
    Bezirk Tel-Aviv
  • Nachbarschaft
    Unterbezirk Tel Aviv
  • Stadt
    Herzliya

Über den Komplex

Übertragen
Original anzeigen
Français Français
Schöne Wohnung mit 5 Zimmern. Das Hotel liegt im Stadtzentrum von Hertzylia. Nahe an allen Kommoden. Die Wohnung verfügt über 2 Badezimmer mit einer Waschküche. ( 3 Toiletten) 1 großes Wohnzimmer und moderne Küche. Parkplatz.

Standort auf der Karte

Herzliya, Israel
Gesundheitspflege
Lebensmittelgeschäfte
Essen & Trinken
Freizeit

Hypotheken-Rechner

Zinssatz, %
Laufzeit des Darlehens, jahre
Kosten der Immobilie
Erste Zahlung, %
{{ initialPaymentCurrency }} USD
Bitte beachten Sie! Sie haben den Parameter Wohnkosten geändert in {{ differentPrice }}%. Dies wirkt sich auf die Relevanz der Berechnung der monatlichen Zahlungen für die aktuelle Immobilie aus. Zurücklegen
Zinssatz
{{ loanPercentValue.toLocaleString() }} %
Zinssatz
Darlehensbetrag
{{ mortgageAmount }} USD
Darlehensbetrag
Termin
{{ loanPeriodValue | pluralize("jahr", "jahre") }}
Termin
Monatliche Zahlung
{{ paymentPerMonth }} USD
Monatliche Zahlung
Ähnliche Komplexe
Wohnviertel Neuf proche tram soucca et parking
Jerusalem, Israel
von
$1,29M
Wohnviertel Au centre avec terrasse bonne affaire
Tel-Aviv, Israel
von
$940,500
Wohnviertel Vue mer exceptionnelle
Aschkelon, Israel
von
$329,175
Wohnviertel Appartement nahalat benyamin
Tel-Aviv, Israel
von
$1,05M
Wohnviertel Special investisseur
Aschkelon, Israel
von
$445,170
Sie sehen gerade
Wohnquartier Centre ville hertzylia immeuble recent etage eleve vue degagee terrasse soucca
Herzliya, Israel
von
$1,25M
Stellen Sie alle Fragen, die Sie haben
Ihre Anfrage hinterlassen
Danke! Ihre Anfrage ist eingegangen
Ich habe Interesse an der Immobilie aus Ihrer Anzeige. Ich möchte mehr Informationen über das Objekt. Welche Kaufbedingungen gelten für Ausländer? Ich würde gerne eine Wohnung/ein Haus besichtigen. Ich möchte über den Gesamtpreis (inkl. Steuern, Vermittlungsgebühr, etc.) informiert werden. Ist ein Kauf auf Kredit/Hypothek möglich?
Zurück zu Eine Anfrage hinterlassen
Andere Komplexe
Wohnviertel Un appartement recemment construit idealement situe a quelques pas de la plage et du centre ville dynamique de tel aviv
Wohnviertel Un appartement recemment construit idealement situe a quelques pas de la plage et du centre ville dynamique de tel aviv
Wohnviertel Un appartement recemment construit idealement situe a quelques pas de la plage et du centre ville dynamique de tel aviv
Wohnviertel Un appartement recemment construit idealement situe a quelques pas de la plage et du centre ville dynamique de tel aviv
Wohnviertel Un appartement recemment construit idealement situe a quelques pas de la plage et du centre ville dynamique de tel aviv
Alle anzeigen Wohnviertel Un appartement recemment construit idealement situe a quelques pas de la plage et du centre ville dynamique de tel aviv
Wohnviertel Un appartement recemment construit idealement situe a quelques pas de la plage et du centre ville dynamique de tel aviv
Tel-Aviv, Israel
von
$1,98M
Eine kürzlich erbaute Wohnung, ideal gelegen, nur wenige Schritte vom Strand und dem lebhaften Stadtzentrum von Tel Aviv entfernt. Neue 4-Zimmer-Wohnung mit Terrasse – Near the Dizengoff Centre 4 Zimmer, 83 m2 Geräumige sonnige Terrasse von 10 m2 Wohnzimmer mit offener Küche Parental Suite …
Immobilienagentur
Immobilier.co.il
Eine Anfrage stellen
Wohnviertel A vendre tel aviv rue frishmanplace mazaryk grand 2 pieces de 81 m emplacement premium ideal investissement et airbnb
Wohnviertel A vendre tel aviv rue frishmanplace mazaryk grand 2 pieces de 81 m emplacement premium ideal investissement et airbnb
Wohnviertel A vendre tel aviv rue frishmanplace mazaryk grand 2 pieces de 81 m emplacement premium ideal investissement et airbnb
Wohnviertel A vendre tel aviv rue frishmanplace mazaryk grand 2 pieces de 81 m emplacement premium ideal investissement et airbnb
Wohnviertel A vendre tel aviv rue frishmanplace mazaryk grand 2 pieces de 81 m emplacement premium ideal investissement et airbnb
Alle anzeigen Wohnviertel A vendre tel aviv rue frishmanplace mazaryk grand 2 pieces de 81 m emplacement premium ideal investissement et airbnb
Wohnviertel A vendre tel aviv rue frishmanplace mazaryk grand 2 pieces de 81 m emplacement premium ideal investissement et airbnb
Tel-Aviv, Israel
von
$1,44M
Tel Aviv – Frishman In der Nähe der Strände, Dizengoff und alle Annehmlichkeiten des Stadtzentrums. Ferienwohnung 2 Zimmer mit außergewöhnlichen Volumina : • insgesamt 81 m2 • Wohnzimmer von 50 m2 ermöglicht eine Konfiguration in 3 Stück • 2 Badezimmer • Südostexposition, sehr hell • Saube…
Immobilienagentur
Immobilier.co.il
Eine Anfrage stellen
Wohnviertel Mini penthouse
Wohnviertel Mini penthouse
Jerusalem, Israel
von
$3,42M
Immobilienagentur
Immobilier.co.il
Eine Anfrage stellen
Realting.com
Gehen