  2. Israel
  3. Tel-Aviv
  Appartement a renover avec tres grand potentiel

Wohnquartier Appartement a renover avec tres grand potentiel

Tel-Aviv, Israel
$1,57M
5
ID: 33539
Neue Gebäude-ID auf Realting
Letzte Aktualisierung: 20.02.26

Standort

  • Grundstück
    Israel
  • Region / Bundesland
    Bezirk Tel-Aviv
  • Nachbarschaft
    Unterbezirk Tel Aviv
  • Stadt
    Tel-Aviv

Über den Komplex

Droyanov Straße, sehr ruhige kleine Straße in der Nähe der Bograshov Straße und dem Meer Gebäude der Corner Wohnung 104m2 im Cadastre Viele geschlossene Balkone, so dass Sie leicht sagen können 115m2 Voller klarer Blick Sehr hell Alle Anleitungen Sehr ruhig Nähe zum Strand 2. Stock Kein Aufzug, miklat Möglichkeit des Parkens vorn Preis: 5,000,000 Sehr schönes Potenzial mit sehr schöner Höhe unter Decken Verpassen Sie nicht!

Standort auf der Karte

Tel-Aviv, Israel
Hypotheken-Rechner

Wohnviertel Vue mer exceptionnelle
Aschkelon, Israel
von
$498,465
Wohnviertel A vendre appartement 3 pieces rue balfour bat yam a 400m de la mer
Bat Yam, Israel
von
$539,220
Wohnviertel Appartement 5 pieces 166m2 givat shaoul jerusalem
Jerusalem, Israel
von
$1,94M
Wohnviertel Grand jardin
Aschkelon, Israel
von
$736,725
Wohnviertel A vendre beau 3 pieces entierement renove 71m2 centre ville jerusalem 4eme etage terrasse 7m2
Jerusalem, Israel
von
$1,19M
Appartement a renover avec tres grand potentiel
Tel-Aviv, Israel
von
$1,57M
Wohnviertel Immeuble avec ascenseur
Wohnviertel Immeuble avec ascenseur
Wohnviertel Immeuble avec ascenseur
Wohnviertel Immeuble avec ascenseur
Wohnviertel Immeuble avec ascenseur
Alle anzeigen Wohnviertel Immeuble avec ascenseur
Wohnviertel Immeuble avec ascenseur
Jerusalem, Israel
von
$3,14M
Wohnviertel Special investisseur
Wohnviertel Special investisseur
Wohnviertel Special investisseur
Wohnviertel Special investisseur
Wohnviertel Special investisseur
Wohnviertel Special investisseur
Naharija, Israel
von
$311,933
Apartment 3 Zimmer 70m2 im kleinen Gebäude von 3 Etagen in der Wohngegend in der Nähe von Geschäften weniger als 10 Gehminuten vom Bahnhof und dem Zentrum entfernt. Wohnung gemietet für 4 Jahre
Wohnviertel Avec terrasse proche de la mer bien agence projet de qualite
Wohnviertel Avec terrasse proche de la mer bien agence projet de qualite
Wohnviertel Avec terrasse proche de la mer bien agence projet de qualite
Wohnviertel Avec terrasse proche de la mer bien agence projet de qualite
Wohnviertel Avec terrasse proche de la mer bien agence projet de qualite
Wohnviertel Avec terrasse proche de la mer bien agence projet de qualite
Aschkelon, Israel
von
$877,800
