  1. Realting.com
  2. Israel
  3. Tel-Aviv
  4. Wohnquartier A vendre superbe 4 pieces dans un nouveau projet boulevard nordau

Wohnquartier A vendre superbe 4 pieces dans un nouveau projet boulevard nordau

Tel-Aviv, Israel
von
$2,12M
;
2
Eine Anfrage hinterlassen
ID: 33431
Neue Gebäude-ID auf Realting
Letzte Aktualisierung: 20.02.26

Standort

Auf der Karte anzeigen
  • Grundstück
    Israel
  • Region / Bundesland
    Bezirk Tel-Aviv
  • Nachbarschaft
    Unterbezirk Tel Aviv
  • Stadt
    Tel-Aviv

Über den Komplex

Übertragen
Original anzeigen
Français Français
** Erstaunliche Gelegenheit für nur 8 Tage* (Unterschrift bis 31/12/2025) 4-Zimmer-Wohnung ideal für Familien! Boulevard Nordau, Old North????? *RAYK Group Quality Project* Exklusiv?????? ✨ 116 m2 Wohnfläche ✨ Sonnenterrasse von 10 m2 ✨ 4 Stücke mit optimalem Layout ✨ Privater Parkplatz mit Roboter ✨ Nord-West-Ausrichtung *** Verfügbarkeit: August 2028** Keine Agenturgebühren

Standort auf der Karte

Tel-Aviv, Israel
Gesundheitspflege
Lebensmittelgeschäfte
Essen & Trinken
Freizeit

Hypotheken-Rechner

Zinssatz, %
Laufzeit des Darlehens, jahre
Kosten der Immobilie
Erste Zahlung, %
{{ initialPaymentCurrency }} USD
Bitte beachten Sie! Sie haben den Parameter Wohnkosten geändert in {{ differentPrice }}%. Dies wirkt sich auf die Relevanz der Berechnung der monatlichen Zahlungen für die aktuelle Immobilie aus. Zurücklegen
Zinssatz
{{ loanPercentValue.toLocaleString() }} %
Zinssatz
Darlehensbetrag
{{ mortgageAmount }} USD
Darlehensbetrag
Termin
{{ loanPeriodValue | pluralize("jahr", "jahre") }}
Termin
Monatliche Zahlung
{{ paymentPerMonth }} USD
Monatliche Zahlung
Ähnliche Komplexe
Wohnviertel A ne pas manquer avec terrasse bon emplacement haut standing permis de construire projet de qualite
Ra’anana, Israel
von
$1,77M
Wohnviertel Superbe penthouse entre le parc et la mer
Tel-Aviv, Israel
von
$6,11M
Wohnviertel Un appartement familial lumineux a louer au coeur de mekor baruch jerusalem immobilier 026786595
Jerusalem, Israel
von
$4,389
Wohnviertel Belle appartement
Jerusalem, Israel
von
$2,100
Wohnviertel A vendre appartement renove 3 pieces dans immeuble neuf rue lilienblum tel aviv yafo
Tel-Aviv, Israel
von
$1,76M
Sie sehen gerade
Wohnquartier A vendre superbe 4 pieces dans un nouveau projet boulevard nordau
Tel-Aviv, Israel
von
$2,12M
Stellen Sie alle Fragen, die Sie haben
Ihre Anfrage hinterlassen
Danke! Ihre Anfrage ist eingegangen
Ich habe Interesse an der Immobilie aus Ihrer Anzeige. Ich möchte mehr Informationen über das Objekt. Welche Kaufbedingungen gelten für Ausländer? Ich würde gerne eine Wohnung/ein Haus besichtigen. Ich möchte über den Gesamtpreis (inkl. Steuern, Vermittlungsgebühr, etc.) informiert werden. Ist ein Kauf auf Kredit/Hypothek möglich?
Zurück zu Eine Anfrage hinterlassen
Andere Komplexe
Wohnviertel A louer tour white city appartement haut de gamme 4 piEces avec parking et terrasse
Wohnviertel A louer tour white city appartement haut de gamme 4 piEces avec parking et terrasse
Wohnviertel A louer tour white city appartement haut de gamme 4 piEces avec parking et terrasse
Wohnviertel A louer tour white city appartement haut de gamme 4 piEces avec parking et terrasse
Wohnviertel A louer tour white city appartement haut de gamme 4 piEces avec parking et terrasse
Tel-Aviv, Israel
von
$9,405
LOOKEN - UNSERE WISSENSCHAFT - HIGH-GAME APPARTMENT 4 TEILE MIT PARKEN UND TERRASS Fläche: 135 m2 + Terrasse von 12 m2 4 Stück 3 Schlafzimmer 2 Badezimmer, 3 Toiletten Möbliert (Option ohne Möbel) 1 Parkplatz Meerblick Luxustour mit allen Annehmlichkeiten: Spa, Fitnessraum, Schwimmbad…
Immobilienagentur
Immobilier.co.il
Eine Anfrage stellen
Wohnviertel Proche de la mer
Wohnviertel Proche de la mer
Aschkelon, Israel
von
$1,98M
Immobilienagentur
Immobilier.co.il
Eine Anfrage stellen
Wohnviertel En plein centre de bait vagan
Wohnviertel En plein centre de bait vagan
Wohnviertel En plein centre de bait vagan
Wohnviertel En plein centre de bait vagan
Wohnviertel En plein centre de bait vagan
Wohnviertel En plein centre de bait vagan
Wohnviertel En plein centre de bait vagan
Jerusalem, Israel
von
$2,66M
Immobilienagentur
Immobilier.co.il
Eine Anfrage stellen
Realting.com
Gehen