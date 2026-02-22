  1. Realting.com
Wohnquartier Appartement duplex concu architecturalement a tel aviv nord

Tel-Aviv, Israel
von
$4,55M

15
ID: 33589
Neue Gebäude-ID auf Realting
Letzte Aktualisierung: 20.02.26

Standort

  • Grundstück
    Israel
  • Region / Bundesland
    Bezirk Tel-Aviv
  • Nachbarschaft
    Unterbezirk Tel Aviv
  • Stadt
    Tel-Aviv

Über den Komplex

Eine geräumige und helle Maisonette, sorgfältig für ein Familienleben entworfen, bietet den Komfort und die Atmosphäre eines privaten Hauses. Die Residenz genießt ein sorgfältiges architektonisches Design von Dana Oberzon, einem der begehrtesten Architekten und Innenarchitekten Israels im Bereich Wohn-Luxus. Das Hotel liegt auf der 3. und 4. Etage eines intimen Boutique-Gebäudes, in einer beliebten Straße im renommierten Stadtteil HaMishtala nördlich von Tel Aviv, bekannt für seine hochwertige Wohnanlage und ausgezeichnete kommunale Dienstleistungen, darunter Kindergärten, Schulen, einen Sportclub, Grünparks, Einkaufszentren, Cafés und vieles mehr. Empfangsebene – ca. 97,7 m2 + ca. 62,5 m2 Terrasse, inklusive: • Ein geräumiger Wohnbereich mit direktem Zugang zu einer großen Terrasse • Ein großzügiges Esszimmer • Eine Designküche mit einer zentralen Insel • Ein sicherer Innenraum (Mamad), derzeit als Speisekammer genutzt Private Ebene – ca. 89,7 m2 + ca. 18,9 m2 Terrasse, darunter: • Eine große Master-Suite mit Ankleideraum, eigenem Bad und Büro • Eine Familienlounge, die als zusätzliches Zimmer genutzt werden kann • Ein Zimmer für Kunst oder Studio • Ein separater Waschraum • Eine private Terrasse Die Unterkunft verfügt auch über einen Keller und zwei Parkplätze. Die Bewohner genießen Zugang zu einem beeindruckenden Wellness-Komplex vor Ort, darunter ein Olympisches Schwimmbad, eine Sauna und ein voll ausgestattetes Fitnessstudio.

Standort auf der Karte

Tel-Aviv, Israel
Ausbildung
Gesundheitspflege
Lebensmittelgeschäfte
Freizeit

Hypotheken-Rechner

Zinssatz, %
Laufzeit des Darlehens, jahre
Kosten der Immobilie
Erste Zahlung, %
{{ initialPaymentCurrency }} USD
Bitte beachten Sie! Sie haben den Parameter Wohnkosten geändert in {{ differentPrice }}%. Dies wirkt sich auf die Relevanz der Berechnung der monatlichen Zahlungen für die aktuelle Immobilie aus. Zurücklegen
Zinssatz
{{ loanPercentValue.toLocaleString() }} %
Zinssatz
Darlehensbetrag
{{ mortgageAmount }} USD
Darlehensbetrag
Termin
{{ loanPeriodValue | pluralize("jahr", "jahre") }}
Termin
Monatliche Zahlung
{{ paymentPerMonth }} USD
Monatliche Zahlung

Wohnquartier Appartement duplex concu architecturalement a tel aviv nord
Tel-Aviv, Israel
von
$4,55M
