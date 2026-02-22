  1. Realting.com
  2. Israel
  3. Tel-Aviv
  Wohnquartier Tel aviv neve tzedek face mer appartement 2 pieces de standing dans immeuble neuf 1 min de la plage

Wohnquartier Tel aviv neve tzedek face mer appartement 2 pieces de standing dans immeuble neuf 1 min de la plage

Tel-Aviv, Israel
von
$1,98M
;
9
ID: 33630
Neue Gebäude-ID auf Realting
Letzte Aktualisierung: 20.02.26

Standort

  • Grundstück
    Israel
  • Region / Bundesland
    Bezirk Tel-Aviv
  • Nachbarschaft
    Unterbezirk Tel Aviv
  • Stadt
    Tel-Aviv

Über den Komplex

NEVE TZEDEK – FACE SEA Wohnung 2 Zimmer – Neues Gebäude des Standes Ort: Herz von Neve Tzedek, einer der renommiertesten Viertel von Tel Aviv Blick auf das Meer und das Tayelet In der Nähe: Cafés, Geschäfte, Suzanne Dellal, Restaurants, Galerien, Transport Objektbeschreibung: Innenfläche: ca. 79 m2 Außenbereich: ca. 10 m2 Balkone Typologie: 2 Stück Natürliche Helligkeit Volumenoptimierung High-End-Oberflächen Vorteile: Voll möbliert und ausgestattet (schlüsselfertig) Neues Gebäude des Stehens Aufzug Privater Parkplatz Moderne und gepflegte gemeinsame Bereiche Sachleistungen: Historisches Viertel, Dorfatmosphäre Hohe Nachfrage, lokale und internationale Kunden Meer, Kultur, Einkaufen und Gastronomie zu Fuß Geforderter Preis: 6.700.000 Sehr verkaufter Kunde – mögliche Handelsmarge für ernsthaften Käufer

Tel-Aviv, Israel
Zinssatz, %
Laufzeit des Darlehens, jahre
Kosten der Immobilie
Erste Zahlung, %
{{ initialPaymentCurrency }} USD
Zinssatz
{{ loanPercentValue.toLocaleString() }} %
Zinssatz
Darlehensbetrag
{{ mortgageAmount }} USD
Darlehensbetrag
Termin
{{ loanPeriodValue | pluralize("jahr", "jahre") }}
Termin
Monatliche Zahlung
{{ paymentPerMonth }} USD
Monatliche Zahlung
Wohnquartier Tel aviv neve tzedek face mer appartement 2 pieces de standing dans immeuble neuf 1 min de la plage
Tel-Aviv, Israel
von
$1,98M
