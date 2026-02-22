  1. Realting.com
  2. Israel
  3. Tel-Aviv
  Wohnquartier Superbe mini penthouse rue yehuda hamaccabi pres du parc

Wohnquartier Superbe mini penthouse rue yehuda hamaccabi pres du parc

Tel-Aviv, Israel
$2,25M
8
ID: 33577
Letzte Aktualisierung: 20.02.26

Standort

  • Grundstück
    Israel
  • Region / Bundesland
    Bezirk Tel-Aviv
  • Nachbarschaft
    Unterbezirk Tel Aviv
  • Stadt
    Tel-Aviv

Über den Komplex

Neuer exklusiver Verkauf! Ein einzigartiges und seltenes Mini-Penthouse für Stilliebhaber Lage bei 49 Yehuda HaMaccabi Straße In einem Neubau gebaut von Metropolis! Ferienwohnung 3 Zimmer mit 74 m2 Wohnfläche + 31 m2 Balkon. Schöne und geräumige Unterkunft. Sechster Stock! Ein gemütliches Hauptschlafzimmer mit Balkon. 2 Badezimmer und Dusche. Ein separater Parkplatz (gegen Aufpreis). Das Apartment bietet High-End-Services: Küchen Hacker (deutsch) und Geräte Esko und Gurnier. Fußbodenheizung in der gesamten Wohnung! Parkett dreifache Dicke und Benutzerdefinierte Zimmermannschaft in der gesamten Wohnung! Alarmanlage. Audiosystem. Home Automation.

Standort auf der Karte

Tel-Aviv, Israel
Hypotheken-Rechner

Zinssatz, %
Laufzeit des Darlehens, jahre
Kosten der Immobilie
Erste Zahlung, %
{{ initialPaymentCurrency }} USD
Bitte beachten Sie! Sie haben den Parameter Wohnkosten geändert in {{ differentPrice }}%. Dies wirkt sich auf die Relevanz der Berechnung der monatlichen Zahlungen für die aktuelle Immobilie aus. Zurücklegen
Zinssatz
{{ loanPercentValue.toLocaleString() }} %
Zinssatz
Darlehensbetrag
{{ mortgageAmount }} USD
Darlehensbetrag
Termin
{{ loanPeriodValue | pluralize("jahr", "jahre") }}
Termin
Monatliche Zahlung
{{ paymentPerMonth }} USD
Monatliche Zahlung
Ähnliche Komplexe
Wohnviertel A louer immeuble neuf entree debut janvier
Tel-Aviv, Israel
von
$4,389
Wohnviertel Superbe 4 pieces renove architecturellement a deux pas du parc dans un immeuble avec parking
Tel-Aviv, Israel
von
$2,04M
Wohnviertel Proche de la mer
Aschkelon, Israel
von
$529,815
Wohnviertel A 50 metres du lac
Aschkelon, Israel
von
$561,165
Wohnviertel A vendre superbe appartement 3 pieces avec immense terrasse a ashdod
Aschdod, Israel
von
$736,725
Wohnquartier Superbe mini penthouse rue yehuda hamaccabi pres du parc
Tel-Aviv, Israel
von
$2,25M
Andere Komplexe
Wohnviertel A vendre superbe 4 pieces en plein coeur dashdod rue rogozin
Wohnviertel A vendre superbe 4 pieces en plein coeur dashdod rue rogozin
Wohnviertel A vendre superbe 4 pieces en plein coeur dashdod rue rogozin
Wohnviertel A vendre superbe 4 pieces en plein coeur dashdod rue rogozin
Wohnviertel A vendre superbe 4 pieces en plein coeur dashdod rue rogozin
Wohnviertel A vendre superbe 4 pieces en plein coeur dashdod rue rogozin
Wohnviertel A vendre superbe 4 pieces en plein coeur dashdod rue rogozin
Aschdod, Israel
von
$830,775
ZU VERKAUFEN – Super 4 Zimmer im Herzen von Ashdod – Rue Rogozin In einer kürzlichen und beliebten Residenz, entdecken Sie diese schöne 4-Zimmer-Wohnung ideal an der Haupt- und Zentralstraße von Ashdod. Mit einer Fläche von 122 m2 + 14 m2 Terrasse, im 1. Stock mit 4 Aufzügen, darunter eine…
Immobilier.co.il
Wohnviertel 3 pieces bien situe
Wohnviertel 3 pieces bien situe
Wohnviertel 3 pieces bien situe
Jerusalem, Israel
von
$1,473
gut agencer
Immobilier.co.il
Wohnviertel Proche de la mer
Wohnviertel Proche de la mer
Wohnviertel Proche de la mer
Wohnviertel Proche de la mer
Wohnviertel Proche de la mer
Wohnviertel Proche de la mer
Wohnviertel Proche de la mer
Aschkelon, Israel
von
$793,155
Immobilier.co.il
