  Wohnquartier A vendre 2 pieces proche mer dans immeuble recent tres bien entretenu

Wohnquartier A vendre 2 pieces proche mer dans immeuble recent tres bien entretenu

Tel-Aviv, Israel
von
$1,02M
;
10
ID: 33474
Neue Gebäude-ID auf Realting
Letzte Aktualisierung: 20.02.26

Standort

  • Grundstück
    Israel
  • Region / Bundesland
    Bezirk Tel-Aviv
  • Nachbarschaft
    Unterbezirk Tel Aviv
  • Stadt
    Tel-Aviv

Über den Komplex

* Charmante kleine 2 Zimmer * 40m2 mit mamad * Modernes und gepflegtes Gebäude * Tiefgarage * Strand schließen und Marina de Tel Aviv

Standort auf der Karte

Tel-Aviv, Israel
Gesundheitspflege
Lebensmittelgeschäfte
Essen & Trinken
Freizeit

